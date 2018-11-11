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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

QLC NAND bellekler sayesinde HDD tamamen terk edilebilir

Micron kapasite ve fiyat konusunda HDD ürünleri ile kapışacak QLC NAND SSD modelleri geliştirdi. Yakın zamanda kurumsal pazarda firma tamamen SSD teknolojilerine geçileceğini ümit ediyor
6 ay
11,4b
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20
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir HDD ile SSD teknolojileri arasındaki mücadele devam ediyor ve halen bazı avantajları sayesinde HDD sektörü liderliğini devam ettiriyor. Analizler HDD teknolojilerinin bir süre daha liderliğini devam ettireceğini düşünse de bazı firmalar SSD teknolojilerine çok güveniyor.

SSD teknolojileri konusunda lider firmalardan birisi olan Micron yakın dönemde kurumsal pazarda HDD ürünlerinin tamamen SSD ürünlerine dönüşeceğine inanıyor. Firma QLC NAND teknolojilerine yatırım yaparak SSD geçişini sağlayacak.

QLC NAND nedir?

QLC NAND bellekler bir hücreye 4 bit yazılmasını ifade ediyor. NAND bellek pazarında ilk olarak tek hücreli SLC ürünleri piyasaya çıkmıştı. Daha sonra 2 hücreli MLC bellekler ve sonrasında da 3 hücreli TLC bellekler geliştirildi.

Her aşamada zar başına depolama yoğunluğu artarken QLC ile zirveye çıkmış oldu. 64-katmanlı bir bellekte 4 hücreli olanın 3 hücreli olana göre yüzde 33 daha fazla depolama alanı barındırdığı tespit edilmiş. Micron bu sayede tarihteki ilk 1Tb kapasiteli ticari NAND zarını geliştirmeyi başardı.

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Hücre başına daha fazla bit ekleyebilmek yoğunluğu arttırarak enerji verimliliği sağlıyor olsa da kullanım ömrünü biraz azaltıyor. Hata düzeltme mekanizması gibi bazı teknolojiler ile bunun önüne geçilmeye çalışılmış. QLC bellekler hemen hemen TLC bellekler kadar ömre sahip.

TLC belleklerde örneğin 500GB kapasiteli bir SSD modeli 300TB yazma ömrü sunuyor. Yine hücre başı veri girdi döngüsü de ortalama 1000 civarında. QLC NAND bellekler özellikle daha düşük maliyet açısından tercih edilecek.

Köprü vazifesi görecek

Micron ilk QLC NAND tabanlı SSD ürününü piyasaya süren firma ünvanına sahip. Micron 5210 ION serisi kurumsal pazarda Crucial P1 NVMe QLC SSD ise son kullanıcı pazarında kendisine pay aramaya başladı.

Kaynaklar QLC NAND üretiminin şu anda istenen üretim verimliliğine ulaşmadığını ve yaygın olarak satışa sunulmasının yıl sonunu bulacağını ifade ediyor. Buna rağmen Micron verimlilik problemlerini daha kısa sürede çözerek QLC NAND SSD serilerinin hızlı bir şekilde pazarda yayılmasını planlıyor.

Micron 5210 ION serisi 1.92TB, 3.84TB ve 7.68TB kapasitelerde geliyor. Seri 540MB/s okuma hızına ulaşırken 90 000 IOPS da rastgele okuma performansı sunuyor. Firma yaptığı karşılaştırmalarda 10K dönüş hızına sahip HDD modellerine göre çok daha iyi veri transferi ve bant genişliği sunduğunu görmüş. Ayrıca enerji verimliliği konusunda da çok daha iyi.

 

QLC NAND bellekler sayesinde HDD tamamen terk edilebilir
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Bilindiği üzere HDD ürünlerinin avantajı yüksek kapasiteler ve uygun fiyat aralıkları. Bu bakımdan uzmanlar çok uzun bir süre daha HDD ürünlerinin tercih edilmeye devam edeceğini düşünüyor. Micron ise bu iki konuyu aşacağına inanıyor. 64- katmanlı QLC NAND bellekler daha da yoğunlaştırılacak ve böylece tek kutuda 10TB barajının üzerine çıkılacak.

