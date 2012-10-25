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PSN saldırısı sonucu açılan davadan Sony lehine karar çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Sony'nin PlayStation Network'ü saldırıya uğramış ve birçok kullanıcının kişisel bilgileri açığa çıkmıştı. Saldırı hakkında açıklama yapmakta geciken şirket, kullanıcıların olumsuz yöndeki eleştirilerine maruz kalmıştı.

PlayStation Network'te yaşanan bu sorun ile ilgili olarak geçtiğimiz ay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sony'nin kullanıcılarının verilerini endüstri standartlarında korumaması ve kullanıcılarını riske atması gerekçe gösterilerek toplu dava açılmıştı. Ancak, açılan bu dava hakim tarafından reddedilirken, reddin gerekçesi olarak ise; Sony'nin kullanıcılarına mükemmel güvenlik vaat etmemesi gösterildi. Davanın hakimi Anthony J. Battaglia, PSN'in gizlilik politikasında Sony'nin PSN üzerinden iletilen verilerin güvenliğini garanti etmediğini belirtti.

http://arstechnica.com/gaming/2012/10/judge-sony-didnt-promise-perfect-security-isnt-liable-for-psn-hack/ Yorum Yaz
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Illuminn 7 yıl en beğenilen E_Aydin35
isyankar_emre

Sony tarafından iyi olmuş ancak şu olaydan sonra kullanıcıların Sony ve PSN'ye bakış açıları değişicektir.. :)

Çok yanlış gelmişsin isyanqar kardeş
isyankar_emreSony tarafından iyi olmuş ancak şu olaydan sonra kullanıcıların Sony ve PSN'ye bakış açıları değişicektir.. :)
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Jesse James 7 yıl
"58 farklı oyun konsolu sahibi olarak söylüyorum ki...bla bla bla"
Sen gibi hayatını oyuna adadığını söylemiş, kör bir primattan bile hayatını daha aciz şekilde harcayan kişinin söyledikleri benim için neden bir anlam içersin ki?
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JohnLord 7 yıl
PS3 gerçekten hala güncelliğini koruyan bir konsol psn de XBOX 360 Da aynı şekilde ama tabiki her yazılım hacklenebilir her program kırılaiblir yani olası şeyler bunlar fazla yüklenmemek gerek msn.com bile 21 kez saldırıya uğrayıp ağlar çöktüyse siteye ulaşılamadıysa microsoft bunu engelleyemediyse yapıcak birşey yok
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E_Aydin35 7 yıl
Sony tarafından iyi olmuş ancak şu olaydan sonra kullanıcıların Sony ve PSN'ye bakış açıları değişicektir.. :)
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Guest-FDC9156E7 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Sony tarafından iyi olmuş ancak şu olaydan sonra kullanıcıların Sony ve PSN'ye bakış açıları değişicektir.. :)

Değişecek kesim yüzde 1 bile değildir. Emin ol.
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Illuminn 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Sony tarafından iyi olmuş ancak şu olaydan sonra kullanıcıların Sony ve PSN'ye bakış açıları değişicektir.. :)

Çok yanlış gelmişsin isyanqar kardeş
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DraGonS 7 yıl
DENGE1
Öncelikle merhabalar. Xbox ve Playstation kullanıcısı olarak bence Playstationa fazla yükleniliyor. Hangi şirket %100 güvenlikli ki ? Bu gün Türkiye de dahil bütün şirketler küçük küçük yazılar yazarak okumadan imzalıyoruz hepimiz. Bir bankadan kart dahi alırken 3-4 sayfa imza atıyoruz hangisini okuyoruz ? 24 aylık internet aboneliğinde haklarımız veya yasal yükümlülüklerimizi hangimiz biliyoruz. Playstation 3 Türkiyeye verdiği hizmet olarak yaptığı sony oyunların hemen hemen hepsi Türkçe. Tr Storesi ve en son update ile sistem dilini Türkçe yaptı.Xboxda bu tür hizmetlerin hiç birini göremeyiz çünkü Türkiye de nerdeyse Xbox yok.Saygılar...

KOSKOCA SONY senin şifrelerini bile SALT METIN tabanlı kaydediyorsa (...IÇI KIYTIRIK çoğu forum sistemi bile şifreleri HASH liyerek kaydeder) üzerlerine az bile gidiliyor.
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xxxx1 7 yıl
Sony uyanık tabi;bir çarşaf kullanıcı sözleşmelerinde, sözleşme maddesine küçük harflerle araya serpiştirşirsen iyi bir koruma sunmadığını...ilerde patlattıklarında böyle yırtarsın işte tazminatlardan yaptırımlardan...zaten okuyan bile yok o sözleşmeleri.
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DENGE1 7 yıl
Öncelikle merhabalar. Xbox ve Playstation kullanıcısı olarak bence Playstationa fazla yükleniliyor. Hangi şirket %100 güvenlikli ki ? Bu gün Türkiye de dahil bütün şirketler küçük küçük yazılar yazarak okumadan imzalıyoruz hepimiz. Bir bankadan kart dahi alırken 3-4 sayfa imza atıyoruz hangisini okuyoruz ? 24 aylık internet aboneliğinde haklarımız veya yasal yükümlülüklerimizi hangimiz biliyoruz. Playstation 3 Türkiyeye verdiği hizmet olarak yaptığı sony oyunların hemen hemen hepsi Türkçe. Tr Storesi ve en son update ile sistem dilini Türkçe yaptı.Xboxda bu tür hizmetlerin hiç birini göremeyiz çünkü Türkiye de nerdeyse Xbox yok.Saygılar...
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