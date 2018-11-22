PTT'nin küresel e-ticaret sitesi kullanıma sunuldu: ptttrade.com

PTT, ilk girişimlerini geçtiğimiz yıl başlattığı ulusal e-ticaret sitesini sonunda yayına aldı. Firmalar, , ilk girişimlerini geçtiğimiz yıl başlattığı ulusal e-ticaret sitesini sonunda yayına aldı. Firmalar, Ptttrade.com üzerinden uluslararası ticaret yapabilecek. E-ticaret yoluyla ihracat yapılacak, ülkemizin cari açığına olumlu etki edecek.

PTT Trade nedir?

13 dil seçeneği ile dünyanın farklı kıtalarındaki kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor. Dış ticaret yapmayı isteyen yerli satıcıların hazır platform üzerinden ihracat yapabilmesini sağlıyor. Siteyi kullanan firmalar ülkeye özel yasal yükümlülükler, yerel reklam çalışmaları ve lojistik sorunları ile uğraşmadan yurt dışına ürün satabilecek. Pttrade.com sayesinde ülkemizdeki ürünler, yabancı müşterilere ulaşacak. PTT Trade,ile dünyanın farklı kıtalarındaki kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor. Dış ticaret yapmayı isteyen yerli satıcıların hazır platform üzerinden ihracat yapabilmesini sağlıyor. Siteyi kullanan firmalar ülkeye özel yasal yükümlülükler, yerel reklam çalışmaları ve lojistik sorunları ile uğraşmadan yurt dışına ürün satabilecek.

Bugün kullanıma açılan sitedeki tasarımsal hatalar ve bazı butonların çalışmaması gibi sorunlar göze çarpıyor. Ürünlerin özellik bilgilerinin de boş olduğunu görmekteyiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan PTT Trade ile ilgili olarak "Bu platform öncelikle ülkemizde üretilen ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya pazarlanması ve satışını çok daha etkin hale getirecektir. Elbette oluşturacağı yeni pazarlarla ülkemizin bu alandaki en kapsamlı ve en geniş platformu olmayı hedefliyoruz." dedi.