Diğer taraftan firma fiyat anlamında da Micron 5210 ION serisinin 10K dönüş hızına sahip HDD modellerine çok yaklaştığını belirtiyor. Kapanan fiyat farkı sayesinde kurumlarda SSD dönüşümü hızlanacak. Ayrıca 2.5 inç formatı sayesinde çok daha hızlı bir şekilde benimseneceği tahmin ediliyor.

Micron oldukça yoğun çalışmalar yapıyor ve yukarıdaki ifadelerden HDD ile SSD arasında artık pek bir farkın kalmadığı anlaşılıyor. Elbette bunları firma bazında değerlendirmek daha doğru olacaktır zira halen HDD üzerine yatırım yapan ve daha avantajlı bulan sayısız firma var. En azından Micron gelecekte tamamen SSD kullanımına geçişe öncülük edebilir.

 

https://www.guru3d.com/news-story/micron-positions-qlc-to-transition-from-hard-disk-drives-to-solid-state-drives.html Yorum Yaz
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leocorte 6 ay en beğenilen
2 Yıldır HDD kullanmıyorum. Fiyatın ucuzlayıp yaygınlaşması lazım. Çok ilkel bir teknoloji artık.
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qoqoCAN 6 ay
UCUZ kelimesini kafanızdan çıkarın dostlar. Çünkü öyle bir kavram yok artık.
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bullx 6 ay fhrstw
ssdlerde bozuluyor, çoğu hdd lerin aksine veri de kurtaramıyorsun. gittimi tam gidiyor.
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OverClocK1ng 6 ay
Yaa arkadaş. Şu MLC ismi kadar salak bir isim koyma olayı görmedim yani.
Tek katmanlı olanın ismi SLC yani Single Layer Cell ise o zaman 2 katmanlı olanın ismini niye DLC Dual Layer Cell koymamışlar da MLC yani Multi Layer Cell koymuşlar anlamıyorum. Esas sonrasında çıkanlar Multi olmasına rağmen o isim öyle garip bir şekilde kaldı. Bari sonradan adını Dual Layer Cell yapsalardı...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Barbaroscakir 6 ay OverClocK1ng
Dual dendigi zaman ayni anda iki farkli islemcinin ortak balans alarak calismasi gibi bir sey cagdastiriyor hocam. Multi tek seferden tek yerden bir islem yapma anlamina geliyor. Baya farkli
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FreeRun 6 ay
Umarım bir an önce tarihe karışır, insanı kanser eden bir teknoloji, cd dvd rom vs gibi bir an önce yok olması dileğiyle, wd ve seagate fabrikalarını kapatıp ssd üretimine geçsin, aynı şey, metal bir disk yapmak ssd yapmaktan daha az mı maliyetli, hayır, umarım hdd satışları aşırı düşer ve bu çağ dışı parçaya veda ederiz
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SEO-Uzmanı 6 ay
insan DNA sı A-T G-S olarak sıralandığını düşünürsek
bunun bit olasılık değeri 2^4=16 olasılık anlamına gelir ki !
bu algoritmaya göre stadart bir HDD de aynı şekilde kapasite artırımı yapan algoritmaya geçebilir !
stackoverflow.com/...
A = 00
C = 01
G = 10
T = 11
Sadece bu şekilde 1 baytlık kodlama için 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 konumlarından tamamen kârlısınız. Örneğin "ACTG" ile eşleşen 00.01.10.11 kombinasyonu. Bu, diğer cevaplarda gördüğümüz gibi dosya boyutunda 4 kat azalma için tek başına. Böylece 3.4Gb, daha sonra gerekli bir dönüşüm programı (23kb-4mb) dahil olmak üzere 0.85917175 Gb ... ~ 860MB'ye indirilecektir.
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lterlemez 6 ay
Bir kere şu yorumu bırakalım artık; "Analizler HDD teknolojilerinin bir süre daha liderliğini devam ettireceğini düşünse de bazı firmalar SSD teknolojilerine çok güveniyor."
