Pakistan'dan güneş enerjisiyle çalışan meclis

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Şura Meclisi enerjisinin tamamını Güneş'ten sağlıyor. 12 Şubat'taki meclis toplantısında ilk kez güneş enerjisinden güç alan meclis, böylece yıllık 1 milyon dolar tasarruf sağlayacak.

Yaz aylarında daha da fazla enerji üreteceği düşünülen yeni meclis projesinin bir benzerini de daha önce İsrail'de görmüştük. Ancak İsrail'in meclisi Knesset, enerji ihtiyacının yalnızca %10'luk kısmını güneş panellerinden sağlayabiliyordu.

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/pakistan-s-parliament-becomes-first-in-world-to-run-entirely-on-solar-power-a6873586.html

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Pakistan hükümeti tarafından 2014 yılında duyurulan proje, iki ülke arasındaki dostluğu simgelemesi amacıyla Çin hükümeti tarafından finanse edildi. Toplam 53 milyon dolara mal olan projenin açılışı da Çin devlet başkanı Şi Cinping tarafından geçtiğimiz yıl yapılmıştı.Meclis sekreteri Münevver Abbas Şah yeni parlamento için,"Bu proje Pakistan'da şu an için türünün tek örneği. Enerji krizini çözmek amacıyla daha fazla kamusal yapıyı bu şekilde yeniden düzenlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.80 megawatt gücündeki güneş panellerinin ürettiği enerjinin yalnızca %62'si meclisin elektrik ihtiyacını sağlamaya yetecek. Üretilen enerjinin geri kalanı ise ulusal elektrik sağlayıcısına gidecek.