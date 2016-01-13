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PC satışları tarihi düşüş yaşıyor

Windows 8 işletim sistemi ile birlikte önce durgunluk sonra da düşüş trendine giren PC pazarı, halen düşmeye devam ediyor. 2015 yılı rekor düşüşlere sahne oldu.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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PC satışları tarihi düşüş yaşıyor


Windows 10 işletim sistemi toplamda 200 milyon cihaz sayısını geride bıraktı ancak PC pazarındaki düşüşe ilaç olamadı. Son gelen analizler pazarda tarihi düşüşlerin söz konusu olduğunu belirtiyor. Gerileme oranları tüm üreticilere olumsuz yansırken, sadece iki üretici düşüşün dışında durmayı başardı. 
Son rakamlar 

Analizlere göre PC pazarı yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 10 gerileme yaşadı ve tarihindeki en büyük düşüşü gerçekleştirdi. Pazarın bir dönem lokomotifi konumundaki HP'nin kayıplarının yüzde 10 seviyesine çıkması, düşüşe en büyük etkiyi yaptı. Pazarın lideri konumundaki Lenovo da yüzde 4.5 kayıp yaşadı. Pazarın diğer bir kaybedeni ise yüzde 5.7 ile Dell oldu.

Pazardaki en büyük büyümeyi ise Apple gerçekleştirdi. 5.6 milyon Mac satışı ile Apple yüzde 2.8 büyüdü ve pazar payını yüzde 7.9'a çıkardı. Pazar sürekli düşerken Apple'ın sürekli yükselmesi analizlerin en dikkat çeken noktası. Pazarın uzun bir süre daha düşmesi beklendiği için ivmesini koruyan Apple, beşincilikten dördüncülüğe hatta üçüncülüğe kadar tırmanabilir. 

Pazarın diğer bir artış gösteren firması ise Asus. Özellikle ABD satışları ile 5.7 milyon sınırına ulaşan Asus, yüzde 0.8 büyüdü ve Apple gibi yüzde 7.9 pazar payına yükseldi. Bununla birlikte Asus'un önümüzdeki dönemlerde düşüşe çok fazla direnemeyeceği öngörülüyor. 
Düşüşün sebebi

Pazardaki tarihi düşüşün en büyük sebepleri arasında ücretsiz Windows 10 yükseltme imkanı gösteriliyor. Kullanıcı sayısını bir milyara çıkarmak adına Microsoft, pazardaki düşüşü artık çok dikkate almıyor. Zira yeni bilgisayar satışından ziyade mevcut Windows 7 ve 8 kullanıcılarını kazanması çok önemli bir duruma geldi. Bu iki sürümde yaklaşık 400 milyon civarında kullanıcı olduğu tahmin ediliyor. 

Düşüşün diğer bir sebebi ise mobil cihazlar. Kullanıcılar artık pek çok önemli fonksiyonu mobil cihazlardan gerçekleştirdiği için bilgisayarlarını yenileme ihtiyacı duymuyor ve sadece ev veya ofislerinde bilgisayar başında oturuyor. Bunun haricinde hareket halindeki tüm zamanını mobil cihazlara harcıyor. Bu yıl çok yenilikçi donanımlar piyasaya çıkmazsa, PC pazarı için tünelin sonu görünmüyor.  

http://www.engadget.com/2016/01/12/pc-shipment-drop-is-worst-ever/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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jitanx 3 yıl en beğenilen
esmerbuyucu
Yalnız Apple PC üretmiyor Mac üretiyor. Onu da şuraya belirteyim.

bu nasıl saçma bir yorumdur PC nedir Personal Computer . Türkçesi Kişisel Bilgisayar. Apple'ın MAC adını verdiği MAC te bir bilgisayar olmuyor mu ?
esmerbuyucuYalnız Apple PC üretmiyor Mac üretiyor. Onu da şuraya belirteyim.bu nasıl saçma bir yorumdur PC nedir Personal Computer . ...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
PC pazarını ayakta tutan iki ana kalem kaldı, birisi oyun diğeri ise iş sektörü.

