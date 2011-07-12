Panasonic'den -28 derecede çalışabilen tablet bilgisayar: Toughbook CF-H2

Piyasadaki tabletlerin genel olarak benzer özelliklere sahip olduğunu düşünenlerdenseniz, Panasonic tarafından üretilen yeni Touhgbook CF-H2 ilginizi çekebilir. Endüstriyel uygulama alanları için en zorlu koşullarda çalışabilecek şekilde hazırlanan tablet bilgisayar, aynı zamanda yüksek performans odaklı donanım özellikleriyle, herhangi bir masaüstü bilgisayar yapabildiği pek çok görevin üstesinden gelebiliyor.





Polikarbonat örtülü magnezyum alaşım kasaya sahip olan tablet bilgisayar, -28.8 ile 60 derece arası farklı sıcaklıktaki ortamlarda çalışabiliyor. 2 metreye kadar olan yüksekliklerden düşmeye dayanıklı olan Toughbook CF-H2, x86 tabanlı işlemci kullanıyor olmasına rağmen fansız tasarımı sayesinde aynı zamanda sessiz çalışıyor.





10.1-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik (parmak ve kalemle kontrol edilebiliyor) LED backlit ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Intel'in 1.7GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i5-2557M işlemcisinden güç alıyor. 8GB DDR3 bellek kapasitesine ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB kapasiteli diske sahip olan sistem dilenirse 128GB kapasiteli SSD sürücü ile de alınabiliyor.





Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD 3000 grafik birimine sahip olan sistemin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 3G, 4G (bu versiyon Sonbahar aylarında çıkacak) 2 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerasına, parmakizi okuyucusuna, temassız SmartCard okuyucusuna ve iki adet çıkartılabilir pil ile 6.5 saate kadar pil ömrü gibi detaylara yer veriliyor.





Panasonic Toughbook CF-H2, yurt dışında 3449$ seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.



