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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pakistan Babür 2 seyir füzesini test etti

Pakistan Genelkurmay Başkanlığı, Babür 2 adı verilen karadan fırlatılan ve deniz-kara hedeflerine karşı kullanılabilen seyir füzesinin test atışını başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Karadan fırlatılabilen Babür seyir füzesinin 2. versiyonu olan ve 700 kilometre menzile sahip Babür 2 füzesinin test atışı 14 Aralık'ta Pakistan'da tam olarak açıklanmayan bir noktadan başarıyla gerçekleşti.
Çok alçak irtifadan uçarak radar kesitini en alt seviyede tutan Babür 2 bu sayede düşman hava savunma radarlarında çok zor tespit ediliyor. Babür 2 seyir füzesi hem kara hemde su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Saatte yaklaşık 880 kilometre hıza ulaşabilen Babür 2'nin düşman hava savunma sistemleri tarafından vurulması oldukça zor olarak görülüyor.
2005 Ağustos ayında kullanıma alınan Babür seyir füzesinin birinci versiyonu yaklaşık 1500 kilogram ağırlığa sahip. Boosterlar ile birlikte yaklaşık 7 metre uzunluğa sahip olan Babür Turbofan motor kullanıyor. Muadili sayılabilecek ancak daha gelişmiş olan Amerikan BGM-109 Tomahawk ise 2002 yılından beri Amerikan Ordusuna hizmet veriyor. Farklı konfigürasyonları bulunan Tomahawkın en yüksek menzillisi 2500 kilometre uzaklıktaki hedefleri etkisiz hale getirebiliyor.
Türkiye ise havadan karaya görev icra edebilen SOM seyir füzesinin menzilini uzatma çalışmalarının yanı sıra karadan ve denizden fırlatılabilecek seyir füzesi çalışmaları ise sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında GEZGİN adı verilen proje halen devam ediyor.

http://quwa.org/2016/12/14/pakistan-successfully-tests-babur-version-2-cruise-missile/ Yorum Yaz
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Lordiman891 2 yıl en beğenilen
Ağızımı açtıracak birileri. Birileri bıkmış savaş teknolojisi görmekten. Adamlar ne güzel bilgilendiriyor savaş teknolojisi günümüzün vazgeçmilmez en büyük meraklarından birisidir neyinden rahatsızlık duyuyorsunuz? Ben aksine savaş teknolojileri ve bilim-teknoloji paylaşımları yüzünden donanım haberi daha çok sevmeye başladım beğenmeyen bakmasın zorla baktırmıyorlar.
Ağızımı açtıracak birileri. Birileri bıkmış savaş teknolojisi görmekten. Adamlar ne güzel bilgilendiriyor savaş teknolojisi günümüzün vazgeçmilmez en büyük mera...
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3 Yanıt Yanıtla +45
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DeepNote 2 yıl
Demek ki füze sistemleri ve nükleer başlıklar kardeş Pakistan'dan, insansız hava araçları, silahlı helikopterler ve yüksek atış gücüne sahip kara platformları bizden..
Ne demek istiyorsun derseniz; her ülkenin üzerine düşen bir görev var, cephe savaşlarını içeren 3. dünya savaşında.
Biz de dost ve kardeş Pakistan'la aynı saftayız unutmayın ve neden nükleer füzelerimiz yok diye de üzülmeyin, var işte Pakistan'da. Onların olan bizim, bizim olanlar onların
Demek ki füze sistemleri ve nükleer başlıklar kardeş Pakistan'dan, insansız hava araçları, silahlı helikopterler ve yüksek atış gücüne sahip kara platformları b...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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senjido 2 yıl Lordiman891
Orijinalden alıntı: Lordiman891

Ağızımı açtıracak birileri. Birileri bıkmış savaş teknolojisi görmekten. Adamlar ne güzel bilgilendiriyor savaş teknolojisi günümüzün vazgeçmilmez en büyük meraklarından birisidir neyinden rahatsızlık duyuyorsunuz? Ben aksine savaş teknolojileri ve bilim-teknoloji paylaşımları yüzünden donanım haberi daha çok sevmeye başladım beğenmeyen bakmasın zorla baktırmıyorlar.

