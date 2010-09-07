Pamela Anderson, Nokia N8'i ön siparişle satın alan rol arkadaşını bekliyor

Nokia'nın merakle beklenen telefonu N8, ön sipariş yapmış olan kullanıcılara 30 Eylül'den itibaren dağıtılacak. Bazı kaynaklara göre 23 Eylül'de İngiltere'de piyasaya sunulacağı belirtilen Nokia N8 için, çok büyük bir reklam kampanyası hazırlanıyor. Nokia N8 için hazırlanan bu kampanyanın detaylarına geçmeden önce Nokia N8'i hatırlayalım.

Nokia N8, Symbian^3 işletim sistemine sahip ilk telefon olarak piyasaya sürülecek. Symbian^3 işletim sistemi sahip olduğu çoklu dokunmatik ve çoklu ana ekran desteği ve donanımsal grafik hızlandırma ile farklılık yaratacak bir işletim sistemi olarak görünüyor. Sahip olduğu işletim sisteminin dışında donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor zira Nokia N8'in teknik özelliklerinde yer alan 25 FPS (kare-saniye) oranında 720p video kaydı yapabilen 12 mp kamera, 3.5¨ boyutunda 640 x 360 çözünürlüğe sahip AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16 GB dahili hafıza, 256 MB bellek ve 680 MHz işlem hızına sahip ARM 11 işlemci, Nokia N8'i dikkat çekici yapıyor. Kablosuz veri aktarımı için ise Nokia N8'de Wi-Fi b/g/n, GPS ve 3G'ye yer verilmiş.

Nokia N8'i hatırladıktan sonra Nokia tarafından hazırlanan reklam kampanyası hakkındaki haberimizi verelim. Nokia, N8'i ön sipariş ile satın alan kullanıcılar arasında yapacağı bir çekiliş sonucunda kazanan kullanıcı 20 Eylül'de Londra'da tamamı Nokia N8 ile çekilecek olan bir kısa fimde Pamela Anderson ile birlikte oynama fırsatı yakalayacak. İngiliz yönetmenler olan McHenry Kardeşler tarafında yazılan ve yönetiliecek olan filmde Pamela Anderson'a rol arkadaşlığı yapma fırsatına kavuşmak isteyenlerin Nokia N8'i ön siparişle satın alması gerekiyor. Nokia'nın reklam için hazırladığı siteye buradan uşabilirsiniz.