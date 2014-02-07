Panasonic, 4K video çekimi ile öne çıkan yeni kamerası GH4'ü resmi olarak lanse etti

Panasonic, ilk olarak CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkarttığı kamerası GH4'ü resmi olarak duyurdu.

Dünyanın 4K video çekim kapasitesine sahip lensleri değiştirilebilen aynasız sistem ilk kamera modeli olarak lanse edilen Panasonic GH4, gövde tasarımı olarak GH3 ile benzer şekilde "SLR-Like" olarak tabir edilen bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Daha çok video odaklı geliştirilmesine rağmen fotoğraf çekimleri de yapabilen MFT (Micro Four Thirds) sistem kamera, teknik olarak 16MP Live MOS sensöre, oldukça güçlü dört çekirdekli Venus Engine IX görüntü işlemcisine, 3-inç 1,04 milyon nokta dokunmatik OLED ekran ile 2 milyon nokta OLED elektronik vizöre, saniyede 12 kare seri çekim hızına, kablosuz aktarım (Panasonic Image App) ve yönetim sağlayan Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine, 200-25600 ISO aralığına ve JPEG yanında MPO ve RAW formatlarında fotoğraf çekme gibi ayrıntılara sahip. Magnezyum alaşım kaliteli gövde malzemesiyle suya ve toza karşı dayanıklı olduğu belirtilen GH4, bu sayede dış mekanlarda yapılan çekimler için hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Yüz ve göz algılamalı 49 noktalı (Hem video hem fotoğraf) kontrast tabanlı otomatik netleme sistemi ve "Depth from Defocus" netleme teknolojisiyle uygun şartlar altında 0.07 saniye gibi oldukça kısa bir sürede doğru netliği yakalayabilen kamera, maksimum 1/8000 enstantane hızı ile dahili flaşıyla da hareketli sahneleri kolayca dondurabiliyor ve 200,000 perde ömrü ortaya koyuyor.

Micro 4/3 lens bağlantı desteğiyle farklı çekim tarzlarına uygun lensler ile kullanılabilen GH4, esas konuya gelmek gerekirse 4096 x 2160 (24p), 3840 x 2160 (24p, 25p, 30p), 1920 x 1080 (24p, 25p, 30p, 50p, 60p) çözünürlük değerleriyle MOV, MP4 ve AVCHD formatlarında video kayıtları (Dahili stereo mikrofon ve harici mikrofon desteği var) gerçekleştirebiliyor. Özellikle geleceğin standardı durumuna gelen 4K video çekimi ile birçok benzerinden ayrılan ve oldukça pahalıya satılan rakiplerine ciddi bir alternatif oluşturan kamera, ayrıca Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlükte herhangi bir limite takılmadan yüksek bit değerli 200 Mbps (ALL-Intra) ya da 100 Mbps (IPB) çekimlerin altında kalkabiliyor. Profesyonel kullanıcılar için sistem frekansı 59.94Hz (23.98Hz) / 50.00Hz / 24.00Hz değerleriyle esnek olarak geliştirilen ürün, çektiği görüntüleri de HDMI kablosu üzerinden 4:2:2 / 8 bit ya da 4:2:2 / 10 bit değerleriyle dışa aktarabiliyor. Oldukça büyük boyutlu hazırlanan DMW-YAGH (Fiyat ve çıkış tarihi belli değil) isimli harici ünitesiyle beş adet SDI ve iki adet XLR girişi kazanan Panasonic GH4, aynı zamanda bu battery grip benzeri aparatla 10-bit 4:2:2 sıkıştırılmamış 4K çıkış da verebiliyor. Bünyesinde video çekimine özel olarak hazırlanan birçok özel düzenleme, çekim (Örneğin Time-Lapse) ve filtre seçeneği barındıran Panasonic'in yeni amiral gemisi, büyük zaman kazandıran dahili RAW fotoğraf işleme sistemiyle de bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor.

Panasonic'in yeni fotoğraf ve video kamerası MFT sistem aynasız GH4, sonuç olarak sektörün koyduğu standartlar doğrultusunda hazırlanmış en iyi alternatiflerden birisini oluşturuyor. Resmi satış fiyatı henüz açıklanmamış olsa da 2000$ seviyesinde olacağı belirtilen kameranın, resmi çıkış tarihini de henüz bilinmiyor. Makine hakkında hazırlanan kısa tanıtım videolarını aşağıda izleyebilir, tüm detaylara ise buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.dpreview.com/news/2014/02/07/panasonic-announces-lumix-dmc-gh4-with-4k-video-support?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1