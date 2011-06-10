Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic Toughbook CF-19, Sandy Bridge platformuna güncellendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,8b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 

Panasonic çevresel koşullara dayanıklı dizüstü bilgisayarı Toughbook CF-19'da donanım güncellemesine gitti. Özel kasa tasarımı sayesinde askeri uygulamalardan inşaat sahalarına kadar pek çok farklı alanda kullanılan döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarda, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformuna geçiş yapıldığı ve bu sayede 2010 model Toughbook CF-19mk5 model ile kıyaslandığında performansın iki kat arttırıldığı ve kullanım verimililiğinin geliştirildiği açıklandı.

Magnezyum alaşım kasaya sahip olan dizüstü bilgisayar, suya, toza, darbeye ve yüksek ısıya dayanıklı bir yapı sergiliyor. 10.1-inç boyutundaki ekranlı tekli dokunmatik veya çiftli dokunmatik seçenekleri ile alınabilen ve bu sayede biraz kalın da olsa tablet bilgisayar olarak kullanılabilme fırsatı sunan dizüstü bilgisayara, 2.5GHz'de çalışan Core i5-2520M işlemcisi güç veriyor. 4GB DDR3 bellek ile gelen sistem, tercihe bağlı olarak 500GB kapasiteli sabit disk veya 128GB/256GB SSD sürücü ile tercih edilebiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimi ile gelen sistem 3G, WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Tam şarj ile  9 saate kadar kesintisiz çalışabildiği belirtilen Panasonic Toughbook CF-19mk5, bu ayın sonuna doğru 2950 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Bu ürünün düşük modeli yokmu ve uygun fiyatlısı core duo 2 işlemcili istanbul bılışımde 8 mılyardan gostermısler anlamadım burda i5 3.500 le 4000 arası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Asker için üretilmiş.. dışına birde kamuflaj yapsalarmış tam olcakmış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TsG 8 yıl
herkesin aklına askerliği gelmiş yanlız he... :)
.
JEMUS sistemi olan bölgelerde vardı bundan, Aydın bölge pilottu, sonra diğer bölgelere de yayılmıştır artık heralde. Toughbook'u araçtaki digital telsize bağlayıp digital haberleşme ile (GSM gibi) online data transferi yapılabiliyordu, vukuat raporu gönderme, BTİK sorgulama, TC no sorgulama gibi...
.
Yalnız bant genişliği çok dar olduğu için veri transfer hızı da çok düşüktü. 10-20kbps. Belki benden sonra birşeyler değişmiştir ama 2007'de durum böyleydi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 8 yıl
geçen sene bu zamanlarda aynı dediğiniz gibiydi araçlar. muhtemelen sizin zamanınızdaki modeller kullanıyor hala...
TsG

herkesin aklına askerliği gelmiş yanlız he... :)
.
JEMUS sistemi olan bölgelerde vardı bundan, Aydın bölge pilottu, sonra diğer bölgelere de yayılmıştır artık heralde. Toughbook'u araçtaki digital telsize bağlayıp digital haberleşme ile (GSM gibi) online data transferi yapılabiliyordu, vukuat raporu gönderme, BTİK sorgulama, TC no sorgulama gibi...
.
Yalnız bant genişliği çok dar olduğu için veri transfer hızı da çok düşüktü. 10-20kbps. Belki benden sonra birşeyler değişmiştir ama 2007'de durum böyleydi.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 8 yıl

TsG

herkesin aklına askerliği gelmiş yanlız he... :)
.
JEMUS sistemi olan bölgelerde vardı bundan, Aydın bölge pilottu, sonra diğer bölgelere de yayılmıştır artık heralde. Toughbook'u araçtaki digital telsize bağlayıp digital haberleşme ile (GSM gibi) online data transferi yapılabiliyordu, vukuat raporu gönderme, BTİK sorgulama, TC no sorgulama gibi...
.
Yalnız bant genişliği çok dar olduğu için veri transfer hızı da çok düşüktü. 10-20kbps. Belki benden sonra birşeyler değişmiştir ama 2007'de durum böyleydi.


Yalnız, biz polisle yol emniyet ve kontrol devriyesi yaparken onların küçük el tipi cihazlarından bakmak yerine, bizim bu panasonic toughbooklardan yapmamız daha kolay ve hızlı oluyordu, dakikada, bi otobüs yolcunun tc kimliğini kontrol ediyorduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 8 yıl
jandarmaydım vardı, üstüne yumrukla filan vururdu asker, gene de banamısın demezdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Ben jandarma olarak yaptim askerligimi bizim hic bi aracta birak bu aleti casper laptop bile yoktu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Max_ 8 yıl
İnceymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 8 yıl
jandarmanın araçlarında vardı bunlardan. taş gibi cihazlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingofnothings 8 yıl
2950 Avro
çok para yaw
onun yerine iyi korumalı ipad2 alsak



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19816 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, panasonic ve fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Apple iPad 2 video inceleme 8 yıl Kaspersky lab merkez ofis ve çalışma ortamı hakkında her şey! DH özel video! 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -10- 8 yıl Siber tehditlerdeki son gelişmeler ve virüslerle savaşma yolları 8 yıl Yeni nesil Jeep Grand Cherokee'nin lansmanına katıldık; Tüm detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim