PDF düzenleme noktasında toplu bir çözüm oluşturan PDFGenius 4 indirime girdi

RootRise Technologies adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan gelişmiş PDF uygulaması PDFGenius 4, kısa bir süre için %66 indirime girdi.

Basit arayüzüyle PDF düzenleme noktasında ihtiyaç duyulabilecek hemem her ayarı / seçeneği / aracı kullanıcılarına sunan PDFGenius 4, basit bir arayüzle geliyor ve temel olarak detaylara inmek gerekirse birden fazla dosyayı tek bir PDF dosyası haline getirebiliyor ve PDF dosyalarını toplu olarak JPG, JP2, PNG, PSD, TIFF, BMP görsel formatlarına dönüştürebiliyor. Aynı zamanda daha az yer kaplamaları adına PDF dosyalarını ciddi seviyede sıkıştırabilen uygulama, büyük PDF dosyalarını sayfalar haline de getirebiliyor ve böylece yukarıda da dediğimiz gibi toplu bir çözüm oluşturuyor.

Son indirimiyle 10,49 TL'ye satılan PDFGenius 4 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id522090209?mt=12