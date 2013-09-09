PS Vita, TV ile buluşuyor; karşınızda PS Vita TV

Kasım ayında yeni nesil konsoluyla teknoloji severlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sony, bugün Japonya’da düzenlenen SCEJA Basın Konferansı’nda yeni PS Vita’dan sonra yeni bir Vita daha duyurdu. Ancak bu Vita biraz daha farklı.

PS Vita TV ismiyle lanse edilen konsol (aslında bir set üstü kutusu) 65.0 x 105.0 x 13.6 mm ölçülerinde. Gücünü 4 çekirdek halinde ARM’ın Cortex A9 merkezi işlemcisinden ve SGX543MP4+ grafik yongasında alan PS Vita TV, USB, HDMI ve LAN arayüzlerinin yanı sıra kablosuz teknoloji tarafında 802.11 b/g/n ile Bluetooth 2.1 desteğine sahip.

Adından da anlaşılacağı üzere TV’ye bağlanan PS Vita TV, kullanıcılara Vita ve PSP oyunlarını diek oynama fırsatı sunarken; Hulu, Sony’nin Music Unlimited ve Video Unlimited servislerini kullanma imkanı sunuyor. Diğer bir deyişle PS Vita TV, Apple TV gibi bir set üstü kutusunun yaptıklarına ek olarak Vita ve PSP oyunlarını oynatıyor.

14 Kasım’dan itibaren Japonya’da satışa sunulacak olan cihazın tavsiye edilen satış fiyatı sadece 99 dolar olarak belirlenirken; kontrolcü içeren özel paketinin fiyatı ise 150 dolar. Şimdilik sadece Japonya’da satışa sunulacağı açıklanan PS Vita TV’nin diğer ülkelerdeki geleceği şimdilik netlik kazanmış değil..

http://www.scei.co.jp/corporate/release/pdf/130909c.pdf