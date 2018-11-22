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Instagram’dan kullanım kolaylığı odaklı yeni profil tasarımı

Instagram, daha anlaşılır ve kolay bir kullanım sunmak amacıyla profil sekmesi tasarımını değiştiriyor. 28 Kasım’da devreye girecek yeni ara yüzü gelin birlikte inceleyelim.
6 ay
8,2b
1
13
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Instagram’dan kullanım kolaylığı odaklı yeni profil tasarımı
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Instagram yeni profil sekmesi tasarımının duyurusunu yaptı. Yeni ara yüz daha anlaşılır ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış. Tamamıyla değişen ara yüz üzerinde daha fazla sayıda sekme bizleri karşılıyor. Grid, gönderiler, IGTV ve etiketler gibi seçeneklerden oluşan yeni sekmeler yardımıyla daha çok içeriği bir arada görebileceksiniz. Marka/satıcı hesapları için ise ek olarak mağaza sekmesi bulunuyor.

28 Kasım’da yayınlanacak

Yeni tasarım profil resminizi sağ kısma getirirken, takip ve takipçi sayılarınızı isminizin altına taşımış. Test aşamasında olan bu yeni profil sekmesi 28 Kasım tarihinde tüm kullanıcılar için sunulacak. Firma yeni ara yüzü hakkında yayınladığı ekran görüntüleri eşliğinde bir de tanıtım yazısı paylaştı;

“Profiliniz kim olduğunuzu başkalarına paylaştığınız yerdir. Bizde bugünden itibaren, kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, insanlarla daha kolay bağlantı kurabileceğiniz profil özelliklerimizi test etmeye başlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda profilinizde, ikon, buton, resim, sekmeler vb. üzerine tasarım değişiklikleri görmeniz olası. Bu yeni tasarım anlayışının profilinizi daha anlaşılır ve temiz bir hale getirmesini umuyoruz. Eski grid sekmesinde paylaştığınız fotoğraflar ve videolar üzerinde herhangi bir değişim olmayacak.”

Ayrıca Bkz. "Instagram sahte beğeni ve takipçileri silecek"

Paylaşılan ekran görüntülerini ise yukarıdan inceleyebilirsiniz. Bu açıklamanın ardından, Instagram yeni profil sekmesi tasarımını böylece duyurmuş oldu.


https://9to5mac.com/2018/11/21/instagram-rolling-out-updated-profile-design-thats-easier-and-cleaner-to-use/ Yorum Yaz
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Kayrabey 6 ay en beğenilen
Boş beleş işler... Önce otomatik video oynatmayı kullanmak istemeyen kullanıcıların sesine cevap versin. Bugün instagram kullanan insanlara mobil paket dayanmıyor. FAcebook ve Twitter'da böyle bir seçenek varken Instagram'da neden yok anlamış değilim. Mobil paket yoksa dışarı da instagram kullanmak imkansız.
Boş beleş işler... Önce otomatik video oynatmayı kullanmak istemeyen kullanıcıların sesine cevap versin. Bugün instagram kullanan insanlara mobil paket dayanmıy...
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sistemli adam 5 ay
video yayınlandığında 15'er saniyelik şekilde bölüyor, önce bunu uzatsınlar.
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dencedenceo 5 ay
Gelen gideni aratır aratacak da bence
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Teknolojikadam07 6 ay
Hikayeler kısmında soru sor özelliği yok,buna ne demeli.? Bizim başımız kel herhalde.
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Portraitclub 6 ay
Kullanışlı gibi duruyor, ama şu fotoğraf kalitesini biraz daha yükseltseler güzel olacak.
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ahu-bolu 6 ay
Yenilik iyidir! Özellikle insanların sahte beğeni ve takipçiler alarak fenomenleşmelerinden kurtulur, kaliteli hesapların yükselişini görmüş oluruz..
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TurboBoosted 6 ay
İnstagram’ı seviyoruz kim ne derse desin...
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BlueDay_86 6 ay
Bence şu dandik logosuna bir çözüm bulsunlar öncelikle
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-RAMMSTEIN- 6 ay
Acaba neden iOS 10’dan görüntü almışlar. 3 sene öncenin işletim sistemi...
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orkodesouza 6 ay
Daha kullanışlı gibi duruyor sanki, denemedem bilemeyiz tabii ama açıkcası pek de kullanmıyorum ayda yılda bir defa resim paylaşıyorum. Fakat verilen emeklere saygı duymayı atlamıyorum.
İyi akşamlar
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osrt91 6 ay
2 senedir hikayelerimde soru sor anket yap özellikleri bi türlü gelmiyor ona da çözüm yapabiliyorlar mı? :)
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