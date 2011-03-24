Panasonic LF20 serisi LCD TV'lerinde garanti süresini 5 yıla çıkartıyor

Güncelleme (31.03.2011): İlgili haber sadece yurtdışındaki bazı ülkeler için geçerlidir. Ülkemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen garanti süresi 2 yıl olduğu için ülkemizde satılan Panasonic televizyonların garanti süresi de 2 yıldır.

Panasonic bazı televizyonlarında garanti süresini beş yıla çıkartıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 42-inç boyutundaki TH-42LF20U ve 47-inç boyutundaki TH-47LF20U modellerinde, üç yıl olan standart garanti süresi ücretsiz olarak beş yıla çıkartılıyor. 30 Eylül'e kadar sürecek özel bir kampanya çerçevsinde uzatılan garanti kapsamı çerçevesinde firma, üst seviye LCD TV'lerinin yüksek kalite çıtasına vurgu yapıyor ve aynı segmentteki rakip çözümlere karşı garanti süresiyle de fark yaratmayı hedefliyor.

Panasonic'in garanti süresi beş yıla uzatılan LF20 serisi televizyonları, IPS panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği sunuyorlar. Parkaklık seviyesi 700 cd/m2 olan televizyonlar, 18mm kalınlığındaki çerçeve kullanıyor ve fansız tasarımı esas aldıkları için sıfır gürültü seviyesinde çalışıyorlar. Daha çok ticari l uygulamalarda kullanılan LCD TV'ler için yapılan garanti güncellemesinden faydalanmak isteyen mevcut kullanıcıların ilgili Panasonic satış temsilcileriyle irtibara geçmeleri gerektiği bildiriliyor.