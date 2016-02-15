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Pakistan'dan güneş enerjisiyle çalışan meclis

Pakistan'ın ilk kez 2014 yılında duyurduğu proje tamamlandı. Çin hükümeti tarafından finanse edilen 80 megawattlık tesis, yıllık 1 milyon dolar tasarruf sağlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Pakistan'dan güneş enerjisiyle çalışan meclis
 
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Şura Meclisi enerjisinin tamamını Güneş'ten sağlıyor. 12 Şubat'taki meclis toplantısında ilk kez güneş enerjisinden güç alan meclis, böylece yıllık 1 milyon dolar tasarruf sağlayacak.

Pakistan hükümeti tarafından 2014 yılında duyurulan proje, iki ülke arasındaki dostluğu simgelemesi amacıyla Çin hükümeti tarafından finanse edildi. Toplam 53 milyon dolara mal olan projenin açılışı da Çin devlet başkanı Şi Cinping tarafından geçtiğimiz yıl yapılmıştı.

Meclis sekreteri Münevver Abbas Şah yeni parlamento için,"Bu proje Pakistan'da şu an için türünün tek örneği. Enerji krizini çözmek amacıyla daha fazla kamusal yapıyı bu şekilde yeniden düzenlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

80 megawatt gücündeki güneş panellerinin ürettiği enerjinin yalnızca %62'si meclisin elektrik ihtiyacını sağlamaya yetecek. Üretilen enerjinin geri kalanı ise ulusal elektrik sağlayıcısına gidecek.

Yaz aylarında daha da fazla enerji üreteceği düşünülen yeni meclis projesinin bir benzerini de daha önce İsrail'de görmüştük. Ancak İsrail'in meclisi Knesset, enerji ihtiyacının yalnızca %10'luk kısmını güneş panellerinden sağlayabiliyordu.

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/pakistan-s-parliament-becomes-first-in-world-to-run-entirely-on-solar-power-a6873586.html Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Bizimki de kavga - gürültü ile çalışıyor.
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casperfriendly 3 yıl
Türkiye'nin bir an önce kendine gelmesi gerek. Dünyada muazzam gelişmeler oluyor. Çok farklı yerlere gidiyor dünya, eğer, Türkiye'de gelecekte belirleyici rol oynamak isterse, yeni hamleler yapmalı. Teknoloji'ye, bilime ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalı.
Öbür yandan, siyasetçilerin hemen toparlanması ve geleceği okuması da gerekir. Bilhassa, din, vatan, Atatürk, ırk ekseninde, oy devşirme işi bırakılmalı. Bunların yerine, misyon ve vizyon üzerinden oy isteyen, siyasi sistem inşa edilmeli.
Nihayet, kapsayıcı, çok yönlü, uzlaştırıcı, bireysel gelişim ve çalışma üzerine; bilhassa fırsatlar oluşturmaya yönelik düşüncelere, teorilere ihtiyaç var.
Türkiye'nin bir an önce kendine gelmesi gerek. Dünyada muazzam gelişmeler oluyor. Çok farklı yerlere gidiyor dünya, eğer, Türkiye'de gelecekte belirleyici rol ...
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AMDR 3 yıl
53 yıl sonra kendini amorti edecek.Verimliliği artmadıkça ,depolama kapasitesi arttırılmadıkça, maliyet düşmedikçe güneş enerjisi hiçbir zaman kabul görmeyecek.
53 yıl sonra kendini amorti edecek.Verimliliği artmadıkça ,depolama kapasitesi arttırılmadıkça, maliyet düşmedikçe güneş enerjisi hiçbir zaman kabul görmeyecek...
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kadirirdem 3 yıl
bizde de enerji-güç patlamasıyla çalışıyor...
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trakyAli-1986 3 yıl
Bizde de ülkenin gücünü gösteren ayda 700 bin tl elektrik faturası gelen Saray var.

Bize tasarruf ne gerek biz tüketerek büyüyen bir ülkeyiz.


Burun kıvıranlar hayali projeleri açıklayan sözde ülkemiz yöneticilerine hayran oluyor. Onlara verin kanal İstanbul sevinsinler.
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gcb1903 3 yıl
Pek bir albenisini göremedim işin doğrusu. Yılda 1 milyon dolar tasarruf sağlayacak ama 53 yılda ancak kendini amorti edecek. Bakım masrafı falan bir yana 53 yıl dayanacak mı bu sistem? Gayet ölü yatırım olmuş.
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Grand_Alexander 3 yıl
eğitim fiklere, fikirler projeye, projeler ürüne, ürünler gelire, gelirler yatırıma dönmeli yurdumdaaa
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Orgeneral 3 yıl
Fosil atık kullanmadan ve doğaya zarar vermeden yapılan tüm enerji üretim tekniklerine hayranım. Pakistan'ı da tebrik ederim.
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AMDR 3 yıl
53 yıl sonra kendini amorti edecek.Verimliliği artmadıkça ,depolama kapasitesi arttırılmadıkça, maliyet düşmedikçe güneş enerjisi hiçbir zaman kabul görmeyecek.
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yoksulseytan22 3 yıl
Merak etmeyin Pakistan sırf Amerika istedi diye Talibanı eğitip Afganistan'a saldı. Sonra bi taraflarına giren Taliban şemsiyesi açıldı. Pakistan, Taliban terör örgütü yüzünden orta doğunun en çok bomba patlatılan yerlerinden biri.



Büyük ihtimalle bu meclisi Taliban patlatır.

Pakistan dilerim bu b,o,k, tan uzun süre kurtulmaz. Ne ekersen onu biçersin.





