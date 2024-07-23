Xbox Game Pass'e yeni abonelik paketleri geleceği iddia edildi

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox Game Pass sistemine yeni abonelik paketleri getireceği iddia edildi. Buna göre yakında sadece bulut erişimi sunan bir paket veya reklamlı bir paket kullanıcılara sunulabilir.

Microsoft, Netflix ve Spotify benzeri reklam destekli bir plan düşünüyor

Microsoft’un aylık belli ücretler karşılğında yüzlerce oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass hizmeti, özellikle oyun fiyatlarının iyice arttığı şu günlerde oyuncular tarafından sıkça tercih ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Game Pass fiyatlarına oldukça yüksek bir zam geldi.

Ayrıca konsol için olan abonelik kaldırılmış, onun yerine ilk günden oyunlara erişme imkanı tanımayan Standart adı altında bir abonelik getirilmişti. Windows Central’dan Editör Jez Corden’ın kaynaklarına göre Microsoft, Game Pass’e daha fazla abonelik seçeneği getirecek.

İddiaya göre Microsoft, Game Pass’in abonelik paketlerinin sayısını artırmayı düşünüyor. Buna göre şirket, ileride reklamlı paket ve sadece bulut erişimi sağlayan abonelik sistemi oyunseverlere sunmaya başlayabilir. Ayrıca aile planı da geri dönebilir.

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Bulut erişimi sunacak abonelik sistemi muhtemelen Xbox konsolu almak istemeyenlere yönelik bir paket olacak. Türkiye’de Xbox’ın bulut hizmeti bulunmuyor. Böyle bir abonelik çıktığı taktirde ülkemize gelme konusu ise henüz net değil.

Reklamlı abonelik paketi ise diğerlerinden daha ekonomik bir plan olarak düşünülebilir. Netflix gibi platformlar reklamlı abonelikleri belli yerlerde deneyip başarılı olmuştu. Oyun tarafında böyle bir paketin nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

Ayrıca aile ve arkadaş odaklı abonelikler görebiliriz. Şirket, 2022’de bu tarz paketleri belli ülkelerde test etmişti. Aylık belli bir fiyat karşılğında 5 kişiye kadar erişim sağlanabiliyordu. Bu tarz bir paketin kullanıcılar tarafından sevilmesi bekleniyor. Microsoft tarafından iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Xbox Game Pass'e yeni abonelik paketleri geleceği iddia edildi