Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 800MHz GPU hızıyla geliyor

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, GeForce GTX 460 ile birlikte "Sonic" modelini yeniden gündeme taşımayı amaçlıyor. Hatırlanacağı üzere Palit, GeForce 7600GS Sonic modeliyle, o dönem de ciddi ses getirmiş ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Nvidia'nın resmi tanıtımı bugün yapılan GeForce GTX 460 modeli için Sonic ve Sonic Platinum olmak üzere iki model hazırlayan Palit, özellikle GeForce GTX 460 Sonic Platinum modeliyle iddialı geliyor zira kart 800MHz'de çalışıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz'de görev yapan Palit GeForce GTX 465 Sonic Platinum modelinde paralel işlemci hızı 1600MHz, bellek çalışma frekansı ise 4000MHz olarak belirlenmiş. 336x paralel işlem birimine sahip olan Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum modelinin, sahip olduğu özel soğutucu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtiliyor.

Sonic Platinum modeline ek olarak Sonic ve standart modellerini de lanse eden Palit, Sonic modeinde 725MHz GPU, 1450MHz paralel işlemci ve 3650MHz bellek saat hızlarını takip ederken, standart modelde ise referans hızlara sadık kalıyor yani GPU için 675MHz, paralel işlemciler için 1350MHz ve bellekler için de 3600MHz hızlarını benimsiyor. Standart modeli 192-Bit olan ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelen Palit, Sonic ve Sonic modellerinde ise 256-bit / 1GB GDDR5 bellekli modeli baz alıyor.

Palit'in yeni modelleri Newegg üzerinde sırasıyla 199.99$ (referans model), 219.99$ (Sonic modeli) ve 244.99$ (Sonic Platinum modeli) seviyesinden listelenmiş durumdalar.