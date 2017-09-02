Panasonic'ten, kullanıcının ayağına giden bozdolabı

Asıl Amaç Yaşlılar
Hareketli Buzdolabı isimli buzdolabı aslında bir robot süpürgenin üstüne yapıştırılmış soğutucu kutusunu andırıyor. Bununla birlikte Hareketli Buzdolabı, Panasonic'e göre sesli komutla çalışan arayüzü sayesinde "Buzdolabı, gel buraya." gibi emirleri her zaman dinler ve sesin kaynağına doğru hareket eder. Buzdolabı, salonda televizyon izlerken ya da bilgisayarla ilgilenirken mutfağa gitmek istemeyenler için ilgi çekici olsa da Panasonic'in asıl amacı yaşlılar ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişileri, gereksiz gezintilerden kurtarmak.
Henüz sadece konsept aşamasında olan buzdolabının ne zaman gerçeğe dönüşeceği belli değil ancak şirket, sıcak yemekleri bir odadan diğerine taşıyabilmek için veya buzdolabından alınan yemeği hemen ısıtabilmek için mini buzdolabının üstüne bir ısıtma plakası eklemeyi de düşünüyor.
https://www.engadget.com/2017/09/01/panasonic-prototype-fridge-first-look-ifa-2017/#gallery=782631&slide=7074867&index=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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