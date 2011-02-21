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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic yeni taşınabilir Blu-ray oynatıcısını Mart ayında kullanıma sunacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
1
6
Blu-Ray / DVD Player
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic ürün gamına 8.9-inç büyüklüğünde yeni bir taşınabilir Blu-ray oynatıcısı eklemeye hazırlanıyor. DMP-B200 adını taşıyan cihazda, 8.9-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde Si-TFT ekrana yer veriliyor. Üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile monitör ve televizyon gibi daha büyük ekranlara bağlanabilen cihazda 500 mW kapasiteli hoparlörlere yer veriliyor ve kullanım şekline bağlı olarak 3,5 saat ile 4 saat arasında pil ömrü sunulduğu belirtiliyor ki bu tek şarj ile uzunluğuna göre 2 veya 3 film izlenebileceği anlamına geliyor.

Hem tek hem de çift katmanlı BD-R ve BD-RE medyalarına destek sunan DMP-B200, SDXC kartı ile kullanılabiliyor ve kart üzerindeki MPEG-2, AVCHD, ISDB-T Mobile Video ile H.264 Mobile formatlı videoları oynatabiliyor. Mart ayının ortalarına doğru Japonya'da satışa sunulması beklenen Panasonic DMP-B200'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
Salam men gelen il isteyirem ki tyoum burda olsun yani naodnea xosum geldi ona gore zehmet olmasa mene giymetleri deyrdiniz neceden baslayir ve beh lazimdir ya yox ? ve hem de ki nece neferlikden baslayir tsekkur edirem)
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OverClocK1ng 8 yıl
Si-TFT ?
Holy Shi-TFT o ne biçim ekran öyle :))
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artenis 8 yıl
anlamsız...
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gun 8 yıl
Bence bu cihazlardaki çözünürlük artmalı ufak ekranda olsa yüksek çözünürlük hak ediyoruz. Apple Retina display ile bu işin ne kadar çok işe yaradığını gösterdi.
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Mertcan. 8 yıl
500mw nasıl bir hoparlördür? çok az değilmi
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berkaylive 8 yıl
sevindirici bir gelişme
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