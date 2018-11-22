PTT'nin küresel e-ticaret sitesi kullanıma sunuldu: ptttrade.com

PTT, ilk girişimlerini geçtiğimiz yıl başlattığı ulusal e-ticaret sitesini sonunda yayına aldı. Firmalar, Ptttrade.com üzerinden uluslararası ticaret yapabilecek. E-ticaret yoluyla ihracat yapılacak, ülkemizin cari açığına olumlu etki edecek.
PTT Trade nedir?
Pttrade.com sayesinde ülkemizdeki ürünler, yabancı müşterilere ulaşacak. PTT Trade, 13 dil seçeneği ile dünyanın farklı kıtalarındaki kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor. Dış ticaret yapmayı isteyen yerli satıcıların hazır platform üzerinden ihracat yapabilmesini sağlıyor. Siteyi kullanan firmalar ülkeye özel yasal yükümlülükler, yerel reklam çalışmaları ve lojistik sorunları ile uğraşmadan yurt dışına ürün satabilecek.
Bugün kullanıma açılan sitedeki tasarımsal hatalar ve bazı butonların çalışmaması gibi sorunlar göze çarpıyor. Ürünlerin özellik bilgilerinin de boş olduğunu görmekteyiz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan PTT Trade ile ilgili olarak "Bu platform öncelikle ülkemizde üretilen ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya pazarlanması ve satışını çok daha etkin hale getirecektir. Elbette oluşturacağı yeni pazarlarla ülkemizin bu alandaki en kapsamlı ve en geniş platformu olmayı hedefliyoruz." dedi.
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Bilmiyorum kimin aklına gelmiş, ama yapmaları iyi olmuş.
Düşünsene Dünyanın nerdeyse merkezindesin. Coğrafi olarak bir taş atımlık mesafede, Avrupa, Afrika, Asya olarak 3 kıta ya hitap ediyorsun. Bu Alibaba çinde değil burada olmalı idi. Neyse umarım gelişir, en azından belli bir seviyeye gelmiş olur. Tabi işin suyunu çıkarıp, her güzel başlayan proje gibi bunu da mok etmezsek. (Örnek Pardus)
Yalnız ödeme seçeneklerinden Paypal ödeme filan yazıyor, o ne iş anlamadım.
Misal bu:
ptttrade.com/...
ülkeden alan olmazsa olmasın nasıl olsa dışardan bu fiyata alan var diyip (tl değersiz olduğu için her türlü adamlara cazip gelicek fiyatlar) ufak ufak fiyat arttırımına giderler mi ürünlerde?
düşünce sadece..
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