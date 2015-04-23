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PDF düzenleme noktasında toplu bir çözüm oluşturan PDFGenius 4 indirime girdi

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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PDF düzenleme noktasında toplu bir çözüm oluşturan PDFGenius 4 indirime girdi
 
RootRise Technologies adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan gelişmiş PDF uygulaması PDFGenius 4, kısa bir süre için %66 indirime girdi.
Basit arayüzüyle PDF düzenleme noktasında ihtiyaç duyulabilecek hemem her ayarı / seçeneği / aracı kullanıcılarına sunan PDFGenius 4, basit bir arayüzle geliyor ve temel olarak detaylara inmek gerekirse birden fazla dosyayı tek bir PDF dosyası haline getirebiliyor ve PDF dosyalarını toplu olarak JPG, JP2, PNG, PSD, TIFF, BMP görsel formatlarına dönüştürebiliyor. Aynı zamanda daha az yer kaplamaları adına PDF dosyalarını ciddi seviyede sıkıştırabilen uygulama, büyük PDF dosyalarını sayfalar haline de getirebiliyor ve böylece yukarıda da dediğimiz gibi toplu bir çözüm oluşturuyor.
Son indirimiyle 10,49 TL'ye satılan PDFGenius 4 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id522090209?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
25. kare tekniği ile pdf ders kitaplarını hızlı bir şekilde irfan da slayt yapınca ve bunu bi 10 dk izleyince !

ulan bundan hiç bir şey anlamadım deyip daha sonra sınavda şu olabilir diye salladığınız cevapların doğru çıkması karşısından insan şaşırıyor yani :)

bu konuda bilimsel referanslı içerik yazısı en.wikipedia.org/...

tr çevirisi : translate.google.com/...

sonra daha fazla pdf daha fazla bilgi diye bir bilgi açığı içine girebilirsiniz :) :D
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