Facebook'a giren, Youtube'da video izleyen, arada bir haber sitelerine gözgezdiren günlük kullanıcıların büyük bir kısmı mobil sitelerin artması ve uygulama marketinin büyümesi ile birlikte cep telefonlarına kaydı. 5 seneye kadar tünelin ucunun
bir yere çıkacağını tahmin ediyorum.
PC pazarını ayakta tutan iki ana kalem kaldı, birisi oyun diğeri ise iş sektörü.Facebook'a giren, Youtube'da video izleyen, arada bir haber siteleri...
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ylmzsngl 3 yıl
Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar nekadar gelişmiş olsa da bir PC keyfi yaşatmıyor. Bu her açıdan böyle. Birde beklenti yükseldi mi düştü mü bilmiyorum. Eskiden vakit geçirmek için oynadıgımız PC oyunlarının grafik ve kurgularına bakıyorum. birde şimdi avuç dolusu para verip aldıgımız telefonlardaki basit apk'lara bakıyorum.. ikisi de aynı, zaman geçirmek için kullanılıyor. Ancak teknoloji arttıkça beklentimiz düştü sanırım.
Akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar nekadar gelişmiş olsa da bir PC keyfi yaşatmıyor. Bu her açıdan böyle. Birde beklenti yükseldi mi düştü mü bilmiyor...
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black_flood 3 yıl
Yükseltmenin etkisi çok az kimse kendini kandırmasın.adamın elinde i7 960 var ve yapamadığı birşey yok lisansıda var ne diye adam doların tavan yaptığı dönemde 3500? bayılsın. Eğer suçlu arıyorsalar öncelikle üreticiler kendilerine bakmalı dolar yükseldi fiyatlar faiş değerde lisanslı bir i3 sistem 2500? gerisini siz düşünün vga olarak kıytırık R7 240 var ustunde lisanslı vaziyette
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Spinata 3 yıl
Ben suçlu kimseyi göremiyorum. Yaşananlar gayet doğal. Piyasa doygunluğa ulaşmış. Millete zorla mı? PC aldıracaksın. Televizyonlar eskisi kadar satılmıyor eee ne oldu bitti mi? stabilitesine ulaştı. Aynı durum PC içinde geçerli. Ölmez ama eskisi gibi de kazandırmaz artık.

Bundan sonra yağlı kaymak yazılım sektöründe. Aklını çalıştıran yazılıma abanır. Donanımdan ekmek çıkmaz gayrı.
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chtsydn 3 yıl
Pc fiyatları düşse bari
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Spinata 3 yıl
DH bırak bu subliminal haberleri. Kendi kendine kehanet örneği. Amaç iyice insanları mobile çekmek. Bakın herkes mobilli oluyor sizde nazlanmayın artık. Ha ha ha. Bence herşey gayet dengeli gidiyor. Ama bir fiyat koymuş öyle böyle değil. Olayı sadece satışa bağlamak buzdağının görülmeyen kısmını görmemezlikten gelmeye benziyor. Donanımlar eskiden yazılımlara yetişemez, yetersiz kalırlardı. Bol üretilir, nispeten ucuz olur ve çabuk tüketilirdi.
Artık geçti o günler. Şimdi yazılımlar donanımlara yetişemez oldu. Eskiden en basitinden 5 dk film kurgularının decodingleri saatlerce sürerdi. Şimdi saatlerce olan kayıtların süreleri saniyelerle ölçülüyor. Bu dakikadan sonra kim niye donanıma para versin?
Anlayacağınız PC piyasası ölmedi arada bir alakasız bir kitle maymun iştahlilikla saldırsada ezici bir çoğunluk için fazlasıyla doygunluğa ulaştı o kadar.
Eskiden PC'nin lokomotifi oyunlardı fakat tek faktör oyunlar değildi. Yukarda bahsettiğim gibi kurgu, render vs... gibi işlemler içinde büyük bir çoğunluk sürekli bilgisayarını güncellemek durumunda kalıyordu. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum benim çocukluğumda tam ekrandan film izlemek bile hayaldi. Düşünün artık donanımın yetersizliğini.
Şimdi oyunlar haricinde tillahı gelse PC fazlasıyla yeter oldu. Yani eskiden PC'yi güncellemek için pek çok paremetreden oluşan uzun bir tren varken, bugün o trenden geriye yalnızca lokomotifin kendisi oyunlar kaldı. Zaten o nunda bir kısmını konsollar yedi.
en son ne zaman ekran kartı aldım hatırlamıyorum. (ama yeni neslin güç yönetimleri çok iyi mesela sırf bu yüzden artık 1. ayfon zamanından kalma ekran karıtımı değiştireceğim)
Şimdi değişen tek şey eskisi gibi pc bileşenleri insanı zengin etmiyor. Yılı anca kurtarıyor. Şu an yazılıma abanmaları gerekir fakat yazılım sektörü maalesef daha doğamadan korsan sektörü bitirdi. Eğer bu kadar korsana meraklı olmasaydık. Pc sektörü şu an daha kalıcı ve stabil bol paralı bir sektör olurdu.
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Guest-1E1ABE892 3 yıl
Şahsen pc bana yetiyor. Oyun için ps4 kullanıyorum. Pc'de internet, dizi-film falan işte. 8 sene falan olmuştur rahat. Bir tek hdmi girişi olan bir ekran kartı aldım bu süre içinde o kadar. Yetiyor ne yapayım, bozulana kadar kullanırım.
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gs09gs09 3 yıl
yok pc sektörü bitmişmiş akıllı telefon varmıs ulen kim napsın 5 inc ekranda iş mi yapılır iki saat sayfayı kaydır kaydır bitmio :D ayriyetten oyunda oynanmıyo oynıyanlarda amelelik yapıo hiç bir zevk alamadım ben telefonda oyun işinden :D COD gta gibi oyunlrı telefona kursan ne zevk alıcan merak konusu ama bi kaç şirket iflas etse iyi olur bu nedir arkadaş hd ekranlı dandik dundik laptoplar olmus 2000 tl ona para verip alıp kanser olcana direk parayı çöpe at daha mantıklı çıkarın FHD 4k ekranlı laptop i7 ekran kartıda iyi olsun soğutmasıda iyi çalıssın verelim 3 5 bin 4 5 sene kafadan kullanıcağımı biliyim bu cihazı 2000 liralık antin kuntin cihazlar 4.ayda çöpe atılıyo zaten hiç almadım beni delirtir o makineler öyle bi yavaşlık yok 5400 rpm hdd üretiminin tamamen ortadan kalkması lazım zaten onun yerine flash bellek kullansınlar daha iyi :D
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musayalcin 3 yıl
Evet paragöz şirketler beter olsun
hala 1000tl lik laptop un tümleşik grafik kartı celeron işlemcisi var
son 10 yılda ne bir gelişme ne ilerleme ne indirim yok
ilerleme var ancak fiyatlar hiç ucuzlamıyor
10yıl öncey neyse şimdide o
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RuthlessRiu 3 yıl
Arz talep dengesinin kurulamadığından dolayı bazı dev firmaların sektörden çekildiğine bile şahit olduk (Toshiba ve Sony gibi)

