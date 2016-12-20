Azerbaycan İsrail'in meşhur hava savunma sistemine talip

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Yaver Camalov, gelen soru üzerine İsrail'den Iron Dome(Demir Kubbe) hava savunma sisteminin alımıyla ilgili mutabakata varıldığını açıkladı.

Aralık ayının başında İsrail ile 4 milyar 850 milyon dolarlık savunma sanayii sözleşmesi imzalayan Azerbaycan, demir kubbe sistemini de kullanmak istiyor. Bu amaçla gerçekleştirilen görüşmelerden mutabakatın çıktığı belirtiliyor.

İsrail'in Rafale Advanced Defence Systems ve Israeli Aircraft Industries firmalarının ortak ürünü olan Iron Dome minimum 4 kilometre maksimum ise 70 kilometre menzile sahip. Sistem alçak irtifalı roketleri ve top mermilerini hızlı reaksiyon göstererek havada imha etmek için geliştirildi.

İsrail'in nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerini Filistin'den atılan top mermileri ve roketlerden korumak amacıyla kullandığı Iron Dome sistemi, hedefi tespiti etmesinin ardından mühimmatı tanımlıyor ve çok kısa sürede havada imha etmek için hesaplamalarını yapıp ateşlemeyi gerçekleştiriyor. Atılan hava savunma füzesi tespit edilen mühimmatı havada imha ediyor.

Bunlar gerçekleşirken şehirde ise uyarı sirenleri çalıyor ve insanlar en yakın korunaklı alana sığınıyorlar. 2011 yılından itibaren aktif olarak kullanılan sistem bugüne kadar istatistiklere %90'a yakın başarı sağladı.

Havada imha edilmeyip yerde patlayan bazı mühimmatlar ise boş araziye düşeceği hesaplandığı için askeri yetkililer tarafından füze fırlatılmaması sonucu hedefine ulaştığı belirtiliyor. Atılan her mühimmat İsrail'e 40 bin dolara maloluyor.

Azerbaycan sık sık gerilimler ve sınır çatışmaları yaşadığı Ermenistan'a karşı Iron Dome sistemini büyük bir koz olarak kullanabilir. Ermenistan tarafından atılacak kısa menzilli roketler ve top mermileri hedefine ulaşmadan hızlı bir şekilde durdurulabilecek.

İsrail, Iron Dome sisteminin menzili 70 kilometreden 250 kilometreye çıkarmayı ve sistemi her iki yönden de gelecek saldırılara karşı kullanmak için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.



Iron Dome tarafından yerleşim yerine düşmek üzere olan mühimmatın etkisiz hale getirilmesi

https://sputniknews.com/military/201612171048687424-azerbaijan-iron-dome-purchase/