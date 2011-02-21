Panasonic yeni taşınabilir Blu-ray oynatıcısını Mart ayında kullanıma sunacak

Panasonic ürün gamına 8.9-inç büyüklüğünde yeni bir taşınabilir Blu-ray oynatıcısı eklemeye hazırlanıyor. DMP-B200 adını taşıyan cihazda, 8.9-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde Si-TFT ekrana yer veriliyor. Üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile monitör ve televizyon gibi daha büyük ekranlara bağlanabilen cihazda 500 mW kapasiteli hoparlörlere yer veriliyor ve kullanım şekline bağlı olarak 3,5 saat ile 4 saat arasında pil ömrü sunulduğu belirtiliyor ki bu tek şarj ile uzunluğuna göre 2 veya 3 film izlenebileceği anlamına geliyor.

Hem tek hem de çift katmanlı BD-R ve BD-RE medyalarına destek sunan DMP-B200, SDXC kartı ile kullanılabiliyor ve kart üzerindeki MPEG-2, AVCHD, ISDB-T Mobile Video ile H.264 Mobile formatlı videoları oynatabiliyor. Mart ayının ortalarına doğru Japonya'da satışa sunulması beklenen Panasonic DMP-B200'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.