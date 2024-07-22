Call of Duty: Modern Warfare 3 bu hafta Xbox Game Pass'te

Microsoft ve Activision'ın haberi salı günü resmen duyurması bekleniyor
Daha önce Xbox ve Game Pass dünyasından birçok sızıntıyı ve bilgiyi doğru aktaran kaynak, Xbox Era podcast’inde yaptığı açıklamada CoD serisinin en son yapımı olan Modern Warfare III’ün bu hafta oyunculara sunulacağını söyledi.
Bu bilginin doğru olduğuna dair bir başka detay ise 24 Temmuz 2024 tarihi olarak görülüyor. Çünkü bu tarih Call of Duty Modern Warfare III, Warzone ve Warzone Mobil’in yeni sezonlarının da başlangıç tarihi.
Microsoft, bu hamleyle daha ilk günden oyuncuları yeni sezon içerikleriyle buluşturarak maddi getirisini de artırmayı planlıyor. Temmuz’u bu şekilde geçecek olan Activision ve Microsoft cephesi, Ağustos ayının başında Black Ops 6’nın beta sürecini de başlatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.