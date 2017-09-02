Panasonic'ten, kullanıcının ayağına giden bozdolabı

Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliği olan IFA 2017'de markalar dikkat çekici ürünlerini birbiri ardına sıralarken etkinlikteki en ilginç ürünlerden birisi Panasonic tarafından geldi. Şirket geleceğin mutfak anlayışına ve ev yaşantısına uygun olacak şekilde yenilikçi bir konsept mini buzdolabı tanıttı. Sesli komutlara cevap verebilen ve sahip olduğu derinlik ve LIDAR sensörleriyle ev içinde otonom olarak hareket edebilen buzdolabı ayrıca hangi içeceğin ne ile iyi gideceğini söyleyerek kullanıcısına yemek seçiminde yardımcı oluyor.





Asıl Amaç Yaşlılar



Hareketli Buzdolabı isimli buzdolabı aslında bir robot süpürgenin üstüne yapıştırılmış soğutucu kutusunu andırıyor. Bununla birlikte Hareketli Buzdolabı, Panasonic'e göre sesli komutla çalışan arayüzü sayesinde "Buzdolabı, gel buraya." gibi emirleri her zaman dinler ve sesin kaynağına doğru hareket eder. Buzdolabı, salonda televizyon izlerken ya da bilgisayarla ilgilenirken mutfağa gitmek istemeyenler için ilgi çekici olsa da Panasonic'in asıl amacı yaşlılar ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişileri, gereksiz gezintilerden kurtarmak.





Henüz sadece konsept aşamasında olan buzdolabının ne zaman gerçeğe dönüşeceği belli değil ancak şirket, sıcak yemekleri bir odadan diğerine taşıyabilmek için veya buzdolabından alınan yemeği hemen ısıtabilmek için mini buzdolabının üstüne bir ısıtma plakası eklemeyi de düşünüyor.

https://www.engadget.com/2017/09/01/panasonic-prototype-fridge-first-look-ifa-2017/#gallery=782631&slide=7074867&index=0