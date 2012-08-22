PS Vita'nın 2.2 milyonluk satış rakamına ulaştığı açıklandı

Sony'nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita'nın son satış rakamları kamuoyuyla paylaşıldı. Sony tarafından açıklanan rakamlara göre 30 haziran itibariyle PS Vita'nın 2.2 milyonluk bir satış rakamına ulaştığı belirtildi.





Gamescom'da Playfront'a konuşan Playstation'nın Almanya Başkanı Uwe Bassendowski, cihazın satışlarında yaşanılan sıkıntıları Sony'nin pazarlama stratejilerine bağlarken, şirketin pazarlama sırasında gençleri ihmal ettiğini belirtti. Ayrıca, pazarlama konusunda yaşanan bu sıkıntıların yakın bir zamanda gerçekleştirilecek değişiklik ile giderilebileceğini de ifade etti.





Bassendowski, her ne kadar pazarlama stratejilerinde yaşanan sıkıntılara değinmiş olsa da gerek konsolun fiyatlandırması gerekse oyun sayısının azlığının da satış rakamlarını etkilediği kesin. Sony'nin gidişatı düzeltmek için pazarlama stratejisinde ne gibi değişikliklere gideceğini ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://playfront.de/sony-22-millionen-verkaufte-ps-vita-fehler-beim-marketing/