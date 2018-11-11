QLC NAND bellekler sayesinde HDD tamamen terk edilebilir

Uzun süredir HDD ile SSD teknolojileri arasındaki mücadele devam ediyor ve halen bazı avantajları sayesinde HDD sektörü liderliğini devam ettiriyor. Analizler HDD teknolojilerinin bir süre daha liderliğini devam ettireceğini düşünse de bazı firmalar SSD teknolojilerine çok güveniyor.

SSD teknolojileri konusunda lider firmalardan birisi olan Micron yakın dönemde kurumsal pazarda HDD ürünlerinin tamamen SSD ürünlerine dönüşeceğine inanıyor. Firma QLC NAND teknolojilerine yatırım yaparak SSD geçişini sağlayacak.

QLC NAND nedir?

QLC NAND bellekler bir hücreye 4 bit yazılmasını ifade ediyor. NAND bellek pazarında ilk olarak tek hücreli SLC ürünleri piyasaya çıkmıştı. Daha sonra 2 hücreli MLC bellekler ve sonrasında da 3 hücreli TLC bellekler geliştirildi.

Her aşamada zar başına depolama yoğunluğu artarken QLC ile zirveye çıkmış oldu. 64-katmanlı bir bellekte 4 hücreli olanın 3 hücreli olana göre yüzde 33 daha fazla depolama alanı barındırdığı tespit edilmiş. Micron bu sayede tarihteki ilk 1Tb kapasiteli ticari NAND zarını geliştirmeyi başardı.

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Hücre başına daha fazla bit ekleyebilmek yoğunluğu arttırarak enerji verimliliği sağlıyor olsa da kullanım ömrünü biraz azaltıyor. Hata düzeltme mekanizması gibi bazı teknolojiler ile bunun önüne geçilmeye çalışılmış. QLC bellekler hemen hemen TLC bellekler kadar ömre sahip.

TLC belleklerde örneğin 500GB kapasiteli bir SSD modeli 300TB yazma ömrü sunuyor. Yine hücre başı veri girdi döngüsü de ortalama 1000 civarında. QLC NAND bellekler özellikle daha düşük maliyet açısından tercih edilecek.

Köprü vazifesi görecek

Micron ilk QLC NAND tabanlı SSD ürününü piyasaya süren firma ünvanına sahip. Micron 5210 ION serisi kurumsal pazarda Crucial P1 NVMe QLC SSD ise son kullanıcı pazarında kendisine pay aramaya başladı.

Kaynaklar QLC NAND üretiminin şu anda istenen üretim verimliliğine ulaşmadığını ve yaygın olarak satışa sunulmasının yıl sonunu bulacağını ifade ediyor. Buna rağmen Micron verimlilik problemlerini daha kısa sürede çözerek QLC NAND SSD serilerinin hızlı bir şekilde pazarda yayılmasını planlıyor.

Micron 5210 ION serisi 1.92TB, 3.84TB ve 7.68TB kapasitelerde geliyor. Seri 540MB/s okuma hızına ulaşırken 90 000 IOPS da rastgele okuma performansı sunuyor. Firma yaptığı karşılaştırmalarda 10K dönüş hızına sahip HDD modellerine göre çok daha iyi veri transferi ve bant genişliği sunduğunu görmüş. Ayrıca enerji verimliliği konusunda da çok daha iyi.

Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere HDD ürünlerinin avantajı yüksek kapasiteler ve uygun fiyat aralıkları. Bu bakımdan uzmanlar çok uzun bir süre daha HDD ürünlerinin tercih edilmeye devam edeceğini düşünüyor. Micron ise bu iki konuyu aşacağına inanıyor. 64- katmanlı QLC NAND bellekler daha da yoğunlaştırılacak ve böylece tek kutuda 10TB barajının üzerine çıkılacak.

Diğer taraftan firma fiyat anlamında da Micron 5210 ION serisinin 10K dönüş hızına sahip HDD modellerine çok yaklaştığını belirtiyor. Kapanan fiyat farkı sayesinde kurumlarda SSD dönüşümü hızlanacak. Ayrıca 2.5 inç formatı sayesinde çok daha hızlı bir şekilde benimseneceği tahmin ediliyor.

Micron oldukça yoğun çalışmalar yapıyor ve yukarıdaki ifadelerden HDD ile SSD arasında artık pek bir farkın kalmadığı anlaşılıyor. Elbette bunları firma bazında değerlendirmek daha doğru olacaktır zira halen HDD üzerine yatırım yapan ve daha avantajlı bulan sayısız firma var. En azından Micron gelecekte tamamen SSD kullanımına geçişe öncülük edebilir.