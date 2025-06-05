Sony, PlayStation için arcade kontrolcüsü Project Defiant'ı duyurdu

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Tam Boyutta Gör Sony, State of Play sunumunda, PS5 ve PC için "Project Defiant" kod isimli kablosuz bir arcade kontrolcü (fight stick) duyurdu.

Yeni donanımın tanıtımı, retro oyunlara yeniden hayat veren Digital Eclipse’in “Mortal Kombat: Legacy Collection” oyununu duyurmasının hemen ardından yapıldı. Bu koleksiyon, 2025 yılı içerisinde dokuz klasik Mortal Kombat oyununu PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ve PC'ye getirecek.

Project Defiant'ın özellikleri neler?

PlayStation Blog’da yer alan bilgilere göre Project Defiant, PlayStation'ın tescilli PlayStation Link teknolojisini kullanıyor ve bu sayede ultra düşük gecikme süresi sağlıyor. Kontrolcü sadece kablosuz değil, istenirse kablolu olarak da kullanılabiliyor.

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Sunumda gösterilen kısa tanıtım videosunda, cihazın beyaz ve siyah PS5 tasarım çizgilerini taşıyan şık görüntülerine yer verildi. Blog yazısına göre kontrolcü, taşımayı kolaylaştırmak için özel bir omuz askılı taşıma çantasıyla birlikte gelecek.

Project Defiant, Sony tarafından özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli dijital bir çubuk, alet gerektirmeden değiştirilebilen düğmeler ve dokunmatik bir yüzeyden oluşuyor. Düğmelerin mekanik anahtara sahip olduğu belirtiliyor.

2026 yılında piyasaya çıkacak olan kontrolcünün fiyatı ve resmi ismi gibi detaylar çıkışına yakın bir tarihte açıklanacak.

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