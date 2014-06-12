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Panasonic'den 16 kat optik yakınlaştırma ile 4K video çekimini birleştiren yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: FZ1000

4 yıl
894
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26
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'den 16 kat optik yakınlaştırma ile 4K video çekimini birleştiren yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: FZ1000
Geçtiğimiz dönemde kullanıma sunduğu 4K çekim özellikli MFT sistem fotoğraf makinesi GH4 ile büyük beğeni toplayan Panasonic, 4K çekim özelliğini devam ettirdiği SLR-Benzeri kompakt fotoğraf makinesi FZ1000'i de resmi olarak duyurdu.

Dış gövde tasarımıyla profesyonel fotoğraf makinelerini andıran Panasonic FZ1000, bu gövdesinde Sony Cyber-shot DSC-RX10 ile aynı boyut ve çözünürlükte 20.1MP'lik 1-inç CMOS sensör barındırıyor. Venüs görüntü işlemcisi ile ciddi oranda kumlama giderme yapabilen makine, Leica imzalı F2.8-4.0 25-400mm lensiyle de 16 kat optik yakınlaştırma ortaya koyuyor. Diğer teknik detayları arasında 3-inç 921K dokunmatik olmayan hareketli LCD ekran, 2.35 milyon piksel elektronik vizör, 1/16000 maksimum enstantane değeri, 125-12800 ISO aralığı, 49 noktalı DFD teknolojili otomatik netleme sistemi ve her türlü aksiyon için saniyede 12 kare seri çekim hızı gibi değerler yer alan FZ1000, 100Mbps bit değerinde 3840 x 2160 piksel (4K) 30p videolar çekebiliyor ve çok daha iyi ses kalitesi için standart 3.5mm üzerinden harici mikrofon kullanabiliyor. Çağın standardı haline gelmeye başlayan Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerini taşıyan (Kablosuz kontrol ve paylaşma için) fotoğraf makinesi, 5-eksenli hibrit optik görüntü sabitleme desteğiyle de elde yapılan çekimleri çok daha yumuşak hale getirebiliyor. Çektiği görüntüleri SDXC/SDHC hafıza kartlarına aktarabilen 137 x 99 x 131mm ve 831 gramlık Panasonic FZ1000, RAW çekim desteğini de bünyesinde barındırıyor ve CIPA standardına göre DMW-BLC12PP lityum-iyon bataryasıyla 360 karenin altından kalkabiliyor.

Önümüzdeki aylarda satışa çıkacağı belirtilen Panasonic FZ1000, 899$ fiyat etiketine sahip olacak.
 
Panasonic'den 16 kat optik yakınlaştırma ile 4K video çekimini birleştiren yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: FZ1000
Panasonic'den 16 kat optik yakınlaştırma ile 4K video çekimini birleştiren yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi: FZ1000


http://www.dpreview.com/news/2014/06/12/panasonic-announces-lumix-dmc-fz1000-with-1-inch-sensor-and-fast-lens?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3 Yorum Yaz
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First_Person 4 yıl en beğenilen
Niye biz Türkçede şoförlükten para kazananların kullandığı arabalara "profesyonel araba" demiyoruz da, fotoğraftan para kazananların kullandığı fotoğraf makinelerine "profesyonel fotoğraf makinesi" diyoruz acaba, ilk kim başlattı bunu?




Masaüstü cihazımdan profesyonel klavye ile gönderildi. (İş yerindeyim
)
Niye biz Türkçede şoförlükten para kazananların kullandığı arabalara "profesyonel araba" demiyoruz da, fotoğraftan para kazananların kullandığı fotoğraf makine...
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olağan_şüpheli 4 yıl
dpreview.com/...
dpreview baya beğenmiş.
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kocaturk84 4 yıl
Örnek olarak paylaşılan fotoğraflarda NR(Nois Remover) açık mı, kapalı mı?

Doğru karşılaştırma yapmak için önemli bir detay.
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olağan_şüpheli 4 yıl
bunun rx100 gibi taşınabilir olanını da bekliyorum.
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GetSomeRest 4 yıl
İlk defa 4k ile video çözünürlükleri masaüstü çözünürlüklerinden yüksek olmaya başladı. tabi 4k monitörler var ama yaygınlık olarak şu anda fullhd bile tam yaygınlaşmış değil. Bu makina 4k için alternatifsiz gibi duruyor.
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bwhiteshark 4 yıl
FZ200'den sonra iyi gelişmeler var ama Zoom 26x'ten 16x'e düşmesi kötü olmuş. 30-36x beklerken. Birde çok para 500 dolar nere 899 nere
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AlgoMan 4 yıl bwhiteshark
bwhiteshark

FZ200'den sonra iyi gelişmeler var ama Zoom 26x'ten 16x'e düşmesi kötü olmuş. 30-36x beklerken. Birde çok para 500 dolar nere 899 nere

