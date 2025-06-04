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    PS Store'da "Days of Play" indirimleri başladı: Yüzde %90 varan indirim

    Playstation Store'da "Days of Play" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 75'e varan fırsatlar için son tarih 19 Haziran 2025. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar... 

    PS Store'da 'Days of Play' indirimleri başladı: İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Days of Play" İndirimleri başladı. Call of Duty: Black Ops 6, The Last of Us™ Part II Remastered ve EA SPORTS FC 25 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store'da "Days of Play" indirimleri başladı

    PlayStation Store'da başlayan "Days of Play" indirimleri 19 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 25, 2.899 TL'den 579,99 TL, Cyberpunk 2077, 2.799 TL'den 1.399 TL'ye Red Dead Redemption 2 2.099TL'den 524 TL'ye Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3.149 TL'den 944,70 TL'ye düştü. 

    PlayStation Store’daki indirim kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 90'A varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    Call of Duty®: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi
    		 2.799 TL 1.539 TL  (%45)
    SILENT HILL 2 2.499,00 TL 1.499,40 TL (%40)
    The Last of Us™ Part II Remastered
    		 1.249 TL 999,20 TL (%20)
    Mafia: Definitive Edition 259,00 TL 38,85 TL (%85)
    EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm PS4 ve PS5
    		 2.899 TL 579TL (%80)
    Sea of Thieves 999,00 TL 499,50 TL (%50)
    Forza Horizon 5 Standard Edition
    		 1.541 TL 1.232 TL (%20)
    Mortal Kombat™ 1
    		 1.749 TL 577 TL (%67)
    Need for Speed™ Unbound Ultimate Collection 3.399,00 TL 849,75 TL (%75)
    Grand Theft Auto V (PlayStation®5)
    		 1.399 TL 699,50 TL (%50)
    NBA 2K25 All-Star Edition
    		 3.600 TL 720 TL (%80)
    Batman: Arkham Collection 2.099,00 TL 209,90 TL (%90)
    Mafia: Trilogy
    		 374 TL 74,80 TL (%80)
    Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy
    		 439 TL 109,75 TL (%75)
    The Last of Us™ Part I
    		 2.799 TL 1.399,50 TL (%50)
    Alan Wake 2 Deluxe Edition
    		 1.499 TL 599.60 TL (%60)
    Cyberpunk 2077
    		 2.799 TL 1.399 TL (%50)
    No Man's Sky PS4 & PS5
    		 1.249 TL 499,60 TL (%60)
    Assassin's Creed® Mirage Lüks Sürüm
    		 1.049 TL 419,60 TL (%60)
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    ocak termokupl iptali kona 1.0 t-gdi style (benzinli) yorum captur neden tutulmadı kendimi nasıl öldürebilirim kulaklıktan ses gelmiyor pc

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