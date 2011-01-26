Panasonic'den darbelere, toza, suya ve soğuğa dayanıklı kamera: Lumix DMC-TS3

Panasonic, Full HD video kaydedebilen Lumix DMC-FX78'in yanı sıra zorlu koşullara dayanıklı gövdesiyle rakipleri arasından sıyrılan Lumix DMC-TS3'ü de tanıttı.

2 metre yükseklikten düşmeye, 12 metre derinliğindeki suya, toza, -10 derece gibi zorlu hava şartlarına dayanıklılık sergileyebilen DMC-TS3, 104 x 64 x 27 mm ebatlarında ve batarya, hafıza kartı dahil 197 gram ağırlığında tasarlanmış. Turuncu, gümüş, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan kamerada 1/2.33'' 12.1 megapiksel CCD sensöre ve 28 - 128 mm Leica DC Vario-Elmar objektife yer verildiğini görmekteyiz. Görüntü stabilizasyon teknolojisi desteğini arkasına alan objektifle diyaframı geniş açıda f/3.3'e kadar, dar açıda f/5.9'a kadar açabiliyoruz. 1920 x 1080 piksel video kaydı yapabilen kamerada ISO değeri 100-6400 arasında, enstantane hızı 1/1300 saniyeye kadar ayarlanabiliyor.

GPS, barometre ve altimetreyi bünyesinde barındıran kamerada, 2.7 inç boyutlu 230.000 piksel LCD ekran mevcut. Bunların dışında lityum iyon bataryadan güç alan TS3'ün 19 MB'lık dahili belleği SD / SDHC / SDXC kartlarla yükseltilebiliyor. Yeni kameranın ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı kesinlik kazanmadı.