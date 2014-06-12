Panasonic'den 16 kat optik yakınlaştırma ile 4K video çekimini birleştiren yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: FZ1000

Geçtiğimiz dönemde kullanıma sunduğu 4K çekim özellikli MFT sistem fotoğraf makinesi GH4 ile büyük beğeni toplayan Panasonic, 4K çekim özelliğini devam ettirdiği SLR-Benzeri kompakt fotoğraf makinesi FZ1000'i de resmi olarak duyurdu.





Dış gövde tasarımıyla profesyonel fotoğraf makinelerini andıran Panasonic FZ1000, bu gövdesinde Sony Cyber-shot DSC-RX10 ile aynı boyut ve çözünürlükte 20.1MP'lik 1-inç CMOS sensör barındırıyor. Venüs görüntü işlemcisi ile ciddi oranda kumlama giderme yapabilen makine, Leica imzalı F2.8-4.0 25-400mm lensiyle de 16 kat optik yakınlaştırma ortaya koyuyor. Diğer teknik detayları arasında 3-inç 921K dokunmatik olmayan hareketli LCD ekran, 2.35 milyon piksel elektronik vizör, 1/16000 maksimum enstantane değeri, 125-12800 ISO aralığı, 49 noktalı DFD teknolojili otomatik netleme sistemi ve her türlü aksiyon için saniyede 12 kare seri çekim hızı gibi değerler yer alan FZ1000, 100Mbps bit değerinde 3840 x 2160 piksel (4K) 30p videolar çekebiliyor ve çok daha iyi ses kalitesi için standart 3.5mm üzerinden harici mikrofon kullanabiliyor. Çağın standardı haline gelmeye başlayan Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerini taşıyan (Kablosuz kontrol ve paylaşma için) fotoğraf makinesi, 5-eksenli hibrit optik görüntü sabitleme desteğiyle de elde yapılan çekimleri çok daha yumuşak hale getirebiliyor. Çektiği görüntüleri SDXC/SDHC hafıza kartlarına aktarabilen 137 x 99 x 131mm ve 831 gramlık Panasonic FZ1000, RAW çekim desteğini de bünyesinde barındırıyor ve CIPA standardına göre DMW-BLC12PP lityum-iyon bataryasıyla 360 karenin altından kalkabiliyor.





Önümüzdeki aylarda satışa çıkacağı belirtilen Panasonic FZ1000, 899$ fiyat etiketine sahip olacak.





http://www.dpreview.com/news/2014/06/12/panasonic-announces-lumix-dmc-fz1000-with-1-inch-sensor-and-fast-lens?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3