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Panasonic, 4K video çekimi ile öne çıkan yeni kamerası GH4'ü resmi olarak lanse etti

5 yıl
14,8b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic, 4K video çekimi ile öne çıkan yeni kamerası GH4'ü resmi olarak lanse etti
Panasonic, ilk olarak CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkarttığı kamerası GH4'ü resmi olarak duyurdu.
Dünyanın 4K video çekim kapasitesine sahip lensleri değiştirilebilen aynasız sistem ilk kamera modeli olarak lanse edilen Panasonic GH4, gövde tasarımı olarak GH3 ile benzer şekilde "SLR-Like" olarak tabir edilen bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Daha çok video odaklı geliştirilmesine rağmen fotoğraf çekimleri de yapabilen MFT (Micro Four Thirds) sistem kamera, teknik olarak 16MP Live MOS sensöre, oldukça güçlü dört çekirdekli Venus Engine IX görüntü işlemcisine, 3-inç 1,04 milyon nokta dokunmatik OLED ekran ile 2 milyon nokta OLED elektronik vizöre, saniyede 12 kare seri çekim hızına, kablosuz aktarım (Panasonic Image App) ve yönetim sağlayan Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine, 200-25600 ISO aralığına ve JPEG yanında MPO ve RAW formatlarında fotoğraf çekme gibi ayrıntılara sahip. Magnezyum alaşım kaliteli gövde malzemesiyle suya ve toza karşı dayanıklı olduğu belirtilen GH4, bu sayede dış mekanlarda yapılan çekimler için hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Yüz ve göz algılamalı 49 noktalı (Hem video hem fotoğraf) kontrast tabanlı otomatik netleme sistemi ve "Depth from Defocus" netleme teknolojisiyle uygun şartlar altında 0.07 saniye gibi oldukça kısa bir sürede doğru netliği yakalayabilen kamera, maksimum 1/8000 enstantane hızı ile dahili flaşıyla da hareketli sahneleri kolayca dondurabiliyor ve 200,000 perde ömrü ortaya koyuyor.
 
Panasonic, 4K video çekimi ile öne çıkan yeni kamerası GH4'ü resmi olarak lanse etti
Micro 4/3 lens bağlantı desteğiyle farklı çekim tarzlarına uygun lensler ile kullanılabilen GH4, esas konuya gelmek gerekirse 4096 x 2160 (24p), 3840 x 2160 (24p, 25p, 30p), 1920 x 1080 (24p, 25p, 30p, 50p, 60p) çözünürlük değerleriyle MOV, MP4 ve AVCHD  formatlarında video kayıtları (Dahili stereo mikrofon ve harici mikrofon desteği var) gerçekleştirebiliyor. Özellikle geleceğin standardı durumuna gelen 4K video çekimi ile birçok benzerinden ayrılan ve oldukça pahalıya satılan rakiplerine ciddi bir alternatif oluşturan kamera, ayrıca Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlükte herhangi bir limite takılmadan yüksek bit değerli 200 Mbps (ALL-Intra) ya da 100 Mbps (IPB) çekimlerin altında kalkabiliyor. Profesyonel kullanıcılar için sistem frekansı 59.94Hz (23.98Hz) / 50.00Hz / 24.00Hz değerleriyle esnek olarak geliştirilen ürün, çektiği görüntüleri de HDMI kablosu üzerinden 4:2:2 / 8 bit ya da 4:2:2 / 10 bit değerleriyle dışa aktarabiliyor. Oldukça büyük boyutlu hazırlanan DMW-YAGH (Fiyat ve çıkış tarihi belli değil) isimli harici ünitesiyle beş adet SDI ve iki adet XLR girişi kazanan Panasonic GH4, aynı zamanda bu battery grip benzeri aparatla 10-bit 4:2:2 sıkıştırılmamış 4K çıkış da verebiliyor. Bünyesinde video çekimine özel olarak hazırlanan birçok özel düzenleme, çekim (Örneğin Time-Lapse) ve filtre seçeneği barındıran Panasonic'in yeni amiral gemisi, büyük zaman kazandıran dahili RAW fotoğraf işleme sistemiyle de bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor.
Panasonic'in yeni fotoğraf ve video kamerası MFT sistem aynasız GH4, sonuç olarak sektörün koyduğu standartlar doğrultusunda hazırlanmış en iyi alternatiflerden birisini oluşturuyor. Resmi satış fiyatı henüz açıklanmamış olsa da 2000$ seviyesinde olacağı belirtilen kameranın, resmi çıkış tarihini de henüz bilinmiyor. Makine hakkında hazırlanan kısa tanıtım videolarını aşağıda izleyebilir, tüm detaylara ise buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.dpreview.com/news/2014/02/07/panasonic-announces-lumix-dmc-gh4-with-4k-video-support?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
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Peynir Alti Suyu Tozu 5 yıl en beğenilen
4K görünütüyü şu an çoğu PC motaj olsun izleme olsun kaldırmakta zornalacak... İyi bir bilgisayarın varsa 4K çekip bir yerlerde yayınlamak istersen mecburen HD ye dönüştürecen bu da kalite kaybına neden olur. Hatta bırak HD'yi müşteriye bazen DVD vermek zorundasın yani 720x576 iyice mahvolacak görüntü. Youtubea koysan downloadı bile bir dert zaten hali hazırda HD videoları bile izleyemiyoruz o derece yavaş bağlantı. Ama artılarına gelecek olursak 4K kameraların başlaması demek herşeyin yavaş yavaş 4K ya ayak uydurma zorunluluğuna girmesi ve ona göre altyapıların tekrardan değişmesi yeni 4K kameralar ve fotomakinaları çıkması demek. Ama herşey olup bitti son kullanıcı 4K ya geçince hoop 8K olayı çıkacak ve bu böylece 128K ya kadar gidecek bakalım ömrümüz yetecek mi