Bu boyuttaki bir sensöre bu kadar yüksek odak aralığı olan bir lens takmak isterseniz bir hali büyük bir lens takmak zorunda kalırsınız.
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Umutcan 4 yıl bwhiteshark
bwhiteshark
FZ200'den sonra iyi gelişmeler var ama Zoom 26x'ten 16x'e düşmesi kötü olmuş. 30-36x beklerken. Birde çok para 500 dolar nere 899 nere

Form factor büyüdüğü için 1/2.5" sensördeki 30-35x zoom 1" sensörde bu değerlere denk geliyor.
Sanmayın ki dslr-like makinelerde çok güçlü optikleri olduğu için bu değerler elde edilebiliyor, sensör küçük olduğu için 35mm eşdeğeri çarpanları çok büyük oluyor dolayısıyla çok yüksek tele değerleri elde ediliyor. İşin sihri burada yatıyor.
Küçük sensör ve o tele değerleriyle orta isolarda bile suluboya gibi resim kalitesi alınıyor orası ayrı.
Full frame bir makinede 500mm tele değeri almak için boru gibi lens kullanmanız lazım mesela.
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olağan_şüpheli 4 yıl
Sonu nin modeli 1200 dolardı ve 4k çekmiyordu. Şmdi o duşunsun.
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jiddi 4 yıl
Valla iso 1600'de 5 mp. resize edilmiş fotoğrafı müthiş temiz görünüyor ki kime yetmez ? Deli gibi de video çekiyor. Zumu da müthiş.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

-
Nikon D3300 - iso 1600, çözünürlük olarak aynı boyuta getirdim. Bakın fark var mı ? iso kumlanması, netlik olarak ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Çok haklısınız. Bu fotoğraf makinası sayesinde pro olmak çok kolay. Alıyorsun bir pro makina, hoppada pro oldum bak ! Bırakalım vatandaş bari bunun ile pro'luğunu yaşasın. Trafikte pro'culuk oynayıp insan katletmekten çok daha zararsız bir durum bu.
@First_Person
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shimoda 4 yıl
400mm iyi bir değer. Sensör de hayli büyütülmüş. Zaten 1 inçten küçük sensör koyanları ıslak odunla dövmek lazım DSLR like dedikleri makinalar için.
Tak gez lens seven kullanıcılar için fiyatı uygun olsa tercih edilebir. Aslında panasonic ten şööyle 4/3 sensörlü sabit objektifli bir makina gelse (14-140 lens gibi)DSLR Like konusu kapanır.
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AlgoMan 4 yıl shimoda
shimoda

400mm iyi bir değer. Sensör de hayli büyütülmüş. Zaten 1 inçten küçük sensör koyanları ıslak odunla dövmek lazım DSLR like dedikleri makinalar için.

Tak gez lens seven kullanıcılar için fiyatı uygun olsa tercih edilebir. Aslında panasonic ten şööyle 4/3 sensörlü sabit objektifli bir makina gelse (14-140 lens gibi)DSLR Like konusu kapanır.

4/3 sensörlü 14-140 lensli bir makine istiyorsanız çok aramanıza gerek yok. Gidip bir m43 sistem gövde alıp üzerine 14-140 lensi takarsınız olur biter. Lensin sabit olmasına gerek yok.

Buyrun örnek olarak Olympus E-P3 ve 14-150 kit. 2 yıl garantili 1400 TL ye sahip olabilirsiniz. http://www.fotozeynep.com.tr/index.php?do=shop&show=viewproduct&productid=8699
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ulan64ude 4 yıl
bu fiyata canon 60d alınır
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ulan64ude 4 yıl
dış gövdesi prof dslr leri andırıyormuş. gövdesi değil çektiği fotoğraflar prof dslr leri andırsın
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First_Person 4 yıl en beğenilen
Niye biz Türkçede şoförlükten para kazananların kullandığı arabalara "profesyonel araba" demiyoruz da, fotoğraftan para kazananların kullandığı fotoğraf makinelerine "profesyonel fotoğraf makinesi" diyoruz acaba, ilk kim başlattı bunu?




Masaüstü cihazımdan profesyonel klavye ile gönderildi. (İş yerindeyim
)
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Senjougahara Hitagi 4 yıl
899$ ?
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mbald 4 yıl First_Person
First_Person
Niye biz Türkçede şoförlükten para kazananların kullandığı arabalara "profesyonel araba" demiyoruz da, fotoğraftan para kazananların kullandığı fotoğraf makinelerine "profesyonel fotoğraf makinesi" diyoruz acaba, ilk kim başlattı bunu?




Masaüstü cihazımdan profesyonel klavye ile gönderildi. (İş yerindeyim
)

Satış mağazalarının oyunları bunlar.
Mesela benim bir arkadaşım canon 650d almış.
Ona giriş seviyesi makine diyorum o profesyonel makine diyor.
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