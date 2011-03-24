Panasonic LF20 serisi LCD TV'lerinde garanti süresini 5 yıla çıkartıyor

Güncelleme (31.03.2011): İlgili haber sadece yurtdışındaki bazı ülkeler için geçerlidir. Ülkemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen garanti süresi 2 yıl olduğu için ülkemizde satılan Panasonic televizyonların garanti süresi de 2 yıldır.
Panasonic bazı televizyonlarında garanti süresini beş yıla çıkartıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 42-inç boyutundaki TH-42LF20U ve 47-inç boyutundaki TH-47LF20U modellerinde, üç yıl olan standart garanti süresi ücretsiz olarak beş yıla çıkartılıyor. 30 Eylül'e kadar sürecek özel bir kampanya çerçevsinde uzatılan garanti kapsamı çerçevesinde firma, üst seviye LCD TV'lerinin yüksek kalite çıtasına vurgu yapıyor ve aynı segmentteki rakip çözümlere karşı garanti süresiyle de fark yaratmayı hedefliyor.
Panasonic'in garanti süresi beş yıla uzatılan LF20 serisi televizyonları, IPS panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyorlar. Parkaklık seviyesi 700 cd/m2 olan televizyonlar, 18mm kalınlığındaki çerçeve kullanıyor ve fansız tasarımı esas aldıkları için sıfır gürültü seviyesinde çalışıyorlar. Daha çok ticari l uygulamalarda kullanılan LCD TV'ler için yapılan garanti güncellemesinden faydalanmak isteyen mevcut kullanıcıların ilgili Panasonic satış temsilcileriyle irtibara geçmeleri gerektiği bildiriliyor.
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PS3 ve PC baglayıp oyun oynayacagım
3200 TL ye kadar fiyatı olan
PLAZMA LAZIM YARDIM EDERMİSİNİZ
TR deki min.Garanti süresi 24 aydır!
ANCAK Üretici bazında bu istenirse 24 ay dan daha uzun süreli olabilmektedir!(ücretsiz garanti kapsamında!)
Konu Pany ise;örneğin 2007/2008 Modellerde çoğu PDP/LCD panellerin Garanti süresi(o zaman TEKOFAKS idi!!)
36 ay idi bu süre!
Yine Üreticiler bazın global pazarda ise min.Garanti süreside 24 aydır,ancak bunun üzerinde özellikle
USA/Canada pazarında;36/48/60 aylık +Garantiler bazı Markalarda ücretli olmak kaydıyla vardır,benzer Garantiler
yakın zamanda bizde de başlamıştır(ücretli ancak Modül değişimi hariç tabiki!! Modül değişimi ise Sigortalı+Garanti
şeklinde veriliyor gibi görünsede bunun ucu açık gibi görünmektedir )
++
Pany yeniden bazı Serilerde 36 ay Garanti verebilirki,bu TR içinde söz konusu olur/olabilir,kaldıki aksine bir kanuni
hükümde olmadığı gibi olamazda zaten! neticede Tüketici lehine bir süre uzaması söz konusudur!
Üretici bunu veriyorsa(min.sürenin üzerinde)hiç bir problem olmaz diğer ticari ve hukuki yönlerden tabiki!
Bu arada Haber ve bilgi için teşekkürler+
CAN++
Yıl 2010 büyük araştırmalar sonucu ne yazıkki samsung 46B650 aldım.
Yıl 2012 ve sanırım Samsung 55D8000 zamanı ne yazıkki panasonic ismini hiç düşünmüyorum bile.
Belki yanlış biliyor olabilirim ama samsung dünya elektronik piyasasını elemi geçiriyor?
Hocam Samsung hiç bir piyasayı eline geçiremez :)
Kim dedi yada nerden okuduysan inanma,Samsung Avrupada bile pazar payını ciddi olarak Japonlara kaptırdı,Panasonic,Toshiba özellikle bu haziranda piyasaların tozunu atarlar,Samsung2un rekabet etmesi çok zor !
Japonlar panellerini yenilediler,Toshiba çok ciddi resim işlemcilerinde değişimlere gidiyor,Canonla ortak çalışmaları süper ötesi 3D tv olayında tek diyebilirim,yakında panellerini piyasalarda görürüz !
Samsung ne yapar bilemem bildiğim tek şey işleri çok ama çok zor,özellikle servis olaylarında Avrupada dahil çok memnuniyetsizlik mevcut,buda büyük etkenlerden bir tanesidir !