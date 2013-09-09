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PS Vita, TV ile buluşuyor; karşınızda PS Vita TV

5 yıl
3,1b
1
72
Oyun Konsolları
Shady
Haber Editörü
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PS Vita, TV ile buluşuyor; karşınızda PS Vita TV

Kasım ayında yeni nesil konsoluyla teknoloji severlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sony, bugün Japonya’da düzenlenen SCEJA Basın Konferansı’nda yeni PS Vita’dan sonra yeni bir Vita daha duyurdu. Ancak bu Vita biraz daha farklı.

PS Vita TV ismiyle lanse edilen konsol (aslında bir set üstü kutusu) 65.0 x 105.0 x 13.6 mm ölçülerinde. Gücünü 4 çekirdek halinde ARM’ın Cortex A9 merkezi işlemcisinden ve SGX543MP4+ grafik yongasında alan PS Vita TV, USB, HDMI ve LAN arayüzlerinin yanı sıra kablosuz teknoloji tarafında 802.11 b/g/n ile Bluetooth 2.1 desteğine sahip.

Adından da anlaşılacağı üzere TV’ye bağlanan PS Vita TV, kullanıcılara Vita ve PSP oyunlarını diek oynama fırsatı sunarken; Hulu, Sony’nin Music Unlimited ve Video Unlimited servislerini kullanma imkanı sunuyor. Diğer bir deyişle PS Vita TV, Apple TV gibi bir set üstü kutusunun yaptıklarına ek olarak Vita ve PSP oyunlarını oynatıyor.

14 Kasım’dan itibaren Japonya’da satışa sunulacak olan cihazın tavsiye edilen satış fiyatı sadece 99 dolar olarak belirlenirken; kontrolcü içeren özel paketinin fiyatı ise 150 dolar. Şimdilik sadece Japonya’da satışa sunulacağı açıklanan PS Vita TV’nin diğer ülkelerdeki geleceği şimdilik netlik kazanmış değil..


http://www.scei.co.jp/corporate/release/pdf/130909c.pdf Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen



Sonra biz It's a Sony diyence kızıyorlar


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ksk_kaan 5 yıl
Alıyorum.
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cahit_99 5 yıl
Sahibinden de wardi ilani fiyat sizin soylediklerinizden baya bi fazlaydi hatirladigim kadariyla
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Carcharies 5 yıl
Bu hükümetle bu vergilerle 100 dolarlık cihaz 400 liradan aşağı girmez buraya.
Sony'nin yapamadığı karı bunlar elini değmeden indiriyo. Olan bize oluyo herkes memnun
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony 90 yıllara geri dönüyor
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Jacobıan 5 yıl
Helal sony bu değil de ps4 1000 lira civarı çıkarsa
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arda_xl 5 yıl
Cüzdanlarımızın bu "S"lerden çektiği nedir arkadaş


(Sevgili; Steam; Sony)





Edit: yanlış Vita haberine yorum yapmışım çaktırmayın
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d3vstator 5 yıl arda_xl
Ne olacak, altı üstü 100 dolarlık cihaz. Şahsen 100 dolara böyle bir fırsatı kullanmamayı, fırsat tepme olarak görüyorum. Türkiye'de olsa olsa 300-350 liradan satışa sunulur ve kaçırılmadan alınır. 46" LED TV ve PSVita oyunları bence çok güzel bir fikir.
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:::LOSTPLANET::: 5 yıl
Çıktığı ay Türkiyye gelirse ve fiyatta çok fazla onama olmazsa türkiyeden ; aksi olursa amazondan veya ebayden alrım misss gibi


-Hala bir dualshock 3'ün fiyatının 125 lira olduğu ülkemizde bu özelliklerde bir cihazın fiyatı fındık fıstık parası.

+pspe sahibim ama bir vitam yoktu . fakat vitanın da yeri ayrı. hele ki o dokunmatik olmasının getirdiği interaktiflik oldukça cezbediyor insanı.

2014 oyun dünyası açısından güzel şeylere gebe
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DH Misafiri 5 yıl
haha :D vita..Türkiye'ye gelcek..99 dolar olcak burdada..Sizde alcaksınız.. hahahaha :D
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DH Misafiri 5 yıl
Çok alınası bi cihaz olmuş xbox one dan sonra :D
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DH Misafiri 5 yıl
BEN ANLAMADIM BU AYRI KONSOL DEMİ PS VİTA İLE BAGIMSIZ
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Rajeesh 5 yıl
of fanboylar toplanmış hemen,
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cagataykoroglu 5 yıl Rajeesh
Rajeesh

of fanboylar toplanmış hemen,

Onlar fanboy değil çoğu ortaokul/lise öğrencisi baba parası yiyen ve her gördüğü ürüne alabileceğini sanan tipler. Bunlara yenebilir telefon çıktı de içinde ne var bakmadan "ben bunu yerim" derler.
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serhat_ps3 5 yıl
99 dolara gerçekten güzel fiyat bu alet çok fena hack yer ise yok satar ahanda buraya yazıyorum. Düşünsenize şu alete 250 gb hdd atadığınızı psp ve psvita oyunları ile şölen yapılır.
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Emir 5 yıl
çözünürlüğü 720p olsa bari en azından,bir de vita almayı düşünüyordum.Ps4 zaten alacağım tv'ye mahkum kalacaksak bunun diğer konsollardan farkı ne
ama iyi olur odamda ufak bir konsol güzel olur.ps2 yerine bunu koyarım zaten ps vita bir süre sonra sıkar psp sıkmıştı
alırım ben bunu çözünürlük kesin ps vita gibi mi olur,öyle olursa lcd'de kötü gözükmez mi upscale olacağından



edit:1080i destekleyecekmiş süper olur ya alıyorum .gri dualshock 3 ile of diyorum




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