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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic Corp.'da başkanlık koltuğuna Kazuhiro Tsuga oturdu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Elektronik dünyasının önemli isimlerinden Panasonic artık Kazuhiro Tsuga'ya emanet.Panasonic Olağan Genel Hissedarlar Toplantısı ve hemen ardından yapılan Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu toplantılarının sonunda eski başkan Fumio Ohtsubo’dan görevi alarak şirketin başkanlık koltuğuna oturan Tsuga'nın hedefi ise 2018 yılında elektronik sektöründe Panasonic'i bir numaralı çevreci inovasyon şirketi yapabilmek.
2008-2011 yılları arasında firmanın otomotiv elektroniğinden sorumlu biriminde olmak üzere 33  yıldır Panasonic'te çeşitli görevlerde çalışan, Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomühendislik disiplerinde eğitim almış Kazuhiro Tsuga çevre vurgusu yaptığı ilk açıklamasında şunları ifade etti;
 “Kuruluşumuzun 100. yıldönümü olan 2018’de sektörümüzün bir numaralı çevreci inovasyon şirketi olma vizyonunu taşıyoruz. Çevreye olan katkımızı ve büyüme hedeflerimizi de bu vizyonla bütünleştiriyoruz. ‘İnsan’ı iş faaliyetlerimizin merkezine oturtarak ve insan yaşamındaki belirli ‘alanlara’ odaklanarak gerçekleştirmeyi beklediğimiz katkı seviyesine ulaşacağımızı düşünüyoruz.”
Kazuhiro Tsuga, Panasonic'teki 33 yıllık deneyimin yanı sıra DVD ve Blu-ray Disc formatlarının standartlaştırılması ve Digital Living Network Alliance (DLNA)’nın kuruluşu başta olmak üzere sektörel birçok faaliyete katkı yapan isimlerin başında geliyor.


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xxxx1 6 yıl
der_Kaiser

Adamsa Technicsi yeniden canlandırır


aynen...Tecnics gibi başlı basına bir markayı bitirdiler, bir kaç parça ekibman üretiyorlar heralde kala kala...
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der_Kaiser 6 yıl
Adamsa Technics'i yeniden canlandırır
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