Not ; bir üstteki vatandaş, bi Pakistan kadar olamadık demiş. Olma zaten ok!

Dünya da örnek olucak ülke kalmasa bile yine bir Pakistan kadar olma. Ok!
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UML 3 yıl yoksulseytan22
Burda konu enerji, belli ki o yönden Pakistan kadar olamadık denilmiş. Okuduğun bişeyi doğru anla, çemkirecek yer arama. Ok!

Al sana bi ok!
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anilkoc 3 yıl
pakistan kadar bile olamadık be. gerçi 1 milyon dolar bizim için çerez parası bile değil, biz para öderizki şanımız yürüsün. e itibar lazım sonuçta!
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zdniz 3 yıl
Bizimkiler tasarruf için diğil ek gelir için yaparlar bi ara millet vekilleri yakınlarının esdetik ameliyatlarını bile meclis karşılıyaçakdı ama galiba sessizce yok ettiler o tasarıyı.
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casperfriendly 3 yıl
Türkiye'nin bir an önce kendine gelmesi gerek. Dünyada muazzam gelişmeler oluyor. Çok farklı yerlere gidiyor dünya, eğer, Türkiye'de gelecekte belirleyici rol oynamak isterse, yeni hamleler yapmalı. Teknoloji'ye, bilime ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalı.
Öbür yandan, siyasetçilerin hemen toparlanması ve geleceği okuması da gerekir. Bilhassa, din, vatan, Atatürk, ırk ekseninde, oy devşirme işi bırakılmalı. Bunların yerine, misyon ve vizyon üzerinden oy isteyen, siyasi sistem inşa edilmeli.
Nihayet, kapsayıcı, çok yönlü, uzlaştırıcı, bireysel gelişim ve çalışma üzerine; bilhassa fırsatlar oluşturmaya yönelik düşüncelere, teorilere ihtiyaç var.
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umut_baris 3 yıl casperfriendly
barakli87

Türkiye'nin bir an önce kendine gelmesi gerek. Dünyada muazzam gelişmeler oluyor. Çok farklı yerlere gidiyor dünya, eğer, Türkiye'de gelecekte belirleyici rol oynamak isterse, yeni hamleler yapmalı. Teknoloji'ye, bilime ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalı.
Öbür yandan, siyasetçilerin hemen toparlanması ve geleceği okuması da gerekir. Bilhassa, din, vatan, Atatürk, ırk ekseninde, oy devşirme işi bırakılmalı. Bunların yerine, misyon ve vizyon üzerinden oy isteyen, siyasi sistem inşa edilmeli.
Nihayet, kapsayıcı, çok yönlü, uzlaştırıcı, bireysel gelişim ve çalışma üzerine; bilhassa fırsatlar oluşturmaya yönelik düşüncelere, teorilere ihtiyaç var.

ÜLKENİN TEK SORUNU CEHALET. GERİSİ CEHALETİN MEYDANA GETİRDİĞİ ŞEYLER.
BU ÜLKEYİ ANCAK, KRİZ VE KAOS ORTAMI KENDİNE GETİRİR.
13 YILDIR SÖZÜMONA BİR İKTİDAR VAR NE HİKMETSE EĞİTİMDE DEVRİM YAPABİLMİŞ DEĞİL!
BUGÜN BU ÜLKEDEKİ CEHALETİ ZARAR GÖRMEDEN DÜZELTMENİN TEK YOLU, GERÇEK EĞİTİMLİLERİN YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLMASINDAN VE DIŞ POLİTİKADA SÖMÜRGECİLERE KAPILARI KAPATMAKTAN GEÇER.
ADAMLAR BİR GÜZEL EL BİRLİĞİYLE BİTİRDİLER ÜLKEYİ VE HALKINI.
ÜLKE KURULDUĞU ZAMAN NÜFUS BU KADAR FAZLA DEĞİLDİ, ŞİMDİ İSE ÇOK DAHA BÜYÜK BİR NÜFUS VAR. BU, İŞİ DAHA DA ZORLAŞTIRIYOR.
İNSANLARA SÜREKLİ TÜKETME, ELDE ETME, NEFRET, GÜÇ HIRSI POMPALANIYOR. CEHALET, BUNLARIN İNSANDA VÜCUT BULMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR. BİREY SORGULAYAMADIĞI İÇİN NEYE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ FARK EDEMİYOR.
HER GÜN İNSAN ÖLÜYOR BU ÜLKEDE. SADECE GÜNEY DOĞUDAKİ SAVAŞI KAST ETMİYORUM. KADINA ŞİDDET /TECAVÜZ ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ, TAHAMMÜLSÜZLÜK HAT SAFHADA. HER GÜN ŞEHİT(?) VERİYORUZ ŞAKA GİBİ. BİRİLERİ OTURDUKLARI YERDEN PASTA KAVGASI YAPARKEN BEDELİNİ HAYATLARIYLA ÖDÜYORLAR.
KAPİTALİZMİN ÇÖKÜŞE GİDİYOR, ENERJİ SAVAŞLARI HIZ KESMİYOR, BİLMİYORUM ARTIK DÜNYADA BU ÇAĞIN DÖNÜM NOKTASINI KİM YAPAR? İLERİDE BÜYÜK BİR DÜNYA SAVAŞI OLACAĞI KESİN. ŞU AN MERKEZ BANKALARININ YAPTIĞI TEK ŞEY BU ÇÖKÜŞÜ OLDUĞUNCA ERTELEMEK. YOKSA SONUN NE OLDUĞUNU ONLAR GAYET İYİ BİLİYORLAR.

AKLIMDAKİLERİ DÖKMEK İSTEDİM. İYİ AKŞAMLAR HERKESE.
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