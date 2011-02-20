Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'ten dikey tasarımlı su geçirmez kamera; HX-WA10

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
6
Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Panasonic'ten dikey tasarımlı su geçirmez kamera; HX-WA10
Tam Boyutta Gör

Japon elektronik devi Panasonic, zorlu koşullara dayanıklı yeni kamerası HX-WA10'u Avrupa'da satışa sunuyor. Standart kameralar ile kıyaslandığında çok daha dayanıklı bir yapı sunan HX-WA10'un, üç metreye kadar su geçirmez olduğu ve bir saat boyunca su altı çekimi yapabildiği belirtiliyor. Uzun süreli kullanımda yüksek ergonomi ve kolay kullanım için dikey olarak tasarlanan kamera, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydedip, 16 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor.

Kullanıcıların video kaydı esnasında eş zamanlı olarak 2 Megapiksele kadar fotoğraf ta çekebildiği kamera, 2.7-inç büyüklüğünde TFT LCD ekrana sahip. Üzerinde yer alan lens ile 5x optik yakınlaştırma yapabilen kamera, SDXC bellek slotu ile geliyor ve üzerinde yer alan Mini HDMI portu ile monitör veya televizyona bağlanabiliyor. E.I.S (Electrical Image Stabilizer), iA (Intelligent Auto) ve Yüz Tanıma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntüler için kullanıcılarına yardımcı olan kamera, MP4 formatında kayıt yapabiliyor. Hem data aktarımı hem de şarj için USB portunu kullanan Panasonic HX-WA10'a özellikle "outdoor" aktivitelerinden hoşlanan macera tutkunlarının ilgi göstermesi beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Panasonic'ten dikey tasarımlı su geçirmez kamera; HX-WA10
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elektroterm 8 yıl
Sanyo yu Panasonic satın aldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
KAÇ PARA OLUR Kİ BU
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doroşenko 8 yıl
birebir aynı ürünü sanyo marka olarak gittigidiyorda 750 lira gibi bir fiyata bulabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Sanyo modellerine benzenis acaba bundada slow montion capture varmı?
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doroşenko 8 yıl
Sanyo modellerine benzemiş değil sanyo ca100 ün birebir aynısı zaten geçen yıl panasonic sanyo ile birleşmişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Plextor PX-128M2S SSD SATA 3.0, SATA 2.0'a karşı! 8 yıl Vodafone 945 video inceleme 8 yıl Sapphire Pure 625W Güç Kaynağı video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -5- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim