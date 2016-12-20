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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Azerbaycan İsrail'in meşhur hava savunma sistemine talip

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Yaver Camalov, Azerbaycan'ın İsrail'den alçak irtifalı roketler ve topçu mermilerine karşı koruma sağlayan Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alacağını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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17
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Çalışmalar hakkında açıklama yapan Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Yaver Camalov, gelen soru üzerine İsrail'den Iron Dome(Demir Kubbe) hava savunma sisteminin alımıyla ilgili mutabakata varıldığını açıkladı.
Aralık ayının başında İsrail ile 4 milyar 850 milyon dolarlık savunma sanayii sözleşmesi imzalayan Azerbaycan, demir kubbe sistemini de kullanmak istiyor. Bu amaçla gerçekleştirilen görüşmelerden mutabakatın çıktığı belirtiliyor.
İsrail'in Rafale Advanced Defence Systems ve Israeli Aircraft Industries firmalarının ortak ürünü olan Iron Dome minimum 4 kilometre maksimum ise 70 kilometre menzile sahip. Sistem alçak irtifalı roketleri ve top mermilerini hızlı reaksiyon göstererek havada imha etmek için geliştirildi.
İsrail'in nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerini Filistin'den atılan top mermileri ve roketlerden korumak amacıyla kullandığı Iron Dome sistemi, hedefi tespiti etmesinin ardından mühimmatı tanımlıyor ve çok kısa sürede havada imha etmek için hesaplamalarını yapıp ateşlemeyi gerçekleştiriyor. Atılan hava savunma füzesi tespit edilen mühimmatı havada imha ediyor.
Bunlar gerçekleşirken şehirde ise uyarı sirenleri çalıyor ve insanlar en yakın korunaklı alana sığınıyorlar. 2011 yılından itibaren aktif olarak kullanılan sistem bugüne kadar istatistiklere %90'a yakın başarı sağladı.
Havada imha edilmeyip yerde patlayan bazı mühimmatlar ise boş araziye düşeceği hesaplandığı için askeri yetkililer tarafından füze fırlatılmaması sonucu hedefine ulaştığı belirtiliyor. Atılan her mühimmat İsrail'e 40 bin dolara maloluyor.
Azerbaycan sık sık gerilimler ve sınır çatışmaları yaşadığı Ermenistan'a karşı Iron Dome sistemini büyük bir koz olarak kullanabilir. Ermenistan tarafından atılacak kısa menzilli roketler ve top mermileri hedefine ulaşmadan hızlı bir şekilde durdurulabilecek.
İsrail, Iron Dome sisteminin menzili 70 kilometreden 250 kilometreye çıkarmayı ve sistemi her iki yönden de gelecek saldırılara karşı kullanmak için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
 
Iron Dome tarafından yerleşim yerine düşmek üzere olan mühimmatın etkisiz hale getirilmesi 

https://sputniknews.com/military/201612171048687424-azerbaijan-iron-dome-purchase/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen hanımneder
hanımneder

men esçeyn sütüdent olarak gelmişem kırgızistan'dan, hemişe bu topraklara varmışam



Füze senin neyine

Füze senin neyine ne demek ? Sen Azerbaycanı köy filan mı zannediyorsun ? Sen tezek yakarken biz petrol çıkarıyorduk, dünyanın ilk açık denizden petrol çıkaran ülkesi Azerbaycandır. Ülkemi kötüleyip buralarda boş yapma, Azerbaycan halkıda Türktür aynı milletler.
hanımnedermen esçeyn sütüdent olarak gelmişem kırgızistan'dan, hemişe bu topraklara varmışamFüze senin neyine
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2 Yanıt Yanıtla +63
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12 Angry Men 2 yıl hanımneder
Dostum öyleyse kusura bakma ama füze senin neyine diyince haliyle sinirlendim. Bizde ermenilerle savaşıyoruz. Turkıye de nasıl pkk ile savaşıp şehıt verıyorsa, Azerbaycan da ermenılerle cephede savasıp sehıt verıyorlar. Bunları haberlerde siz gormuyorsunuz, bızım haberlerde her gun gosterıyorlar, her gun cephede çatışma oluyor.
Dostum öyleyse kusura bakma ama füze senin neyine diyince haliyle sinirlendim. Bizde ermenilerle savaşıyoruz. Turkıye de nasıl pkk ile savaşıp şehıt verıyorsa,...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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hanımneder 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men


hanımneder


12 Angry Men

hanımneder

men esçeyn sütüdent olarak gelmişem kırgızistan'dan, hemişe bu topraklara varmışam



Füze senin neyine

Füze senin neyine ne demek ? Sen Azerbaycanı köy filan mı zannediyorsun ? Sen tezek yakarken biz petrol çıkarıyorduk, dünyanın ilk açık denizden petrol çıkaran ülkesi Azerbaycandır. Ülkemi kötüleyip buralarda boş yapma, Azerbaycan halkıda Türktür aynı milletler.

Yeni Türkiye'de böyle; gendin bilirsing


%100 yerli mi?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Petrol Taşları (Azerice: Neft Daşları), 1947 yılında inşa edıldiğinde dünya'nın ilk petrol platformuydu. Hazar Denizinde, kıyıdan 45-50 km kadar uzaklıkta, Apşeron Yarımadası'nın uzantısı konumundaki sığlıklarda yer alan Petrol Taşları, eskiyen yapısı ve bütün modernizasyon eksikliklerine rağmen halen Azerbaycan petrol üretiminin yarıdan fazlasını sağlamaktadır. Toprak dolgu alanı üzerine kurulu, Petrol Taşları'nın belki de en önemli ve de ilginç özelliği, yaklaşık 5.000 kişilik nüfusu ve de 200 kilometreyi aşkın sokak uzunluğu ile gerçekten de yaşayan bir şehir olmasıdır.

Kaynak: tr.wikipedia.org/...

1803 yılında dünyada ilk kez Bakülü Hacı Kasımbey Mensurbeyov denizde, Bibiheybet koyunda sahilden 18 ve 30 metre uzakta yerleşen iki kuyudan petrol çıkarmaya başlamıştır. İlk deniz madeni 1825 yılında Hazar denizinde meydana gelen güçlü tufan sonucunda dağıtılmıştır.
1846 yılında Bakü’de, Bibiheybet’te Güney Kafkasya Bölge Müdürlüğü Kurulu üyesi Vasili Semyonov’un önerisiyle petrol arama amacıyla derinliği 21 metre olan ilk petrol kuyusu kazılmıştır, İlk kez sondaj işi başarıyla sonuçlanmıştır

azerbaijans.com/...

Kardeş ben kendi ülkemin saçmalıklarıyla dalga geçiyorum; farketmediysen.

Hatta üstte bir kullanıcı farketmiş o da benzer yorum yazmış.

Bu kadar ciddiye almasaydın keşke


Ayrıca illa füze sistemi almanıza gerek yok.
Ülkenizi işgal ederlerse "kandırıldık" dersiniz; oyun resetlenir
12 Angry Menhanımneder12 Angry Menhanımneder
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DH Misafiri 2 yıl
bu hanım ne dermi nedir. hanımdan izin almışmı böyle yorumlar yapmak için :) herşeyi biliyor maşallah.
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stalker(1979) 2 yıl
Azerbaycan şu yalan dünyada Türkiye'yenin tek dostu. ?? ???? ????
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interwap 2 yıl
Kilis tarafına da lazım.
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serty23 2 yıl
Bu nasıl muhabbet ya Azeriler yurtdışında Türkleri seven nadir milletlerden ayrıca Azeriler de türktür sanırım bunu tartışmaya gerek yok ... Bütün Türki cumhuriyetleri gezdim en az asimile olmuş olan azerilerdir , soy kardeşlerimiz hakkında Rusların altına yattilar falan bu tarz söylemler çok çirkin... Rusların elbette o coğrafyada etkinliği askeri ve politik olarak mevcut kimse bunu inkar etmiyor zaten .. Bu işi engeller ise Rusya engeller zaten demir kubbe sistemi Ermenistan ile güçdengesini değiştirebilir çünkü..
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kadirirdem 2 yıl
Kardeş Ülkemiz Azerbaycan...
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Krone 2 yıl
Alsınlar tabi. Kardeş ülkenin gelişmesini isteriz.
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gereksiz95 2 yıl
keşke bizde askeri sanayide bu kadar ilerlesekte türklere müslümanlara biz satsak bunları
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BekirTemel 2 yıl
Parayı İsrail kapıyor bizimkiler birbirini yiyor, Ülke gerçekleri özeti
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Koşulsuz_Uyarıcı 2 yıl
bir ülkenin olmazsa olmazlarından olan hava savunma sistemi türkiyede yok ama hava savunma sistemi alacak kadar akıllı olan başka bir ülkeyle dalga geçmeye "çalışan" aktrollerle dolu maalesef...
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34dxf 2 yıl
Filistin unutuldu
Somali unutuldu
Bayirbucak turkmenleri unutuldu
Halepde 2 güne unutulur

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