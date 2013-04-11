Panasonic, Lumix DMC-ZS25 kompakt fotoğraf makinesinin satışına başlandı

Elektronik sektörünün büyük isimlerinden Panasonic, Lumix DMC-ZS25 kompakt fotoğraf makinesinin satışına başladı.

Yurt dışı internet siteleri üzerinde satışına başlanan Panasonic Lumix DMC-ZS25 teknik olarak, 1/2.3" 16.1MP MOS sensöre, Venus görüntü işlemcisine, 20 kat optik yakınlaştırma sağlayan Leica DC Vario-Elmar 24-480mm lense, 3" 920 nokta dokunmatik LCD ekrana, Full HD 1920x1080 60/30fps stereo video kayıt yeteneklerine ve AV, miniHDMı yuvalarına sahip.

Güçlü optik görüntü sabitleme teknolojisi ile desteklenmiş olan Panasonic Lumix DMC-ZS25, 18 adet dahili filtre ve özel olarak hazırlanmış sahne modları ile farkı fotoğraflar çekilmesine imkan sağlarken, akıllı otomatik çekim modları ile her durumda doğru pozlanmış fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor. Manuel ayarlara da izin veren model, saniyede 10 kare seri çekim hızına sahip.

104.9x58.9x28.7mm boyutlara ve 171gr ağrılığa sahip olan Panasonic Lumix DMC-ZS25, 300$ fiyat etiketi ile satışa çıkmış durumda. Ürünün ülkemiz satış fiyatı ve tarihi maalesef henüz belli değil.

http://www.bhphotovideo.com/c/product/910502-REG/panasonic_dmc_zs25k_lumix_dmc_zs25_digital_camera.html