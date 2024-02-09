Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 6'yı kendi neslinin en güçlü konsolu yapmayı planlıyor ve bu nedenle bu hedefe ulaşmak için gerektiği kadar zaman ayırmaktan çekinmeyecek gibi görünüyor. Bir süre önce paylaşılan bilgiler yalnızca Sony'nin yeni nesil sistemi hakkında değil, aynı zamanda PlayStation 5 Pro hakkında da bazı güncellemeler sunuyor.

Bilindiği gibi Sony henüz orta nesil yenilemesini duyurmamış olsa da, üçüncü taraf stüdyoların son zamanlarda geliştirme kitleri almaya başlamasıyla konsolun gerçekten piyasaya sürülme olasılığı giderek artıyor gibi görünüyor. Geliştirme kitlerinin gönderilmeye başlanması, Sony'nin PlayStation 5 Pro’yu bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürebileceği anlamına geliyor.

PS6 kendi neslinin en güçlüsü olabilir

PlayStation 6'ya gelince, kaynakların Sony’nin yaklaşık bir yıldır sistem üzerinde çalıştığı ancak CPU ve RAM gibi temel özelliklerin kesinleşmediğini söylüyor. Ancak Sony’nin PlayStation 6 için sadece AMD donanımlarını kullanmayı düşündüğü dolayısıyla mevcut nesilde olduğu gibi gelecek nesilde de AMD’nin CPU ve GPU çözümlerini büyük olasılıkla göreceğiz.

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Sistem özelliklerine henüz karar verilmemiş olsa da Sony, PlayStation 6'yı kendi neslinin en güçlü konsolu yapmaya kararlı. Konsolun çıkışı için bahse konu olan 2028 yılı da aslında bunun bir göstergesi olabilir. Birkaç gün önce farklı bir kaynak PS6 için 2026 tarihini vermiş ve Sony’nin AMD ile anlaştığını söylemişti. Farklı kaynaklardan benzer AMD söylemi gelmesi iddiaları doğrular nitelikte. Ancak PlayStation 6 çıkış tarihi 2028 için daha olası ve mantıklı duruyor. Microsoft’un geçtiğimiz yıl FTC davasında ortaya çıkan belgelerde yazılım devi de yeni neslin 2028’de geleceğini belirtiyor.

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PlayStation 6, kendi neslinin en güçlü konsolu olabilir