Tüketici haklı : Cihazlar çok pahalı ve bu yüzden talep etmiyor.
Üretici haklı : Maliyetler inanılmaz boyutlarda, bu yüzden kâr etmesi için pahalı satmak zorunda.

Hal böyle olunca cihazlar satılmıyor. Ben şahsen 3.000 tl'nin altında alınabilecek özelliklere sahip bir notebook veya desktop olduğunu sanmıyorum.
Dediğim gibi donanımsal güç açısından günü kurtarabilecek cihazlar 3000 tl dolaylarında.

Hal böyle olunca kimse de almaya yanaşmıyor.
Firmalar kâr oranlarından da gram iyileştirmeye gitmiyor.

Tabi özellikle türkiye'de vergi sisteminin getirdiği ağır yükten dolayı zaten doğru düzgün bir talep durumu oluştuğunu sanmıyorum topyekün elektronik sektöründe.

Alım gücünü yaratamıyoruz ki, talep yaratalım.

Şahsi kanaatim, çekilmeler devam edecektir. Asus'un veya Samsung'un yakın bir süreçte Notebook sektöründen çekilmesini bekliyorum.

Zira Samsung'un bu sektöre hiç ağırlık vermediğini de belirtmek isterim.

(Şayet Samsung sektörde faal değilse affınıza sığınıyorum.)
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metamm 3 yıl
Benim 6sene önce aldığım i7 970 şuan çıkan i5lerden daha ii performans veriyor kim ne derse dedin 6 7 senedir teknoloji durdu.
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simetrik 3 yıl
FlyingUnderpants
Ayrica SSDnin hala varsayilan hard disc olmayisi da laptop ureticilerinin bir ayibi ve tuketici bunu cezalandiriyor. Asil fark yaratacak bilesen SSD ama her ne hikmetse hala 5400rpm hardiskleri kakaliyorlar. Tuketici de gereken cevabi veriyor.

Aynen katılıyorum. SSD kullanan biri olarak eşim için laptop bakıyorum ve 5400 lük hdd leri görünce araştırmayı sonlandırıyorum küfür gibi geliyor.
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TeKNoYDN 3 yıl
Tüketici lehine adım atarlar en azından. Arada böyle olması iyidir
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ClimbDown 3 yıl
Pc bitmez,

O akıllı telefon denilen oyuncaklar ile program yapıp mimari render çalışmaları mı düzenleyecekler


İşin şaka yanını geçersek,konsola çıkan oyun,telefona çıkan oyun,işletim sistemleri vs.

Hepsi için bilgisayara mahkumsunuz


Yaşasın programcılık
(Yorum şaka amaçlıdır,ama gerçeklik payı çok yüksek.)
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mmnder16 3 yıl ClimbDown
ClimbDown
Pc bitmez,

O akıllı telefon denilen oyuncaklar ile program yapıp mimari render çalışmaları mı düzenleyecekler


İşin şaka yanını geçersek,konsola çıkan oyun,telefona çıkan oyun,işletim sistemleri vs.

Hepsi için bilgisayara mahkumsunuz


Yaşasın programcılık
(Yorum şaka amaçlıdır,ama gerçeklik payı çok yüksek.)

Gerçeklik payı var ancak herkes program yazıp render almıyor. Hafx kasam maxius5 ext aanakartım sıvı soğutma sistemim var ancak dönüp sistemimin yüzüne bile bakmıyorum artık :(
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