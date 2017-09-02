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Panasonic'ten, kullanıcının ayağına giden bozdolabı

Panasonic'in IFA 2017 fuarında tanıttığı mini buzdolabı sesli komutları algılıyor ve hareket ederek kullanıcının ayağına kadar gidebiliyor.
1 yıl
1,8b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliği olan IFA 2017'de markalar dikkat çekici ürünlerini birbiri ardına sıralarken etkinlikteki en ilginç ürünlerden birisi Panasonic tarafından geldi. Şirket geleceğin mutfak anlayışına ve ev yaşantısına uygun olacak şekilde yenilikçi bir konsept mini buzdolabı tanıttı. Sesli komutlara cevap verebilen ve sahip olduğu derinlik ve LIDAR sensörleriyle ev içinde otonom olarak hareket edebilen buzdolabı ayrıca hangi içeceğin ne ile iyi gideceğini söyleyerek kullanıcısına yemek seçiminde yardımcı oluyor. 


Asıl Amaç Yaşlılar

Hareketli Buzdolabı isimli buzdolabı aslında bir robot süpürgenin üstüne yapıştırılmış soğutucu kutusunu andırıyor. Bununla birlikte Hareketli Buzdolabı, Panasonic'e göre sesli komutla çalışan arayüzü sayesinde "Buzdolabı, gel buraya." gibi emirleri her zaman dinler ve sesin kaynağına doğru hareket eder. Buzdolabı, salonda televizyon izlerken ya da bilgisayarla ilgilenirken mutfağa gitmek istemeyenler için ilgi çekici olsa da Panasonic'in asıl amacı yaşlılar ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişileri, gereksiz gezintilerden kurtarmak. 


Henüz sadece konsept aşamasında olan buzdolabının ne zaman gerçeğe dönüşeceği belli değil ancak şirket, sıcak yemekleri bir odadan diğerine taşıyabilmek için veya buzdolabından alınan yemeği hemen ısıtabilmek için mini buzdolabının üstüne bir ısıtma plakası eklemeyi de düşünüyor.


https://www.engadget.com/2017/09/01/panasonic-prototype-fridge-first-look-ifa-2017/#gallery=782631&slide=7074867&index=0 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Hayallerimize adım adım yaklaşıyoruz...
OVERLOK MAKİNESİ AYAĞINIZA GELDİ


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mczaga 1 yıl
sınav_testmis_kanka@ Kanka GTA 'da açsın mı? oldu olacak bulaşıkları da yıkasın.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Şöyle bir şey olmasında kapakları açılıp kapanıp üstüne gelen bir şey

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tobepeople 1 yıl
Bira diyince olduğu yerden fırlayıp gelirse ve üzerindeki bir bölmeden içindeki bir birayı çıkartırsa alınır bir de star wars daki r2-d2 yi yapsalarmış bayağı benziyor sonuçta :D
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gun 1 yıl
Yarı otonom çamaşır makinaları bizim ev dahil çoğu yerde kullanılıyor bir bakıyorsun koridora filan çıkıyor etrafa bakıyor vs.
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GreyParrot 1 yıl gun
gun
Yarı otonom çamaşır makinaları bizim ev dahil çoğu yerde kullanılıyor bir bakıyorsun koridora filan çıkıyor etrafa bakıyor vs.

Ayen bizimde 15 sene önce bir tane vardı evin içinde dolaşır dururdu meğer aşırı akıldanmış kıymetini bilememişiz.
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Glorfindel1907 1 yıl gun
gun
Yarı otonom çamaşır makinaları bizim ev dahil çoğu yerde kullanılıyor bir bakıyorsun koridora filan çıkıyor etrafa bakıyor vs.

Bunu yazmak için gelmiştim
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Hayallerimize adım adım yaklaşıyoruz...
OVERLOK MAKİNESİ AYAĞINIZA GELDİ


1 Yanıt Yanıtla +16
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kadirirdem 1 yıl Kerim5100
:D :D şimdi sıra buzdolabı ayağınıza geldi :)
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