4K görünütüyü şu an çoğu PC motaj olsun izleme olsun kaldırmakta zornalacak... İyi bir bilgisayarın varsa 4K çekip bir yerlerde yayınlamak istersen mecburen HD...
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directorfatih 4 yıl
şuanda sony nin f serilerinde çıkardığı son kamera ''Sony f65'' 8k çekiyorve şuan türkiyede 2 adet bulunuyor nerede kullanabileceklerse görüntüyü...
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sametyilanci 5 yıl
Suanda sinema filmlerinin bircogu 4k cozunurlukte oldugunu farzedersek 4k dan fazlasi icin evde 20metrekare tv olmasi lazim.
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Yazılımcı Online 5 yıl
Hiç bir tekonolik alet gereksiz değildir. Her yenilik ilerde yeni bir cihaza gebedir. Bu yüzeden gereksiz lafına çok kızıyorum teknolojide. Arge denen şey budur aslında, bu cihazı çıkartıp eksikleri görüp yenisini yapacaklar ve cihaz gelişecek, bu videoları oynatamayan cihaz ve bilgisayarlar çoğunlukta olduğundan ve oynatanlar ise pahalı olduğundan bu sektör de gelişip fiyatlar ucuzlayacak yenileri çıkacak. Yavaş yavaş 4k normal gelecek. HD gereksiz yahu dediğiz günleri dün gibi hatırlarım. Hatta daha 1 sene önce telefonlarda ips gereksiz, full hd gereksiz denirdi şimdi FHD değilse eleştiri sebebi oluyor :)

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kakarikikiri 5 yıl
biz uzun süre montajlarda felan 1080p çalışacaz, görünen o, 4k footage in avantajı kesip biçme ya da videoya dolarken scale yaparken görüntü kaybını azaltacaktır ki bu da iyi bişey, kurgu programlarında ya da after effectte 4k video ile nasıl çalışacaz tabi bu da apayrı bir mesele.
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tristam 5 yıl
Montajlarken proxy dosyalarla çalışılır, o konuda bir sıkıntı olmaz.

Şu an Magic Lantern yüklü 5DMIII ile RAW videolar çekiyorum ancak bu kamera aklımı çelmiyor değil. 4K çözünürlük, ProRes codec, 1080p@50FPS, çevrilebilir ekran, dahili Wi-Fi gibi özellikler gerçekten çok iyi, fiyatı da çok uygun.
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soghan 5 yıl
Turkiye icin youtubedan hd izlemek sorun ancak durumu ülkemizi ornek gostererek 4k video gereksiz vs. Gibi yorumlar... adamlarin interneti cok hizli bizden ve 4k yi online izleyecek altyapilari var.
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hturkcan 5 yıl
bilmeyen arkadaşlar yorum yapmasın bu fiyat seviyesinde bu video kayıt özellikleriyle şuan rakipsiz bir cihaz. ayrıca hem sunduğu kayıt kolaylığı hemde dolu dolu ekipmana izin veren yapısıyla kısa film bağımsız sinema ve reklamcılık sektöründe sağlam bir yer edinecektir kendisine. tabi kağıt üstünde böyle görünüyor. geldiğinde alıp incelemek lazım vaad ettiğini verebiliyorsa 4 4 lük bir cihaz olmuş. nikon ve canonun binlerce dolara milleti dolandırdığı ve pazarı domine ettiği yeter artık!
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Thomassee 5 yıl
Blackmagic 4k da alınabilir.

