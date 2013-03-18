PQI, Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine sahip portatif depolama birimini satışa çıkarıyor





Ürettiği başarılı depolama ürünleri ile tanıdığımız PQI, kablosuz bağlantı seçeneğine sahip yeni portatif depolama birimini piyasaya çıkartıyor.

PQI firması tarafından geliştirilen ve Air Bank 6W31 ismine sahip olan cihaz, Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği sayesinde NAS ve AP (Access Point/Erişim Noktası) özellikleri yanında, kullanıcılara her türlü dosya için depolama alanı sunabiliyor. 135x77x20.5mm boyutlara ve 250 gram ağırlığa sahip olan Air Bank 6W31, oldukça portatif ve taşınabilir bir gövde yapısına sahip.

Piyasaya 500GB ve 1TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile çıkacak olan Air Bank 6W31, üzerinde yer alan lityum-polimer şarj edilebilir batarya ile 8 saat aktif kullanım ömrü sağlayabiliyor. 802.11n WLAN, Ethernet ve USB 3.0 bağlantılarına sahip olan cihaz, bu bağlantılar üzerinden akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar dahil (PQI Air Bank+ uygulaması sayesinde) dosya paylaşımı yapılmasına imkan sağlayarak, bir veri merkezi görevi üstleniyor.

Japon piyasasına 22 Mart tarihinde siyah ve beyaz renk seçenekleri ile çıkacak olan PQI Air Bank 6W31'ün 500GB'lık versiyonu 165$, 1TB'lık versiyonu ise 206$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün diğer marketler için ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli olmuş değil.

http://www.tomshardware.com/news/PQI-NAS-HDD-AP,21545.html

http://www.tomshardware.com/news/PQI-NAS-HDD-AP,21545.html