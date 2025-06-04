PS Store'da "Days of Play" indirimleri başladı: Yüzde %90 varan indirim

PS Store'da "Days of Play" indirimleri başladı

PlayStation Store'da başlayan "Days of Play" indirimleri 19 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 25, 2.899 TL'den 579,99 TL, Cyberpunk 2077, 2.799 TL'den 1.399 TL'ye Red Dead Redemption 2 2.099TL'den 524 TL'ye Hogwarts Legacy PS5 Sürümü 3.149 TL'den 944,70 TL'ye düştü.

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PlayStation Store’daki indirim kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 90'A varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm listeye buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.