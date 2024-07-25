Sony PlayStation 5, kişiselleştirilmiş 3D ses profillerine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Sony, yakın zamanda PlayStation 5 (PS5) için yeni bir beta sürümü yayınladı ve kulaklıklarınızdan seslerin nasıl duyulacağını ayarlayan kişiselleştirilmiş bir 3D ses profilleri özelliği ekledi.

Yeni PS5 beta sürümü şimdilik belirli ülkelerde yayında olacak

25 Temmuz'dan itibaren yayına girecek olan özellik oldukça kullanışlı görünüyor. Kulaklıklar ve kulak içi kulaklıklarla uyumlu kişiselleştirilmiş 3D ses profilleri, her kişinin kulak ve baş şekli gibi benzersiz işitme özelliklerine uyacak şekilde sesi özelleştirerek oyun deneyimini iyileştiriyor.

Sony, PS5 demosunda bulunan bu özelliğin buluttan oyun akışı yaparken kullanılamayacağını çünkü Uzaktan Oynatma sırasında 3D sesin de desteklenmediğini belirtiyor. Konsol üreticisi ayrıca daha iyi kişiselleştirilmiş bir 3D profil deneyimi için Pulse Elite kablosuz kulaklığı veya Pulse Explore kablosuz kulaklıkları öneriyor.

Sony, PS5 konsolları için yeni bir güncelleme yayınladı 1 gün önce eklendi

Sony, "Bu özellik, PS5'in lansmanından bu yana sunduğumuz 3D ses geliştirmeleri üzerine kurulu. Bunlar arasında dahili TV hoparlörleri için 3D ses desteği ve uyumlu Dolby Atmos özellikli ses cihazları için destek yer alıyor." dedi.

Güncellemeden bahsetmişken, en son PS5 beta sürümü kontrol cihazları için yeni güç tasarrufu ayarları da içeriyor. Ancak yalnızca 2023'te gelen en son PS5 slim modeli için geçerli olacak. Ayrıca, hangi kullanıcıların PS5'inize uzaktan erişebileceğini yönetmenize olanak tanıyan yeni bir Uzaktan Oynatma ayarı da eklenecek. Bu sayede bireysel hesaplar için erişimi kontrol edebilirsiniz.

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Sony PlayStation 5, kişiselleştirilmiş 3D ses profiline kavuşuyor