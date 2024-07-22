Tam Boyutta Gör Microsoft’a yakın birçok yakın kaynaktan gelen bilgiye göre Call of Duty: Modern Warfare III en sonunda Xbox Game Pass bünyesine katılıyor. Oyun 24 Temmuz 2024 tarihinde Game Pass abonelerinin beğenisine sunulacak.

Microsoft ve Activision'ın haberi salı günü resmen duyurması bekleniyor

Daha önce Xbox ve Game Pass dünyasından birçok sızıntıyı ve bilgiyi doğru aktaran kaynak, Xbox Era podcast’inde yaptığı açıklamada CoD serisinin en son yapımı olan Modern Warfare III’ün bu hafta oyunculara sunulacağını söyledi.

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Bu bilginin doğru olduğuna dair bir başka detay ise 24 Temmuz 2024 tarihi olarak görülüyor. Çünkü bu tarih Call of Duty Modern Warfare III, Warzone ve Warzone Mobil’in yeni sezonlarının da başlangıç tarihi.

Microsoft, bu hamleyle daha ilk günden oyuncuları yeni sezon içerikleriyle buluşturarak maddi getirisini de artırmayı planlıyor. Temmuz’u bu şekilde geçecek olan Activision ve Microsoft cephesi, Ağustos ayının başında Black Ops 6’nın beta sürecini de başlatacak.

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Call of Duty: Modern Warfare 3 bu hafta Xbox Game Pass'te