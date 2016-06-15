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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic’den dayanıklılık odaklı Toughpad FZ-A2 tablet

Yıllardır zorlu şartlarda çalışan tüketicilere yönelik olarak Toughpad markası altında taşınabilir bilgisayarlar tasarlayan Panasonic, Toughpad FZ-A2 Android tabletini duyurdu.
2 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır zorlu şartlarda çalışan tüketicilere yönelik olarak Toughpad markası altında taşınabilir bilgisayarlar tasarlayan Panasonic, bir süre önce Android işletim sistemini de marka içerisine dahil etti. Panasonic Toughpad FZ-A2, firmanın Android işletim sistemli dayanıklı tableti olacak.

10.1 inçlik IPS ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan tablet modeli, magnezyum alaşımlı gövde yapısına sahip. 1.2 metreden düşmelere karşı dayanıklı olan tablet modeli, dış mekanda 800 kandela değeri ile daha iyi görülebilirlik sunuyor ve eldiven ile de ekran kullanılabiliyor.

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4 çekirdekli 1.44GHz saat hızında çalışan Intel Atom x5-Z8550 yonga setinin güç verdiği tablet modeli 4GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile destekleniyor. 9 saate yakın kullanım süresine sahip batarya, USB 3.1 Type-C üzerinden hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

8MP çözünürlüğünde arka kamera, Full HD ön kamera, WiFi AC, Bluetooth 4.2, 880 gram ağırlık, USB 3.0 ve HDMI portları, IP65 ile su sıçramalarına dayanıklılık gibi özellikler taşıyan Panasonic Toughpad FZ-A2 tablet modeli için yaklaşık 1000$ fiyat etiketi mevcut. 

 

http://www.phonearena.com/news/The-Panasonic-Toughpad-FZ-A2-is-a-10.1-inch-Android-rugged-powerhouse-aimed-at-enterprises_id82078 Yorum Yaz
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