Panasonic Toughbook CF-19, Sandy Bridge platformuna güncellendi

Panasonic çevresel koşullara dayanıklı dizüstü bilgisayarı Toughbook CF-19'da donanım güncellemesine gitti. Özel kasa tasarımı sayesinde askeri uygulamalardan inşaat sahalarına kadar pek çok farklı alanda kullanılan döndürülebilir ekranlı dizüstü bilgisayarda, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformuna geçiş yapıldığı ve bu sayede 2010 model Toughbook CF-19mk5 model ile kıyaslandığında performansın iki kat arttırıldığı ve kullanım verimililiğinin geliştirildiği açıklandı.

Magnezyum alaşım kasaya sahip olan dizüstü bilgisayar, suya, toza, darbeye ve yüksek ısıya dayanıklı bir yapı sergiliyor. 10.1-inç boyutundaki ekranlı tekli dokunmatik veya çiftli dokunmatik seçenekleri ile alınabilen ve bu sayede biraz kalın da olsa tablet bilgisayar olarak kullanılabilme fırsatı sunan dizüstü bilgisayara, 2.5GHz'de çalışan Core i5-2520M işlemcisi güç veriyor. 4GB DDR3 bellek ile gelen sistem, tercihe bağlı olarak 500GB kapasiteli sabit disk veya 128GB/256GB SSD sürücü ile tercih edilebiliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimi ile gelen sistem 3G, WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.