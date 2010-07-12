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Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 800MHz GPU hızıyla geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,1b
1
25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, GeForce GTX 460 ile birlikte "Sonic" modelini yeniden gündeme taşımayı amaçlıyor. Hatırlanacağı üzere Palit, GeForce 7600GS Sonic modeliyle, o dönem de ciddi ses getirmiş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Nvidia'nın resmi tanıtımı bugün yapılan GeForce GTX 460 modeli için Sonic ve Sonic Platinum olmak üzere iki model hazırlayan Palit, özellikle GeForce GTX 460 Sonic Platinum modeliyle iddialı geliyor zira kart 800MHz'de çalışıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz'de görev yapan Palit GeForce GTX 465 Sonic Platinum modelinde paralel işlemci hızı 1600MHz, bellek çalışma frekansı ise 4000MHz olarak belirlenmiş. 336x paralel işlem birimine sahip olan Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum modelinin, sahip olduğu özel soğutucu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtiliyor.

Sonic Platinum modeline ek olarak Sonic ve standart modellerini de lanse eden Palit, Sonic modeinde 725MHz GPU, 1450MHz paralel işlemci ve 3650MHz bellek saat hızlarını takip ederken, standart modelde ise referans hızlara sadık kalıyor yani GPU için 675MHz, paralel işlemciler için 1350MHz ve bellekler için de 3600MHz hızlarını benimsiyor. Standart modeli 192-Bit olan ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen Palit, Sonic ve Sonic modellerinde ise 256-bit / 1GB GDDR5 bellekli modeli baz alıyor.

Palit'in yeni modelleri Newegg üzerinde sırasıyla 199.99$ (referans model), 219.99$ (Sonic modeli) ve 244.99$ (Sonic Platinum modeli) seviyesinden listelenmiş durumdalar.


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DH Misafiri 7 yıl
merhaba arkadaşlar bende gtx 460 almıştım oyunlarda full açıyor metro 2013 oynadım full açık oyandım bende almaya değer bir kart :) saygılar :)
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Th3mpo 8 yıl
Arkadaşlar gtx 260 mı oyunlarda daha iyidir gtx 460 mı hangisi oyunlarda full çöz. oynatır?
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ooppss 8 yıl

Yasinbilgin

Arkadaşlar gtx 260 mı oyunlarda daha iyidir gtx 460 mı hangisi oyunlarda full çöz. oynatır?

gtx 460 tabiki
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Th3mpo 8 yıl
saolasınız arkadaşlar Allh razı olsun yani iyi kart diyosunuz inş sorun yaşatmaz 2 - 3 sene götürür heralde beni ?
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Th3mpo 8 yıl
arkadaşlar bu kart iyimi acaba alacağımda oyunları gta 4 cod 7 gibi oyunları full çözünrlükte oynayabilirmiyim acaba ?
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vengefulghoul 8 yıl

Yasinbilgin

arkadaşlar bu kart iyimi acaba alacağımda oyunları gta 4 cod 7 gibi oyunları full çözünrlükte oynayabilirmiyim acaba ?




oynarsın..
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DH Misafiri 9 yıl
Yukarıdaki kartımı daha kullanamadan turuncu renkli fanın kulakçıklarını kırdım acaba buna uyan bir fan söyleyebilir misiniz?
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DH Misafiri 9 yıl
Ben bu 460 olayından hiç bir şey anlamadım, en iyi oyun kartı ise GTX480 gibi daha pahalılar ne olacak?
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

Ben bu 460 olayından hiç bir şey anlamadım, en iyi oyun kartı ise GTX480 gibi daha pahalılar ne olacak?

yüksek çözünürlük ve ayar kısmadan oynamak isteyen hardcore oyuncular için...
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Batuist 9 yıl
atide bu kartların çıkışıyla yeni indirimler yapmaya başlar... çoktan gelmiş olması gereken indirimleri..
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showstopper41 9 yıl
Diğer kartlara voltage mod yapmamışlar, tek voltajlı kart MSIın kartı 927MHz yapmış. Bence bekleneni vermiş GTX460.
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melyyh 9 yıl
eee GTX 470 ne işe yarıyor öyleyse?
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garnet54 9 yıl
guru3d.com/...
bu linkte herşey ortya çıkıyor Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum hakkındayüzde 15-20 araı bi oc gtx 470 kadar performans veceğini sanıyorum
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Father Torque 9 yıl
Guru'nun testlerinde Sonic neredeyse 5850/470 seviyelerinde bir performans ortaya koymuş. NVidia, Ati'yi vuracağım diye kendi ayağına ateş etmekten çekinmemiş.
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DH Misafiri 9 yıl
7600gs sonic bundan daha verimliydi. daha az güçle 100 dolar daha ucuz . şimdi aynı sınıf ama daha verimsiz. bir sonraki nesil aynı sınıf nasıl durur acaba...
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hellteam 9 yıl
Bu kart olayı bitirmiştir Guru nun testlerinde ak koyun kara koyun ortaya çıktı Fiyat 500 tl yi bulmaz inşallah
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