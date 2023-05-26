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    Tesla otopilot hakkında 100 GB veri sızdı: Otopilotum beni öldürüyordu

    Tesla otopilot hakkında ortaya saçılan şikayet dosyaları Elon Musk'ın vaatleri hakkında büyük şüphe uyandırmaya devam ediyor.                                    
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    Tesla otopilot hakkında 100 GB veri sızdı: Binlerce şikayet var Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın içinden bir kaynak, Alman yayın organı Handelsblatt'a şirketin otomatik pilotunun test edilmesiyle ilgili bilgiler içeren yaklaşık 100 GB gizli veriyi teslim etti.

    Dosyalar, ABD, Avrupa ve Asya'daki müşteri şikayetlerinin 2015 yılından Mart 2022'ye kadar devam ettiğini ortaya koyuyor. Araç sahipleri tarafından 2.400'den fazla otomatik hızlanma sorunu ve 1.500'den fazla frenleme sorunu bildirilmiş. Bu rakamlara 139 "istenmeyen acil frenleme" ve yanlış çarpışma uyarılarının neden olduğu 383 vaka da dahil.

    Bazı başarılı otopilot testleri raporlarına rağmen, birçok araç sahibi ciddi sorunlardan şikayetçi oldu. Şikayetler arasında Tesla elektrikli otomobillerin çukurlara girmesi, duvarlara çarpması veya karşı şeritteki diğer araçlarla çarpışması gibi durumlar da var.

    Tesla otopilot hakkında 100 GB veri sızdı: Binlerce şikayet var Tam Boyutta Gör

    Tesla verilerin silinmesini istedi

    Bu belgelerde sıkı bir gizlilik anlaşması (NDA) olduğu bildiriliyor. Şirket temsilcilerinin kazayla ilgili bilgileri sadece müşterilerle ve yönetimin iznini aldıktan sonra paylaşmalarına izin veriliyor. Aksi takdirde haklarında dava açılabilir.

    Handelsblatt Tesla'dan veri sızıntısı hakkında açıklama istediğinde, şirket sızan tüm bilgilerin silinmesini talep ederken verilerin de çalındığını iddia etti.

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