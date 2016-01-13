PC satışları tarihi düşüş yaşıyor





Windows 10 işletim sistemi toplamda 200 milyon cihaz sayısını geride bıraktı ancak PC pazarındaki düşüşe ilaç olamadı. Son gelen analizler pazarda tarihi düşüşlerin söz konusu olduğunu belirtiyor. Gerileme oranları tüm üreticilere olumsuz yansırken, sadece iki üretici düşüşün dışında durmayı başardı.

Son rakamlar





Analizlere göre PC pazarı yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 10 gerileme yaşadı ve tarihindeki en büyük düşüşü gerçekleştirdi. Pazarın bir dönem lokomotifi konumundaki HP'nin kayıplarının yüzde 10 seviyesine çıkması, düşüşe en büyük etkiyi yaptı. Pazarın lideri konumundaki Lenovo da yüzde 4.5 kayıp yaşadı. Pazarın diğer bir kaybedeni ise yüzde 5.7 ile Dell oldu.





Pazardaki en büyük büyümeyi ise Apple gerçekleştirdi. 5.6 milyon Mac satışı ile Apple yüzde 2.8 büyüdü ve pazar payını yüzde 7.9'a çıkardı. Pazar sürekli düşerken Apple'ın sürekli yükselmesi analizlerin en dikkat çeken noktası. Pazarın uzun bir süre daha düşmesi beklendiği için ivmesini koruyan Apple, beşincilikten dördüncülüğe hatta üçüncülüğe kadar tırmanabilir.





Pazarın diğer bir artış gösteren firması ise Asus. Özellikle ABD satışları ile 5.7 milyon sınırına ulaşan Asus, yüzde 0.8 büyüdü ve Apple gibi yüzde 7.9 pazar payına yükseldi. Bununla birlikte Asus'un önümüzdeki dönemlerde düşüşe çok fazla direnemeyeceği öngörülüyor.

Düşüşün sebebi





Pazardaki tarihi düşüşün en büyük sebepleri arasında ücretsiz Windows 10 yükseltme imkanı gösteriliyor. Kullanıcı sayısını bir milyara çıkarmak adına Microsoft, pazardaki düşüşü artık çok dikkate almıyor. Zira yeni bilgisayar satışından ziyade mevcut Windows 7 ve 8 kullanıcılarını kazanması çok önemli bir duruma geldi. Bu iki sürümde yaklaşık 400 milyon civarında kullanıcı olduğu tahmin ediliyor.





Düşüşün diğer bir sebebi ise mobil cihazlar. Kullanıcılar artık pek çok önemli fonksiyonu mobil cihazlardan gerçekleştirdiği için bilgisayarlarını yenileme ihtiyacı duymuyor ve sadece ev veya ofislerinde bilgisayar başında oturuyor. Bunun haricinde hareket halindeki tüm zamanını mobil cihazlara harcıyor. Bu yıl çok yenilikçi donanımlar piyasaya çıkmazsa, PC pazarı için tünelin sonu görünmüyor.

http://www.engadget.com/2016/01/12/pc-shipment-drop-is-worst-ever/?ncid=txtlnkusaolp00000595