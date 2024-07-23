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    Xbox Game Pass'e yeni abonelik paketleri geleceği iddia edildi

    Microsoft'un Xbox Game Pass'te yaptığı büyük çaplı değişikliğin ardından şirketin hizmet kapsamını genişletmek amacıyla çeşitli ek abonelik katmanları üzerinde çalıştığı iddia edildi.
    Xbox Game Pass'e yeni abonelik paketleri geleceği iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox Game Pass sistemine yeni abonelik paketleri getireceği iddia edildi. Buna göre yakında sadece bulut erişimi sunan bir paket veya reklamlı bir paket kullanıcılara sunulabilir.

    Microsoft, Netflix ve Spotify benzeri reklam destekli bir plan düşünüyor

    Microsoft’un aylık belli ücretler karşılğında yüzlerce oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass hizmeti, özellikle oyun fiyatlarının iyice arttığı şu günlerde oyuncular tarafından sıkça tercih ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Game Pass fiyatlarına oldukça yüksek bir zam geldi.

    Ayrıca konsol için olan abonelik kaldırılmış, onun yerine ilk günden oyunlara erişme imkanı tanımayan Standart adı altında bir abonelik getirilmişti. Windows Central’dan Editör Jez Corden’ın kaynaklarına göre Microsoft, Game Pass’e daha fazla abonelik seçeneği getirecek. 

    İddiaya göre Microsoft, Game Pass’in abonelik paketlerinin sayısını artırmayı düşünüyor. Buna göre şirket, ileride reklamlı paket ve sadece bulut erişimi sağlayan abonelik sistemi oyunseverlere sunmaya başlayabilir. Ayrıca aile planı da geri dönebilir.

    Bulut erişimi sunacak abonelik sistemi muhtemelen Xbox konsolu almak istemeyenlere yönelik bir paket olacak. Türkiye’de Xbox’ın bulut hizmeti bulunmuyor. Böyle bir abonelik çıktığı taktirde ülkemize gelme konusu ise henüz net değil.

    Reklamlı abonelik paketi ise diğerlerinden daha ekonomik bir plan olarak düşünülebilir. Netflix gibi platformlar reklamlı abonelikleri belli yerlerde deneyip başarılı olmuştu. Oyun tarafında böyle bir paketin nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

    Ayrıca aile ve arkadaş odaklı abonelikler görebiliriz. Şirket, 2022’de bu tarz paketleri belli ülkelerde test etmişti. Aylık belli bir fiyat karşılğında 5 kişiye kadar erişim sağlanabiliyordu. Bu tarz bir paketin kullanıcılar tarafından sevilmesi bekleniyor. Microsoft tarafından iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Kaynakça https://www.eurogamer.net/microsoft-reportedly-considering-cloud-only-xbox-game-pass-tier https://www.thegamer.com/microsoft-is-reportedly-working-on-a-cloud-only-game-pass-tier-xbox-games-subscriptions/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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