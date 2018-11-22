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PTT'nin küresel e-ticaret sitesi kullanıma sunuldu: ptttrade.com

PTT tarafından alıcı ve satıcı firmaların uluslararası ticaret yapmalarını sağlayan e-ticaret sitesi ptttrade.com kullanıma açıldı. PTT Trade nedir? İşte detaylar:
6 ay
5,2b
1
32
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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PTT, ilk girişimlerini geçtiğimiz yıl başlattığı ulusal e-ticaret sitesini sonunda yayına aldı. Firmalar, Ptttrade.com üzerinden uluslararası ticaret yapabilecek. E-ticaret yoluyla ihracat yapılacak, ülkemizin cari açığına olumlu etki edecek.

PTT Trade nedir?

Pttrade.com sayesinde ülkemizdeki ürünler, yabancı müşterilere ulaşacak. PTT Trade, 13 dil seçeneği ile dünyanın farklı kıtalarındaki kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor. Dış ticaret yapmayı isteyen yerli satıcıların hazır platform üzerinden ihracat yapabilmesini sağlıyor. Siteyi kullanan firmalar ülkeye özel yasal yükümlülükler, yerel reklam çalışmaları ve lojistik sorunları ile uğraşmadan yurt dışına ürün satabilecek.
Bugün kullanıma açılan sitedeki tasarımsal hatalar ve bazı butonların çalışmaması gibi sorunlar göze çarpıyor. Ürünlerin özellik bilgilerinin de boş olduğunu görmekteyiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan PTT Trade ile ilgili olarak "Bu platform öncelikle ülkemizde üretilen ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya pazarlanması ve satışını çok daha etkin hale getirecektir. Elbette oluşturacağı yeni pazarlarla ülkemizin bu alandaki en kapsamlı ve en geniş platformu olmayı hedefliyoruz." dedi.


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kangroo 6 ay en beğenilen nexus can
çakma olması umurumda bile değil.eğer ülkemde üretilen ürün yurtdışına satılabiliyorsa sonuna kadar desteklerim.alibaba dan önce de internette alış veriş siteleri vardı.biz ali baba kullanıcılarına çakma internet müşterisi demektir.
çakma olması umurumda bile değil.eğer ülkemde üretilen ürün yurtdışına satılabiliyorsa sonuna kadar desteklerim.alibaba dan önce de internette alış veriş sitel...
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Tensi 6 ay
PTT yurtdisi kargolari kaybetmeden teslim etmeyi becersinde once, sonra bu islere girissin. :s
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ozbey08 6 ay
bugün tarihi bir gündür. yıllardı istediğim şey sonunda yapılmış,
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Nike 6 ay
Site biraz sıkıntılı geliştirilmesi lazım ve çok geçte kalınsa başlangıç için güzel bir adım olmuş.
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Olgi 6 ay
Off shore sirketi olanlar paypal ile ödeme alır.
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Jeopol 6 ay
Paypal gecerli mi? Adamlar paypal ile odeme yapmak isteyecekler.
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AMC 6 ay
Gayet iyi olmuş bi kerede övünün herşeyi karalamaya alışmışsınız.
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Kraaz 6 ay
Türkiyede böyle bir site olmaması hata zaten.
Bilmiyorum kimin aklına gelmiş, ama yapmaları iyi olmuş.
Düşünsene Dünyanın nerdeyse merkezindesin. Coğrafi olarak bir taş atımlık mesafede, Avrupa, Afrika, Asya olarak 3 kıta ya hitap ediyorsun. Bu Alibaba çinde değil burada olmalı idi. Neyse umarım gelişir, en azından belli bir seviyeye gelmiş olur. Tabi işin suyunu çıkarıp, her güzel başlayan proje gibi bunu da mok etmezsek. (Örnek Pardus)
Yalnız ödeme seçeneklerinden Paypal ödeme filan yazıyor, o ne iş anlamadım.
Misal bu:
ptttrade.com/...
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ThePscho 6 ay
Her şeye bir kulp bulmayın. Güzel bir gelişme işte.
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watcherb 6 ay
Yıllardır istediğim bir şeydi bu emin olun doğru ürün politikasıyla çok fazla getirisi olur ülkemize
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Rindaman 6 ay
epttavm
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davincu 6 ay
BAN YETKİN VARSA PERMA ATSANS
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0110engin 6 ay
sizce bu ürünlerde fiyat artışına neden olabilir mi?
ülkeden alan olmazsa olmasın nasıl olsa dışardan bu fiyata alan var diyip (tl değersiz olduğu için her türlü adamlara cazip gelicek fiyatlar) ufak ufak fiyat arttırımına giderler mi ürünlerde?
düşünce sadece..
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FatihAsl 6 ay 0110engin
fiyat artarsa üretim kıymetlenir. her kez üretip satmaya çalışır. tembeller şapa otursun umurumda değil.
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