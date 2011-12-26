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Panasonic, Samsung, SanDisk, Sony ve Toshiba, yeni DRM flash bellek çözümü için biraraya geliyor

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Veri güvenliği konusunun son derece önem kazandığı bu dönemde flash bellek üreticilerinden konu ile ilgili önemli bir adım geldi. 

Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung ve SanDisk firmaları geçtiğimiz hafta bir duyuru yaparak hafıza kartları, entegre hafıza modülleri ve diğer flash depolama cihazları için daha güvenli bir ortam geliştirmek üzere ortaklık yaptıklarını açıkladı.

Ortaklık; akıllı telefon, tablet ve Blu-ray oynatıcılar gibi birden fazla platform arasında çalışabilen yüksek çözünürlüklü içerikleri korumak için yöntemler oluşturmaya çalışacak. Bu yöntemlerden bazıları flash bellekler için benzersiz ID teknolojisi ve genel anahtar altyapılara dayanan kopya korumaları olarak sayılabilir.

Firmaların ortaklığa verdiği ad "Yeni Nesil Güvenli Bellek Girişimi". Girişim 2012'nin ilk aylarında tablet ve akıllı telefon gibi gelişmiş tüketici cihazlarında kullanılan SD kartları ve entegre bellekler için yüksek kalitede güvenlik lisanslama ve geliştirme işlemlerine başlamayı planlıyor.

Geliştirilecek güvenlik uygulamaları özellikle Android tabanlı akıllı telefonlar, tableter, TV'ler ve Blu-ray ürünleri gibi geniş bir yelpazedeki cihazların üzerinde HD içeriklerin paylaşılmasını sağlayacak. 

Panasonic başkan yardımcısı Yoshiyuki Miyabe, yeni güvenli bellek çözümüyle oturma odası ve mobil cihazlar arasında güçlü bir bağ kuracaklarını, tüketicilerin de bu sayede film gibi içerikleri akıllı telefon ve tabletlerinde güvenle izleyeceklerini belirtti. 

Sony kıdemli başkan yardımcısı Hiroshi Yoshioka ise güvenlik çözümlerinin müşterilere her an her yerde yüksek kalitede tecrübe yaşatacağına, Sony firmasının yıllardır içerik sunma adına yaptığı işlemin de zaten buna benzer olduğuna dikkat çekti.

Yeni güvenlik çözümlerinin gelecekte nasıl bir deneyim sunacağı şimdilik net değil ancak flash depolama ürünleri üzerinden korsan filmlerin dağıtılmasının önüne geçeceği düşünülüyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Korsan yazilima izin vermeyen belleyi kim alicak? Akil yok ya bunlarda, ben daha iyisini dûwünûrdûm.
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Menow 7 yıl
Bunu da basaramayacaklar... kirma yontemleri cikacak. Ayrica tek USB ureten firmalar bunlar deil biz de dier firmalara yoneliriz...
Benim anladigim kadariyla bu is biraz farkli. Anladigimiz gibi big durum you ortada. Saniyorum CD leri komple ortadan kaldirabilmek adina bir cozum. Bir film satin almak istediginizde film Satan yerden flash belleinize orjinal film I alabileceksiniz. Ve film sadece sizin flash da kullanilabiliyor olacak. Am a diger icerikler veya orjinal olmayan bir film I dilediginiz gibi kopyalayabileceksiniz.
Benim anladigim orjinal içerik satislarinda kullanilacak bu yontem.
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gunman233 7 yıl
SD kartlardaki gibi standart bir yazma koruması özelliği getirseler de milletin flash diskinde virüsler cirit atmasa yeter şimdilik. Piyasada vardı böyle birkaç flash disk ama yaygın değil ve bulunamıyor nedense..
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Farwynd 7 yıl
Bence yapılması gereken acil şekilde BD okuyucuların fiyatının düşürülmesidir. Yani BD bence taşınabilir hddleri bile bitirebilir, sonuçta benim şahsi görüşüme göre BD her türlü daha rahat bir şey sonuçta çizmedikten sonra bozulma riski taşımıyor vs.
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hacı.basat 7 yıl
Haftasonu vatandan 25li kutu 55lira civarına verbatim marka BD satın aldım, BD, DVDnin 5 katından daha fazla bilgi alıyor ama fiyatı 5 DVD den daha ucuz, arşiv ve büyük boyutlu belgeler için benim bulabildiğim en kullanışlı çözümdü.
Flash belleklere yada taşınabilir HDDlere falan yüklenmek benim sıkıntılarımı çözmedi. BD-Yazıcımı da 230 lira civarı fiyata almıştım, tek sefere mahsus mecburen ödediğimiz bir fiyat.
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resler 7 yıl
Gün içinde onlarca usb flash bellek ve fotoğraf makinası ile cep telefonu hafıza kartlarını bilgisayara takıp yazıcılardan çıktı alıyorum. Her defasında windows takılan cihazlar için sürücü yüklüyor. Buna da çözüm bulsalar iyi olur.
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Rubisco 7 yıl
DRM son kullanıcı açısından kötüdür. Tasvip etmiyoruz. CD DVD lerde bu şekilde çalışan rootkit ekliyordu yayıncılar. Direk dava edilebilecek kadar büyük bi hadise bu, müzik cd sini pc ye takıyosunuz, yayıncı firmanın rootkiti pc ye kuruluyor olacak iş mi bu?
CD DVD yerini hafıza kartı usb bellek faln gibi şeylere yerini bırakıyor. HD medya dağıtımı için kullanılacak bunlar DRM ile. Yani kendiliğinden şifreli ortak bi flash bellek standartı için değil (güvenli encyrpted bellekler gibi değil hadise).
Zaten SD kartların içinde kullanıcıya kapalı %10 luk bi DRM alanı var. Bunun ortak gelişmiş bişeyi peşindeler.
Teknoloji güzel ama firmaların tekel olayını bırak kullanıcının rızası olmadan bişeylerin peşine düşmeleri çok kötü bişey. Gelecekte de böyle şeylerin olmamasını umuyoruz.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
şerafettinler kanka olmuş gene :D
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