Mevzu o değil kardeşim bi fransanın savaş füzesi anlatılsa rahatsızlık duymayacaklar.
Orijinalden alıntı: Lordiman891Ağızımı açtıracak birileri. Birileri bıkmış savaş teknolojisi görmekten. Adamlar ne güzel bilgilendiriyor savaş tek...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Şu " burası donanımhaber" saçmalığı da iyice zıvanadan çıktı.
Yahu 2001 yılında bu site açılırken amaç farklıydı. O dönemlerde dışarıdan aldığnız haberler kısıtlıydı. Haliyle koyulan isim de o yöndeydi.
Zaman ilerliyor, çağ değişiyor ve buna ayak uydurmaya çalışıyorlar.
Sadece telefon görmek isteyen **** e gitsin, xda-dev e gitsin.
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verag 2 yıl
başarılar Pakistan ...
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sdc55 2 yıl
pakistan ı tebrik ediyorum inşallah bizde bir gün böyle olacağız
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12 Angry Men 2 yıl
Bize tebrik etmek düşer.Pakistan bizim kardeşimizdir, kurtuluş savaşında yardım etmişler bize.
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Ragnarok. 2 yıl
Bize de öğretin nasıl yapıldığını
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Krone 2 yıl
Burada sadece bilgisayar donanımına ait haberler paylaşılacak diye bir kural mı var ? Teknolojinin her türlüsünün haberini yapacaklar editörler. Rahatsız olan okumasın.
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hector_1990 2 yıl
ya arkadaş haberi sevmediyseniz bakma ayrıca böyle haberler kanallarda birkaç saniye de geçiştirirler
muz cumhuriyeti değil pakistan adamların nükleer füzeleri var ama hindistana karşı tabi ingilizler yardım etti maksat hindistanın önüne engel koymak için hatta onları düşman etti birbirlerine (yıllarca aynı vatanı paylaşmış insanları) benim anlamadığım müslüman ülkenin elinde nükleer füze bu tür silahlar olunca dünyanın en kötü ülkesi gösteriliyor ama avrupa ülkelerinin elinde fransası ingilteresinin nükleer başlıkları var (hatta bu başlıklardan birkaçı rum kesiminde duruyor acaba kime karşı )bizim medya gerçekten şerefsizler tarafından yönetiliyor haber bile taraflı olarak sunuluyor
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Mis Kokulu Yalanlar 2 yıl
Pakistan bizim icin cok iyi bir ornek. Ne yonden derseniz din ve teror yonunden. Duzenli sekilde 200-300 kisi oluyor her ay islamci teror yuzunden. Gerci su aralar Pakistani bile gectik. Suriyede sehit olanlarla beraber dunya birincisiyiz. Oley be sonunda bir seyde dunya birincisi olduk. Hedef 2023 insAllah 2023 de hepimiz olecez. Isid de kimyasal var diyorlardi bize atarlar artik akp'liler huzura erer. Ilklerin ulkesiyiz nasil olsa yakisir bize.
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Bluflame 2 yıl Mis Kokulu Yalanlar
byabancı
Pakistan bizim icin cok iyi bir ornek. Ne yonden derseniz din ve teror yonunden. Duzenli sekilde 200-300 kisi oluyor her ay islamci teror yuzunden. Gerci su aralar Pakistani bile gectik. Suriyede sehit olanlarla beraber dunya birincisiyiz. Oley be sonunda bir seyde dunya birincisi olduk. Hedef 2023 insAllah 2023 de hepimiz olecez. Isid de kimyasal var diyorlardi bize atarlar artik akp'liler huzura erer. Ilklerin ulkesiyiz nasil olsa yakisir bize.

BM yaşanabilir ülke endekslerine göre pakistan son sıralarda.
pakistan afganistan’dan milyonlarca mülteci aldı, adamlar ülkeyi batırdı, bizde suriyeden alıyoruz, ülkedeki insan kalitesi yerlerde.
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Patavatlı 2 yıl
Pakistanlı öğrenciler yazılım konusunda dikkat çeken bir zekaya sahip. Pakistan ileriki yıllarda benzersiz teknolojiler üretirse kimse şaşırmasın.
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Patren 2 yıl
pakistan hindistan savaşı yakındır
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roket, savunma sanayii ve
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