Panasonic'ten dikey tasarımlı su geçirmez kamera; HX-WA10

Japon elektronik devi Panasonic, zorlu koşullara dayanıklı yeni kamerası HX-WA10'u Avrupa'da satışa sunuyor. Standart kameralar ile kıyaslandığında çok daha dayanıklı bir yapı sunan HX-WA10'un, üç metreye kadar su geçirmez olduğu ve bir saat boyunca su altı çekimi yapabildiği belirtiliyor. Uzun süreli kullanımda yüksek ergonomi ve kolay kullanım için dikey olarak tasarlanan kamera, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydedip, 16 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor.

Kullanıcıların video kaydı esnasında eş zamanlı olarak 2 Megapiksele kadar fotoğraf ta çekebildiği kamera, 2.7-inç büyüklüğünde TFT LCD ekrana sahip. Üzerinde yer alan lens ile 5x optik yakınlaştırma yapabilen kamera, SDXC bellek slotu ile geliyor ve üzerinde yer alan Mini HDMI portu ile monitör veya televizyona bağlanabiliyor. E.I.S (Electrical Image Stabilizer), iA (Intelligent Auto) ve Yüz Tanıma özellikleriyle yüksek kaliteli görüntüler için kullanıcılarına yardımcı olan kamera, MP4 formatında kayıt yapabiliyor. Hem data aktarımı hem de şarj için USB portunu kullanan Panasonic HX-WA10'a özellikle "outdoor" aktivitelerinden hoşlanan macera tutkunlarının ilgi göstermesi beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.