- HdD sistem diski olmayacak ama çooook uzun süre sistemlerimizde yerini korumaya devam edecek, çünkü birim kayıt başıma fiyat olarak hala en uygun fiyatlı kalıcı bellek birimidir.
- SsD'ler depolama alanı olarak çok maliyetli ve sistem diski olacak kadar da küçük boyutlarda. HdD kadar tutulabilmesi için 500-1000 GB aralığı fiyatlarının HdD fiyatları ile rekabet eder duruma gelmesi lazım ki ancak, HdD kadar çok alınır olsun.
- Özellikle, bizim gibi ülkelerde hala 120-240 GB aralığı için kıyaslama yapılıyor iken yaygınlaşması gene zor.
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nightsniffer 6 ay lterlemez
Abartıyorsunuz biraz. Şu anda 430 TL'ye James Donkey 500 GB SSD bulunabiliyor. WD Black gibi orta-üst seviye güvenilir bir 1TB diskin fiyatlarına baktığımızda 500 Lira dolaylarında. 500 GB kime yetmez? 1TB HDD'ye 500 TL verecek adam gidip onun yerine 2 tane 500'lük SSD alabilir en uygunundan. 2 James Donkey 500 GB SSD'nin 860 TL'ye alındığı ortamda, 500 liraya gidip WD Black 1 TB alan adamla SSD 1TB çözümüne giden adam arasında 350 TL fark oluyor. En ucuzundan multimedya sistemi toplasanız bugün 2000 TL'yi geçiyor. 2000 değil de 2400 Lira ödeyip 1TB SSD ile Sistem toplayınca çok mu har vurup harman savurmuş oluyoruz? Çok mu zengin olmuş oluyoruz? Hiç alakası yok. SSD'ler son derece ulaşılabilir seviyede fiyat olarak. Zaten %30-40 civarı daha fiyat düşerse HDD diye bir şey kalmayacak çünkü GB fiyatı neredeyse eşitlenmiş olacak. 1 TB SSD'nin 550 Lira, 1 TB en ucuz sıfır diskin 400 Lira olduğu ortamda kimse gidip mekanik disk almaz. İnsanlar kafayı yemedi.
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WarSaw 6 ay
Western Digital'e üzülürüm ama Seagate nin battığını görürsem gerçekten mutlu olurum
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fhrstw 6 ay
Bu millet Hddlerden çok çekti dostlar. Sadece peder beyin 7 tane hddsi bozuldu. hiç farketmiyor o marka şu marka hepside bozuluyor. Henüz ssdsi bozulan görmedim kendimde ssd kullanıcısıyım inşallah yaygınlaşır ve ucuzlar herkes erişir.
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bullx 6 ay fhrstw
ssdlerde bozuluyor, çoğu hdd lerin aksine veri de kurtaramıyorsun. gittimi tam gidiyor.
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TIRAZLI 6 ay
harici depolama alanı olarak hdd tek geçilir geriden gelir hız olarak,fakat geriden değilmidir hep arşivler!!!
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Bgood 6 ay
SSD mükemmel bir teknoloji fiyat biraz fazla HDD ise güzel bir harici depolama birimi ikisininde göz ardı edilmesi mümkün değil fiyatından dolayı günlük bir kullanıcının 1 TB SSD almasını mantıklı bulmuyorum maksimum 500 GB gayet iyidir.
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leocorte 6 ay en beğenilen
2 Yıldır HDD kullanmıyorum. Fiyatın ucuzlayıp yaygınlaşması lazım. Çok ilkel bir teknoloji artık.
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grafman09 6 ay leocorte
Bir dergi hazırlıyoruz. 3-3 gb minimum yer kaplıyor.. Depolamaya ihtiyacı olan bizler için ilkel değil, hala ucuz ve geniş alan sunuyor.. Bahsedilen teknoloji alınacak dumuma 5-10 yıldan önce gelmesi mümkün degil...
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qoqoCAN 6 ay
UCUZ kelimesini kafanızdan çıkarın dostlar. Çünkü öyle bir kavram yok artık.
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