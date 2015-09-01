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Panasonic “GH4R” resmi olarak duyuruldu

3 yıl
1,9b
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3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic “GH4R” resmi olarak duyuruldu


Geçtiğimiz yıl içerisinde duyurduğu GH4 model isimli lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesiyle çok büyük bir satış rakamına ulaşan Panasonic, geçtiğimiz günlerde ilk bilgisi gelen GH4R modelini resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Panasonic GH4 üzerine kurulan GH4R, teknik olarak çok önemli farklar barındırıyor. Bunların da en başında V-Log format desteği geliyor. Bu format ile çekilen videolar çekim sonrası farklı video düzenleme yazılımları içerisinde çok esnek şekilde düzenlenebiliyor ve dinamik aralık açısından sensörden maksimum oranda yararlanabiliyor. V-Log desteği firma tarafından söz verildiği üzere mevcut GH4 kullanıcılarına da veriliyor. Ancak bunun için 99 euro civarında bir ücret ödemek ve makineyi yazılımsal olarak güncellemek gerekiyor.

Yeni Panasonic GH4R’ın bir diğer önemli özelliği ise artık 30 dakika video çekim limitine sahip olmaması. İhtiyaç halinde makine 4096 x 2160 piksel 24p ya da 3840 x 2160 piksel 30 video çekimlerini sürekli olarak sürdürebiliyor. Fotoğraf tarafından da gelişmiş özellikler korunuyor.

Diğer özellikleri tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Panasonic GH4 ile aynı olan GH4R, 7 Eylül tarihinde 1200 pound fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.


http://www.dpreview.com/articles/7805198174/making-the-grade-firmware-brings-log-gamma-to-gh4-and-new-panasonic-gh4r-gets-unlimited-recording Yorum Yaz
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THUGGER 3 yıl
Fiyati ucuk.
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doctor_bey 3 yıl
Efsane olmuş
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olağan_şüpheli 3 yıl
biri niye avro da diğer pound


99 avro çok diyeceğim de kamerayı alan adama da çok koymaz o para.
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