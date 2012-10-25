PSN saldırısı sonucu açılan davadan Sony lehine karar çıktı

Geçtiğimiz yıl Sony'nin PlayStation Network'ü saldırıya uğramış ve birçok kullanıcının kişisel bilgileri açığa çıkmıştı. Saldırı hakkında açıklama yapmakta geciken şirket, kullanıcıların olumsuz yöndeki eleştirilerine maruz kalmıştı.





PlayStation Network'te yaşanan bu sorun ile ilgili olarak geçtiğimiz ay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sony'nin kullanıcılarının verilerini endüstri standartlarında korumaması ve kullanıcılarını riske atması gerekçe gösterilerek toplu dava açılmıştı. Ancak, açılan bu dava hakim tarafından reddedilirken, reddin gerekçesi olarak ise; Sony'nin kullanıcılarına mükemmel güvenlik vaat etmemesi gösterildi. Davanın hakimi Anthony J. Battaglia, PSN'in gizlilik politikasında Sony'nin PSN üzerinden iletilen verilerin güvenliğini garanti etmediğini belirtti.

http://arstechnica.com/gaming/2012/10/judge-sony-didnt-promise-perfect-security-isnt-liable-for-psn-hack/