Pakistan Babür 2 seyir füzesini test etti

Karadan fırlatılabilen Babür seyir füzesinin 2. versiyonu olan ve 700 kilometre menzile sahip Babür 2 füzesinin test atışı 14 Aralık'ta Pakistan'da tam olarak açıklanmayan bir noktadan başarıyla gerçekleşti.

Çok alçak irtifadan uçarak radar kesitini en alt seviyede tutan Babür 2 bu sayede düşman hava savunma radarlarında çok zor tespit ediliyor. Babür 2 seyir füzesi hem kara hemde su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Saatte yaklaşık 880 kilometre hıza ulaşabilen Babür 2'nin düşman hava savunma sistemleri tarafından vurulması oldukça zor olarak görülüyor.

2005 Ağustos ayında kullanıma alınan Babür seyir füzesinin birinci versiyonu yaklaşık 1500 kilogram ağırlığa sahip. Boosterlar ile birlikte yaklaşık 7 metre uzunluğa sahip olan Babür Turbofan motor kullanıyor. Muadili sayılabilecek ancak daha gelişmiş olan Amerikan BGM-109 Tomahawk ise 2002 yılından beri Amerikan Ordusuna hizmet veriyor. Farklı konfigürasyonları bulunan Tomahawkın en yüksek menzillisi 2500 kilometre uzaklıktaki hedefleri etkisiz hale getirebiliyor.

Türkiye ise havadan karaya görev icra edebilen SOM seyir füzesinin menzilini uzatma çalışmalarının yanı sıra karadan ve denizden fırlatılabilecek seyir füzesi çalışmaları ise sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında GEZGİN adı verilen proje halen devam ediyor.

http://quwa.org/2016/12/14/pakistan-successfully-tests-babur-version-2-cruise-missile/