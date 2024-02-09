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    Anlık Bildirim

    PlayStation 6, kendi neslinin en güçlü konsolu olabilir

    Sony’nin PlayStation 6’yı kendi neslinin en güçlü konsolu olarak inşa ettiği söyleniyor. Bununla birlikte PlayStation 6 için firmanın yalnızca AMD’yi düşündüğü belirtiliyor.
    PlayStation 6, kendi neslinin en güçlü konsolu olabilir Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 6'yı kendi neslinin en güçlü konsolu yapmayı planlıyor ve bu nedenle bu hedefe ulaşmak için gerektiği kadar zaman ayırmaktan çekinmeyecek gibi görünüyor. Bir süre önce paylaşılan bilgiler yalnızca Sony'nin yeni nesil sistemi hakkında değil, aynı zamanda PlayStation 5 Pro hakkında da bazı güncellemeler sunuyor.

    Bilindiği gibi Sony henüz orta nesil yenilemesini duyurmamış olsa da, üçüncü taraf stüdyoların son zamanlarda geliştirme kitleri almaya başlamasıyla konsolun gerçekten piyasaya sürülme olasılığı giderek artıyor gibi görünüyor. Geliştirme kitlerinin gönderilmeye başlanması, Sony'nin PlayStation 5 Pro’yu bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürebileceği anlamına geliyor.

    PS6 kendi neslinin en güçlüsü olabilir

    PlayStation 6'ya gelince, kaynakların Sony’nin yaklaşık bir yıldır sistem üzerinde çalıştığı ancak CPU ve RAM gibi temel özelliklerin kesinleşmediğini söylüyor. Ancak Sony’nin PlayStation 6 için sadece AMD donanımlarını kullanmayı düşündüğü dolayısıyla mevcut nesilde olduğu gibi gelecek nesilde de AMD’nin CPU ve GPU çözümlerini büyük olasılıkla göreceğiz.

    Sistem özelliklerine henüz karar verilmemiş olsa da Sony, PlayStation 6'yı kendi neslinin en güçlü konsolu yapmaya kararlı. Konsolun çıkışı için bahse konu olan 2028 yılı da aslında bunun bir göstergesi olabilir. Birkaç gün önce farklı bir kaynak PS6 için 2026 tarihini vermiş ve Sony’nin AMD ile anlaştığını söylemişti. Farklı kaynaklardan benzer AMD söylemi gelmesi iddiaları doğrular nitelikte. Ancak PlayStation 6 çıkış tarihi 2028 için daha olası ve mantıklı duruyor. Microsoft’un geçtiğimiz yıl FTC davasında ortaya çıkan belgelerde yazılım devi de yeni neslin 2028’de geleceğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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