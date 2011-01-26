Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'den darbelere, toza, suya ve soğuğa dayanıklı kamera: Lumix DMC-TS3

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,2b
1
10
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Panasonic'den darbelere, toza, suya ve soğuğa dayanıklı kamera: Lumix DMC-TS3
Tam Boyutta Gör

Panasonic, Full HD video kaydedebilen Lumix DMC-FX78'in yanı sıra zorlu koşullara dayanıklı gövdesiyle rakipleri arasından sıyrılan Lumix DMC-TS3'ü de tanıttı.

2 metre yükseklikten düşmeye, 12 metre derinliğindeki suya, toza, -10 derece gibi zorlu hava şartlarına dayanıklılık sergileyebilen DMC-TS3, 104 x 64 x 27 mm ebatlarında ve batarya, hafıza kartı dahil 197 gram ağırlığında tasarlanmış. Turuncu, gümüş, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan kamerada 1/2.33'' 12.1 megapiksel CCD sensöre ve 28 - 128 mm Leica DC Vario-Elmar objektife yer verildiğini görmekteyiz. Görüntü stabilizasyon teknolojisi desteğini arkasına alan objektifle diyaframı geniş açıda f/3.3'e kadar, dar açıda f/5.9'a kadar açabiliyoruz. 1920 x 1080 piksel video kaydı yapabilen kamerada ISO değeri 100-6400 arasında, enstantane hızı 1/1300 saniyeye kadar ayarlanabiliyor.

GPS, barometre ve altimetreyi bünyesinde barındıran kamerada, 2.7 inç boyutlu 230.000 piksel LCD ekran mevcut. Bunların dışında lityum iyon bataryadan güç alan TS3'ün 19 MB'lık dahili belleği SD / SDHC / SDXC kartlarla yükseltilebiliyor. Yeni kameranın ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı kesinlik kazanmadı.

Panasonic'den darbelere, toza, suya ve soğuğa dayanıklı kamera: Lumix DMC-TS3
Tam Boyutta Gör
Panasonic'den darbelere, toza, suya ve soğuğa dayanıklı kamera: Lumix DMC-TS3
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TIGERSHARK 8 yıl
1200 tr fiyatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mimar SaNAN 8 yıl
2 METREDEN DÜŞMEYE 12 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SUYA DAYANMA... TASARIMIDA GÜZEL , FİYATI UÇAR BUNUN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
yorumları nasıl görebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
önündeki lens yazısı lecia olmasın valla almam sırf o marka ve yazı için veririm :D:D:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
cihaz geçekten çok hoş görünüyor.. özellikleri kadar görüntüsüde iyi.. müşterisinin fazla olacağını düşünüyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl
panasonic yapıyor hacı, bi kameralarına bide plazma tv lerine hastayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 8 yıl
mikrofonu stereo yapsalarmış keşke.
mp'inide 12ye düşürmeleri ii olmamaış ama okdar önemli değil.
mos sensör ile ccd arasında ne fark var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
2m shockproof süper yaa. ucuz olursa alıcam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12162 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, panasonic ve
2 etiket daha darbe gps
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl QNAP VioStor VS-2008 video inceleme [ileri düzey video güvenlik sistemi] 8 yıl ASUS GTX560Ti TOP video inceleme [Orta Segmentte savaş yeni başlıyor!] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim