PlayStation 6, kendi neslinin en güçlü konsolu olabilir

Bilindiği gibi Sony henüz orta nesil yenilemesini duyurmamış olsa da, üçüncü taraf stüdyoların son zamanlarda geliştirme kitleri almaya başlamasıyla konsolun gerçekten piyasaya sürülme olasılığı giderek artıyor gibi görünüyor. Geliştirme kitlerinin gönderilmeye başlanması, Sony'nin PlayStation 5 Pro’yu bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürebileceği anlamına geliyor.
PS6 kendi neslinin en güçlüsü olabilir
PlayStation 6'ya gelince, kaynakların Sony’nin yaklaşık bir yıldır sistem üzerinde çalıştığı ancak CPU ve RAM gibi temel özelliklerin kesinleşmediğini söylüyor. Ancak Sony’nin PlayStation 6 için sadece AMD donanımlarını kullanmayı düşündüğü dolayısıyla mevcut nesilde olduğu gibi gelecek nesilde de AMD’nin CPU ve GPU çözümlerini büyük olasılıkla göreceğiz.
Sistem özelliklerine henüz karar verilmemiş olsa da Sony, PlayStation 6'yı kendi neslinin en güçlü konsolu yapmaya kararlı. Konsolun çıkışı için bahse konu olan 2028 yılı da aslında bunun bir göstergesi olabilir. Birkaç gün önce farklı bir kaynak PS6 için 2026 tarihini vermiş ve Sony’nin AMD ile anlaştığını söylemişti. Farklı kaynaklardan benzer AMD söylemi gelmesi iddiaları doğrular nitelikte. Ancak PlayStation 6 çıkış tarihi 2028 için daha olası ve mantıklı duruyor. Microsoft’un geçtiğimiz yıl FTC davasında ortaya çıkan belgelerde yazılım devi de yeni neslin 2028’de geleceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.