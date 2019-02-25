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Özelleşmiş kök hücreler kan-beyin bariyeri üretilmesinde kullanılabilir

Vanderbilt Üniversitesi biyomühendislik araştırmacıları 3 boyutlu kan-beyin bariyeri üretmeyi başardı. Yapılan çalışma biyomühendislik alanında kilometre taşı niteliğinde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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İnsan vücudunda yüzlerce farklı tipte hücre bulunmakta. Kimi hücreler düşünme işlevinin gerçekleştirilmesinden kimi hücreler iskelet sisteminin hareketinden bazıları ise kalp atışlarından sorumlu. Kök hücreler ise farklılaşarak kendi sistemine ait diğer hücreleri ve diğer dokuları oluşturuyor.
Yeni doku ve organoid yaratmak; ilaçların etkilerini ve potansiyellerini saptamak geleceğe dönük ilaç ve hastalık çalışmalarının temelini oluşturmakta. Beyin organoidlerindeki endotelyal bariyeri kopyalamak kritik öneme sahip çünkü beyin dokusunun kanda bulunan bazı maddeler tarafından korunması gerekiyor ve bu maddeler olmaksızın bariyeri kopyalayabilmek mümkün olmuyor.
Beyin endotelyal bariyeri indüklenmiş pluripotent kök hücreler (kısaca iPSCs) kullanılarak iki boyutlu hücre kültüründe üretilebiliyordu fakat bu üretim 3 boyutlu organoidler için geçerli değildi çünkü venler ve benzeri yapılar ile bu organoidlerin koruyucu maddeler ile beslenmesi gerekiyordu. Yeni çalışmalarda ise bu organoidlerin 3 boyutlu olarak üretilmesi başarılı oldu.

 
Kök hücre araştırmalarında sansasyonel bir soluk : İndüklenmiş pluripotent kök hücre
 

İndüklenmiş pluripotent kök hücre; pluripotent olmayan bir hücreden, bazı genleri üretmesi sağlanarak veya dışarıdan faktörler verilerek, farklılaşmanın tersine çevrilmesi sonucu elde edilen hücreler olarak adlandırılıyor. İlk olarak Shinya Yamanaka adlı bilim insanın çalışma grubu tarafından 2006 yılında Kyoto Üniversitesi'nde üretilen kök hücreler biyomühendisliğin en çok tartışılan konularından bir tanesini oluşturmakta.
iPSCs hücrelerinin 2 boyutlu petri kaplarından 3 boyutlu dokulara, organoidlere ve organ-on-chip adı verilen çip organlara dönüştürülme çalışmaları devam etmekte. Çalışmaların hedefinde ise bu dokuları çoklu organ sistemlerine dönüştürmek var.

Araştırmaların niteliği ve hedefi değişti

Eski çalışmalarda ilaç araştırmaları için hayvan deneylerinin yeterli olduğunu belirten ve biyomühendislik takımında görev yapmakta olan Doçent Dr. Ethan Lippman; günümüzde bu metodun kısıtlı kaldığını ve yeni modellerin gelecekteki preklinik alanı oluşturacağını vurguladı.
Çalışma beyindeki mikrovasküler endotelyal hücrelerin, diğer hücrelere kıyasla; sodyum floresan,dekstran ve albumin gibi çeşitli maddelere 10/100 kat daha az geçirgen hücre grupları olduğunu ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "MIT, mideye insülin enjekte eden akıllı hap geliştirdi"

Araştırmalar gösteriyor ki biyomühendislik alanında kat edilecek yol sayısı epey fazla. Gelecekte organ transplantasyonlarının seyri değişecek gibi görünüyor. Ayrıca kök hücre çalışmaları ile doku uyuşmazlıklarının önüne geçilebilir.
https://www.youtube.com/watch?v=8Dnh_txffD8

https://medicalxpress.com/news/2019-02-brain-ipscs-blood-brain-barrier.html Yorum Yaz
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MHEC 2 ay
Çok merak ediyorum böyle konuları kök hücre nasıl dönüşüyor mesela sinir hücresine, sonra da organdaki kompleks yapılar nasıl oluşacağını nerden biliyor. Çok acayip.
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FEARTR 2 ay
şu kök hücrenin kullanılamadığı yer yok. orta okul zamanımda 2004-2005 hocam söylemişti kök hücre çalışamaları var diye. Hala doğru düzgün kullanıldığı bir yer göremedik.
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scorpion20 2 ay FEARTR
belki gören vardır şimdilik saklanıyordur
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sniper23 2 ay FEARTR
Burda en büyük problem, parasal ve etik problemdir.
Bu işler çok zaman gerektiren şeyler (en az 8 yıl), sonuç alması bu kadar uzun şeyler olduğu için yatırım alması problem, ilaç şirketleri zaten buna yatırım yapmıyorlar çünkü onların işine kalıcı çözüm gelmez.
İkincisi ise etik olayı. Bununla alakalı deneyler genelde hasta olan insanlar yerine hayvanlar üzerinde yapılıyor. Bu sonuç alınmasını epey geciktiriyor ne yazık ki.
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The souls migration 2 ay FEARTR
nedeni belli. çünkü bu kök hücresine hakim olmak bence mümkün değil. ancak bu tedavide faydalanılamayacağı anlamına gelmesin. ya tutarsa denebilir mi bilmem de. aynı zamanda bir şeyi yaparken başka bir yeri bozabilirler de diye düşünüyorum.
" Mesela, bir kan kök hücresi yalnızca kan yapabilirken, bir embriyonik kök hücre kan, kemik, deri, beyin vb. yapabilir. Ek olarak, embriyonik kök hücreler doğa tarafından, dokuları ve hatta organları oluşturmak için programlandırılmışlardır ancak erişkin tip kök hücreler bunu yapamazlar. Bu da embriyonik kök hücrelerin hasta organları düzeltmek için daha fazla doğal kapasitesi olduğu anlamına gelir. Embriyonik kök hücreler, tüp bebek tedavisinden arta kalan ve kullanılmadığı taktirde atılacak olan, bir kaç günlük embriyolardan elde edilir ve laboratuvarda, hücre kültür tabağında oluşturulurlar. "
embriyo nedir? hemen bakalım: " Embriyo, insanın sperm ve yumurtanın döllenmesinden sonra rahim içinde meydana gelen ilk halidir."
bizim forumdan doktor çıkar yakında.


yukarıda yapmış olduğum alıntıda buram buram evrim teorisi kokuyor görmüşsünüzdür.
bu programlamayı doğa yapıyorsa doğayı programlayan nedir acaba? ya ne güzel de yazıyorlar doğa tarafından diye. kardeşim yazssna oraya yaradan de Allah Allah.. hayret bir şey.
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