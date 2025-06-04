Sony, PS5 konsolları için yeni bir güncelleme yayınladı

Kararlılık iyileştirmeleri daha sonra gelecek
Güncelleme notlarına göre, yeni yazılım bazı ekranlardaki mesajlarda ve kullanılabilirlikte iyileştirmeler sağlıyor. Sony, bu iyileştirmelerin detaylarına değinmedi. Ancak kullanıcı deneyimini küçük dokunuşlarla daha akıcı hâle getirmeyi amaçlıyor. Yeni sürümde, herhangi bir sistem kararlılığı güncellemesine dair özel bir not ise paylaşılmadı.
Yeni güncelleme, halihazırda uyumlu PS5 cihazlarına otomatik olarak indiriliyor. Manuel kurulum yapmak isteyen kullanıcılar, Sony'nin resmi internet sitesinden de güncellemeye ulaşabilir.
Bu güncelleme, nisan ayında sunulan ve PlayStation’ın 30. yılına özel kullanıcı arayüzünü yeniden aktif hâle getiren büyük sürümün ardından geliyor. O güncellemede ayrıca yalnızca kulaklıkla kullanılabilen ve düşük sesleri ya da sohbetleri daha net duymayı sağlayan "Audio Focus" özelliği de sisteme eklenmişti. Bu nedenle, yeni gelen küçük düzeltmeler daha çok görsel ve işlevsel detaylara yönelik bir ara güncelleme niteliği taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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