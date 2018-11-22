Instagram’dan kullanım kolaylığı odaklı yeni profil tasarımı

Instagram yeni profil sekmesi tasarımının duyurusunu yaptı. Yeni ara yüz daha anlaşılır ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış. Tamamıyla değişen ara yüz üzerinde daha fazla sayıda sekme bizleri karşılıyor. Grid, gönderiler, IGTV ve etiketler gibi seçeneklerden oluşan yeni sekmeler yardımıyla daha çok içeriği bir arada görebileceksiniz. Marka/satıcı hesapları için ise ek olarak mağaza sekmesi bulunuyor.

28 Kasım’da yayınlanacak

Yeni tasarım profil resminizi sağ kısma getirirken, takip ve takipçi sayılarınızı isminizin altına taşımış. Test aşamasında olan bu yeni profil sekmesi 28 Kasım tarihinde tüm kullanıcılar için sunulacak. Firma yeni ara yüzü hakkında yayınladığı ekran görüntüleri eşliğinde bir de tanıtım yazısı paylaştı;

“Profiliniz kim olduğunuzu başkalarına paylaştığınız yerdir. Bizde bugünden itibaren, kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, insanlarla daha kolay bağlantı kurabileceğiniz profil özelliklerimizi test etmeye başlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda profilinizde, ikon, buton, resim, sekmeler vb. üzerine tasarım değişiklikleri görmeniz olası. Bu yeni tasarım anlayışının profilinizi daha anlaşılır ve temiz bir hale getirmesini umuyoruz. Eski grid sekmesinde paylaştığınız fotoğraflar ve videolar üzerinde herhangi bir değişim olmayacak.”

Ayrıca Bkz.

"Instagram sahte beğeni ve takipçileri silecek"

Paylaşılan ekran görüntülerini ise yukarıdan inceleyebilirsiniz. Bu açıklamanın ardından, Instagram yeni profil sekmesi tasarımını böylece duyurmuş oldu.

https://9to5mac.com/2018/11/21/instagram-rolling-out-updated-profile-design-thats-easier-and-cleaner-to-use/