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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Vita'nın 2.2 milyonluk satış rakamına ulaştığı açıklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony'nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita'nın son satış rakamları kamuoyuyla paylaşıldı. Sony tarafından açıklanan rakamlara göre 30 haziran itibariyle PS Vita'nın 2.2 milyonluk bir satış rakamına ulaştığı belirtildi.

Gamescom'da Playfront'a konuşan Playstation'nın Almanya Başkanı Uwe Bassendowski, cihazın satışlarında yaşanılan sıkıntıları Sony'nin pazarlama stratejilerine bağlarken, şirketin pazarlama sırasında gençleri ihmal ettiğini belirtti. Ayrıca, pazarlama konusunda yaşanan bu sıkıntıların yakın bir zamanda gerçekleştirilecek değişiklik ile giderilebileceğini de ifade etti. 

Bassendowski, her ne kadar pazarlama stratejilerinde yaşanan sıkıntılara değinmiş olsa da gerek konsolun fiyatlandırması gerekse oyun sayısının azlığının da satış rakamlarını etkilediği kesin. Sony'nin gidişatı düzeltmek için pazarlama stratejisinde ne gibi değişikliklere gideceğini ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://playfront.de/sony-22-millionen-verkaufte-ps-vita-fehler-beim-marketing/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wustti 7 yıl en beğenilen
cihaz zaten şimdiden taknolojinin sınırında. gelecek 1-2 yıl içerisinde tabletlerde bunun oyunlarının benzerini 3-5 dolara alırsanız şaşırmayın. cihazın fiyatı fazla + ek masrafı çok + ek masrafı da çok pahalı + oyunu yok adam gibi (çocuklara hitap eden oyunu daha fazla şu anda. kaldı ki onlarda çok az) + oyunu olmadığı gibi uygulamaları da çok çok az + yazılımsal eksiklikler hala devam ediyor + cihazda yapılabilir denilen şeylerin bi kısmı yapılamıyor yazılımsal deniyor ama hala eksiklik var + pil süresi + oyunlarının fiyatı ...
şimdi bunların hepsini pazarlama ile mi çözmeyi düşünüyorlar. valla bu olay tıpkı terörü lanetleyerek bitirmeye çalışan güzel ülkemi getirdi aklıma. neyse çok doluyum zaten buraları doldurmayayım. hadi iyi geceler...
cihaz zaten şimdiden taknolojinin sınırında. gelecek 1-2 yıl içerisinde tabletlerde bunun oyunlarının benzerini 3-5 dolara alırsanız şaşırmayın. cihazın fiyatı ...
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cagataykoroglu 7 yıl
1 milyon rakamını aylar önce duyduğumuzu hesaba katarsak. Satışların ne kadar yavaş gittiğini görebiliriz.
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bigbooss 6 yıl
elinden geldiği kadar millete kitlemeyi düşünürse daha çok satar
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coldwindblow 6 yıl
bu kadar güzel bir konsolun bu satış rakamları sonynin başarısızlığını gösterir
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DoCToRWHo10 7 yıl
Süper
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X-FI 7 yıl
alet gerçektende süper gerek tasarı mgerek ergonomi gerek ekranı ve donanımı fakat 2 şey de kötü işletim sistemi ve oyunlarda AA yok.. mesela uncharted golden abyys.
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MassiveDynamic 7 yıl
fiyat çok mesela türkiyede 200 lira daha ucuzlaması lazım ayrıca reklamı pek yapılmıyor ps kafeler de ps satılmasına ve ps da psp satımını baltalıyor her mahallede ps salonu var çoğu oldukça kaliteli ihtiyacım olduğu zaman 50mt ötede
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DündenBugüne 7 yıl
oyun yok ki alınsın
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agaçe 7 yıl
bence çok daha fala satar sonuçta iyi bir cihaz fakat teknolojinin cidden sınırında touch screen dışında farklı bir kullanıcı deneyimi duymuyor
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nurettinaz 7 yıl
Fiyatı çok pahalı, diğer psp modellerinden ekstrası sadece ekranı ve daha kırılmış versiyonu da yok nasıl bu kadar satmış anlamıyorum. Ya insanların parası çok ya da benim göremediğim bir şeyi görmüşler.
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Amedra 7 yıl
Ne kadar sürede ulaştı burası önemli asıl.
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MattPegasus 7 yıl
Mobil platformlar bu tür elde oynanan konsolları ne kadar bitirse de konsollar her zaman hayatımızda olacaktır.Ayrı bir zevki oluyor telefon ya da tablete göre.
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JoeyBane 7 yıl
Donanım olarak çok güçlüsün ama bana hitap eden pek oyun yok. Beklemeye devam..
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E_Aydin35 7 yıl
Daha öncede Vita için bir çok kez yorum yaptım bu konu hakkında tamamen strateji hatasdır demiyorum tabi çevre etkenelrde var şu duruma bakdığımda gerçeten çok sıkınıtlı bir satış rakamı.. Belki Vita şu sıralarda yada 2013'de daha güçlü(zaten çok güçlü) ve daha fazla seçenekli oyunla çıkcas herşey çok farklı olabilirdi.
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gamefry 7 yıl
Bahsettigimiz baslibasina android bir cihaz degil. Nexus 7, Kindle fire gibi cihazlardaki ozellestirilmis android. Kaldiki sadece android oyunlari calistirsin demiyoruz. Vita arti android market, browser, uygulama destekli bir konsol. Bu sekilde daha mi iyi oldu? En basta bence vita os hantal, bakalim ileride neler olacak.
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Magnur İsildra 7 yıl
Ps VİTA 2.2 milyonluk satışını bu sene çoğalta bilir, fakat 2013'de fiyatın düşeceği ve düşmeye devam edeceği göz önünde bulundurulursa, yaptıkları yatırımı arttırmak zorundalar. Bu da onlar için iyi bir haber değil (OLABİLİR DE):).
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