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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pamela Anderson, Nokia N8'i ön siparişle satın alan rol arkadaşını bekliyor

Nokia N8 cep telefonu için dikkat çekici bir reklam projesi hazırlandı.
8 yıl
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Pamela Anderson, Nokia N8'i ön siparişle satın alan rol arkadaşını bekliyor
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Nokia'nın merakle beklenen telefonu N8, ön sipariş yapmış olan kullanıcılara 30 Eylül'den itibaren dağıtılacak. Bazı kaynaklara göre 23 Eylül'de İngiltere'de piyasaya sunulacağı belirtilen Nokia N8 için, çok büyük bir reklam kampanyası hazırlanıyor. Nokia N8 için hazırlanan bu kampanyanın detaylarına geçmeden önce Nokia N8'i hatırlayalım.

Nokia N8, Symbian^3 işletim sistemine sahip ilk telefon olarak piyasaya sürülecek. Symbian^3 işletim sistemi sahip olduğu çoklu dokunmatik ve çoklu ana ekran desteği ve donanımsal grafik hızlandırma ile farklılık yaratacak bir işletim sistemi olarak görünüyor. Sahip olduğu işletim sisteminin dışında donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor zira Nokia N8'in teknik özelliklerinde yer alan 25 FPS (kare-saniye) oranında 720p video kaydı yapabilen 12 mp kamera, 3.5¨ boyutunda 640 x 360 çözünürlüğe sahip AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, 16 GB dahili hafıza, 256 MB bellek ve 680 MHz işlem hızına sahip ARM 11 işlemci, Nokia N8'i dikkat çekici yapıyor. Kablosuz veri aktarımı için ise Nokia N8'de Wi-Fi b/g/n, GPS ve 3G'ye yer verilmiş.

Nokia N8'i hatırladıktan sonra Nokia tarafından hazırlanan reklam kampanyası hakkındaki haberimizi verelim. Nokia, N8'i ön sipariş ile satın alan kullanıcılar arasında yapacağı bir çekiliş sonucunda kazanan kullanıcı 20 Eylül'de Londra'da tamamı Nokia N8 ile çekilecek olan bir kısa fimde Pamela Anderson ile birlikte oynama fırsatı yakalayacak. İngiliz yönetmenler olan McHenry Kardeşler tarafında yazılan ve yönetiliecek olan filmde Pamela Anderson'a rol arkadaşlığı yapma fırsatına kavuşmak isteyenlerin Nokia N8'i ön siparişle satın alması gerekiyor. Nokia'nın reklam için hazırladığı siteye buradan uşabilirsiniz.

Pamela Anderson, Nokia N8'i ön siparişle satın alan rol arkadaşını bekliyor
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tamtamam 8 yıl
yaa ben iphone4 aldım ancak samsung dokunmatikte daha önde imiş gibime geldi,canım sıkıldı valla.
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Quad_core2 8 yıl
adamların bi bildigi vardır heralde işlemci konusunda ayrıca ipone patentini veren nokia kamera bakımından en iyi olanda nokia samsung kulllandım beş para etmez dokunmatigi ipone herkezde var ortalık malı okada iyi bi cihaz degıl ne özellli var dokunmatigi dışından oyunları başka harika bi cihaz n900 ve n9 da gibi
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ObsesifKompulsif 8 yıl
Heyy gidi nokia heyyy [>:]
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explorerAA 8 yıl
Symbiam midir nedir o isletim sisteminden kurtulmadiktan sonra Nokia yok olmaya mahkum arkadaslar Nokia da bunun farkina varip Interl le birlikte isletim sistemi yazilimi gelistiriyorlardi diger tel uretici markalarida kullanabilecekti oyle bi sistem...
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_KadirşinaS_ 8 yıl
Buyurun iste nokia daha bastan kaybetti. Cihazin reklam politikasi bile bitik. Gitmisler kac yasinda kadini koymuslar oraya:))
Yalniz soylemeden edemeyecegim. Acaba bu reklam ile symbian^3'ü tarif ediyor olamaz mi nokia?
(nedersin sugar_klavyeci:))
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Mr. Jingles 8 yıl
_KadirşinaS_ nasıl bir bağlantı kurdun anlamadım.
Aslında bu reklamdan ben de pek hoşlanmadım. En azından başka bir kadınla yapılsa daha iyi olurdu bence. Yukarıda örnek iki isim verdim zaten.
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akıldakalıcı 8 yıl
Ön sipariş fiyatı ne kadar ? Şans belki güler yüzüme
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man utd 8 yıl
680 mhz işlemciyle yeni bir fiyasko geliyor.Rakipleri 1 ghz lerde gezerken..Nokia rekabet gücünü çoktan kaybetmiş ağlıyanı yok..
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lastingend 8 yıl
arm 11 ne ya. bu kadar özellikli telefona daha adam akıllı bir işlemci konulamazmıydı ve 1 ghz. 256 mb ram da az. muadilleri aldı başlarını gidiyor. nokia da arkalarında kaplumbağa hızı ile yetişmeye çalışıyor. tek ekstrası 12 mp kamera.
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ArdilesS 8 yıl
Nokia iyice batmış, böyle reklamlarla kurtarmaya çalışıyor durumunu..
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Pamk 8 yıl
Anladı Nokia yetkilileri iyice battılar böyle şeylere başladılar. Çok geri kaldılar çoook.
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maknc 8 yıl
Aynen çok geride kaldılar x6 ortada ne farkı var dokunmatiğinin 5800 la HİÇ bilemiyorum iphonedan sonra dokunmatik hiçbir telefon gözüme hoş gelmiyor
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