O da 2.000 civarında galiba.

Edit:Yok 4k çeken 4.000 dolarmış.

2.5k çeken 2.000.
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Stanislas Xavier 5 yıl
Önceki modeller de video kalitesi ile dikkat çekici idi zaten, bu ise kağıt üzerinde mükemmel olmuş,daha küçük bütçe ile daha profesyonel filmler çekebilmenin önünü açıyor,heyecan duydum açıkçası.
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Gladiotürk 5 yıl
Yeni bir efsane geldi diyebiliriz sanırım
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Elefue 5 yıl
Bence 4K dan önce 2K formatının yayılması gerekirdi.4K Çıkalı ne kadar zaman oldu hala yaygınlaşamadı. 4K televizyonlar çıktı içerik yok çekecek kamera işleyecek bilgisayar taşıyacak ne CD ne de internet.

1 sene önce çıkan Go-Pro 30FPS 1440P çekiyorken daha sonra çıkan bütün kamera DSLR hep çıktı 1080P CANON 70D - NİKON D7100 - SONY A7 2K denilen 2560x1440 çekebilmesi lazımdı. 7D MARK2 4K olmasada 1440P çekebilse

Artık film oyun kutularında CD değil hafıza kartı flaş çıkmalı.
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ozturert 5 yıl
TVciler azalan pazarı genişletmek için önce 3 boyutlu TVleri pompaladılar, onlar tutmayınca şimdi 4K peşindeler. Şu anda erken, 2-3 yıla yayılır.
4K olsun da 3 boyuttan vageçsinler bir an önce. Sinemada iki versiyon varsa ben her zaman 2 boyutluyu tercih ediyorum.
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Peynir Alti Suyu Tozu 5 yıl en beğenilen
4K görünütüyü şu an çoğu PC motaj olsun izleme olsun kaldırmakta zornalacak... İyi bir bilgisayarın varsa 4K çekip bir yerlerde yayınlamak istersen mecburen HD ye dönüştürecen bu da kalite kaybına neden olur. Hatta bırak HD'yi müşteriye bazen DVD vermek zorundasın yani 720x576 iyice mahvolacak görüntü. Youtubea koysan downloadı bile bir dert zaten hali hazırda HD videoları bile izleyemiyoruz o derece yavaş bağlantı. Ama artılarına gelecek olursak 4K kameraların başlaması demek herşeyin yavaş yavaş 4K ya ayak uydurma zorunluluğuna girmesi ve ona göre altyapıların tekrardan değişmesi yeni 4K kameralar ve fotomakinaları çıkması demek. Ama herşey olup bitti son kullanıcı 4K ya geçince hoop 8K olayı çıkacak ve bu böylece 128K ya kadar gidecek bakalım ömrümüz yetecek mi

1 Yanıt Yanıtla +8
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CanTnçr 5 yıl Peynir Alti Suyu Tozu
Peynir Alti Suyu Tozu

4K görünütüyü şu an çoğu PC motaj olsun izleme olsun kaldırmakta zornalacak... İyi bir bilgisayarın varsa 4K çekip bir yerlerde yayınlamak istersen mecburen HD ye dönüştürecen bu da kalite kaybına neden olur. Hatta bırak HD'yi müşteriye bazen DVD vermek zorundasın yani 720x576 iyice mahvolacak görüntü. Youtubea koysan downloadı bile bir dert zaten hali hazırda HD videoları bile izleyemiyoruz o derece yavaş bağlantı. Ama artılarına gelecek olursak 4K kameraların başlaması demek herşeyin yavaş yavaş 4K ya ayak uydurma zorunluluğuna girmesi ve ona göre altyapıların tekrardan değişmesi yeni 4K kameralar ve fotomakinaları çıkması demek. Ama herşey olup bitti son kullanıcı 4K ya geçince hoop 8K olayı çıkacak ve bu böylece 128K ya kadar gidecek bakalım ömrümüz yetecek mi



Evet bu konuda sonuna kadar haklısınız. Gelmesin değil ama son kullanıcıya çok fazla etkisi olmuyor maalesef. Ben şansen 8MB bağlantı ile akıcı bir Full HD hatta 720P YouTube deneyimi halen elde edemiyorum. 4K yaygınlaştığı zamanda 8K, 8K yaygınlaştı zaman da 12K çıkacak. Çözünürlükten önce düzeltilmesi gereken çok fazla şey var. GH4 direkt olarak profesyonellere hitap eden güzel bir oyunca olarak duruyor şuan karşımızda.
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