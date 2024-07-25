Sony PlayStation 5, kişiselleştirilmiş 3D ses profillerine kavuşuyor

Yeni PS5 beta sürümü şimdilik belirli ülkelerde yayında olacak
25 Temmuz'dan itibaren yayına girecek olan özellik oldukça kullanışlı görünüyor. Kulaklıklar ve kulak içi kulaklıklarla uyumlu kişiselleştirilmiş 3D ses profilleri, her kişinin kulak ve baş şekli gibi benzersiz işitme özelliklerine uyacak şekilde sesi özelleştirerek oyun deneyimini iyileştiriyor.
Sony, PS5 demosunda bulunan bu özelliğin buluttan oyun akışı yaparken kullanılamayacağını çünkü Uzaktan Oynatma sırasında 3D sesin de desteklenmediğini belirtiyor. Konsol üreticisi ayrıca daha iyi kişiselleştirilmiş bir 3D profil deneyimi için Pulse Elite kablosuz kulaklığı veya Pulse Explore kablosuz kulaklıkları öneriyor.
Sony, "Bu özellik, PS5'in lansmanından bu yana sunduğumuz 3D ses geliştirmeleri üzerine kurulu. Bunlar arasında dahili TV hoparlörleri için 3D ses desteği ve uyumlu Dolby Atmos özellikli ses cihazları için destek yer alıyor." dedi.
Güncellemeden bahsetmişken, en son PS5 beta sürümü kontrol cihazları için yeni güç tasarrufu ayarları da içeriyor. Ancak yalnızca 2023'te gelen en son PS5 slim modeli için geçerli olacak. Ayrıca, hangi kullanıcıların PS5'inize uzaktan erişebileceğini yönetmenize olanak tanıyan yeni bir Uzaktan Oynatma ayarı da eklenecek. Bu sayede bireysel hesaplar için erişimi kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.