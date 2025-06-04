Nvidia CEO'su Jensen Huang: "Nintendo Switch 2 teknik bir harika"

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Tam Boyutta Gör Nintendo'nun genellikle teknik detayları atlayan iletişim anlayışı bu kez değişti. Nintendo Switch 2 için saatler kala, cihazın donanım tarafındaki en büyük sır perdesi bizzat Nvidia CEO'su Jensen Huang tarafından aralandı. Huang, "yeni yonganın üç büyük yeniliğini" açıkladı.​​​​

Nvidia'ya göre "teknik bir harika"

Nvidia CEO'su Huang, YouTube üzerinden yayımlanan açıklamasında Switch 2'nin işlemcisini "şimdiye dek tasarladıkları en özel yonga" olarak tanımladı. Buna göre şirketin Switch 2 için baştan sona özelleştirdiği bu platform, mobil cihazlarda bugüne kadar görülmemiş üç temel özelliği bir araya getiriyor. Tabii ki bunların PC oyuncuları için sürpriz olmayacağını söyleyelim.

İlk olarak, cihaz tam donanım ışın izleme (ray tracing) ve HDR desteğiyle geliyor. Bu da taşınabilir bir konsolda daha parlak aydınlatmalar, daha derin gölgeler ve çok daha sinematik bir görüntü deneyimi anlamına geliyor. İkinci olarak ise, yapay zekâ destekli özel çekirdekler devreye giriyor. Bu çekirdekler oyunlardaki detayları gerçek zamanlı olarak keskinleştiriyor, animasyonları iyileştiriyor ve genel görsel kaliteyi artırıyor.

Üçüncü büyük yenilik ise bu performansın ultra düşük güç tüketimiyle sunulması. Huang'a göre yeni Tegra platformu, yüksek performansı tamamen elde taşınabilir form faktörde sağlayacak şekilde optimize edilmiş. Bu da hem daha uzun pil ömrü hem de daha az ısınma gibi avantajlar yaratıyor.

Nintendo Switch 2 USB üzerinden fare desteği sunacak 1 hf. önce eklendi

Kaçıranlar için Tegra T239'un performansı daha önce teorik olarak GTX 1050 Ti düzeyine ulaşabildiği belirtilmişti. Ancak DLSS dahil olmak üzere harici teknolojilerin varlığı, bu performansın sadece rakamsal olmadığını gösteriyor.

Nintendo Switch 2 çıkış tarihi

Daha önce Switch 2’nin Türkiye lansman tarihi olarak ise 13 Haziran, ön sipariş kargo için ise 12 Haziran tarihine işaret edilmişti. Paylaşılan bilgilere göre Nintendo Switch 2’nin Türkiye fiyatı 36.999 TL olacak. Aynı zamanda Mario Kart World Bundle paketinin fiyatı ise 39.999 TL.

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