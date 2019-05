Panasonic, Samsung, SanDisk, Sony ve Toshiba, yeni DRM flash bellek çözümü için biraraya geliyor

Veri güvenliği konusunun son derece önem kazandığı bu dönemde flash bellek üreticilerinden konu ile ilgili önemli bir adım geldi.





Panasonic, Sony, Toshiba, Samsung ve SanDisk firmaları geçtiğimiz hafta bir duyuru yaparak hafıza kartları, entegre hafıza modülleri ve diğer flash depolama cihazları için daha güvenli bir ortam geliştirmek üzere ortaklık yaptıklarını açıkladı.





Ortaklık; akıllı telefon, tablet ve Blu-ray oynatıcılar gibi birden fazla platform arasında çalışabilen yüksek çözünürlüklü içerikleri korumak için yöntemler oluşturmaya çalışacak. Bu yöntemlerden bazıları flash bellekler için benzersiz ID teknolojisi ve genel anahtar altyapılara dayanan kopya korumaları olarak sayılabilir.





Firmaların ortaklığa verdiği ad "Yeni Nesil Güvenli Bellek Girişimi". Girişim 2012'nin ilk aylarında tablet ve akıllı telefon gibi gelişmiş tüketici cihazlarında kullanılan SD kartları ve entegre bellekler için yüksek kalitede güvenlik lisanslama ve geliştirme işlemlerine başlamayı planlıyor.





Geliştirilecek güvenlik uygulamaları özellikle Android tabanlı akıllı telefonlar, tableter, TV'ler ve Blu-ray ürünleri gibi geniş bir yelpazedeki cihazların üzerinde HD içeriklerin paylaşılmasını sağlayacak.





Panasonic başkan yardımcısı Yoshiyuki Miyabe, yeni güvenli bellek çözümüyle oturma odası ve mobil cihazlar arasında güçlü bir bağ kuracaklarını, tüketicilerin de bu sayede film gibi içerikleri akıllı telefon ve tabletlerinde güvenle izleyeceklerini belirtti.





Sony kıdemli başkan yardımcısı Hiroshi Yoshioka ise güvenlik çözümlerinin müşterilere her an her yerde yüksek kalitede tecrübe yaşatacağına, Sony firmasının yıllardır içerik sunma adına yaptığı işlemin de zaten buna benzer olduğuna dikkat çekti.





Yeni güvenlik çözümlerinin gelecekte nasıl bir deneyim sunacağı şimdilik net değil ancak flash depolama ürünleri üzerinden korsan filmlerin dağıtılmasının önüne geçeceği düşünülüyor.