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    Samsung, hibrit soğutma teknolojisine sahip buzdolabını tanıttı

    Samsung bugün AI Hybrid Cooling özelliğine sahip yeni buzdolabını duyurdu. Hibrit soğutmaya sahip yenilikçi buzdolabı, yapay zeka algoritmaları kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor.
    Samsung, hibrit soğutma teknolojisine sahip buzdolabını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung bugün AI Hybrid Cooling özelliğine sahip yeni buzdolabını duyurdu. Hibrit soğutmaya sahip yenilikçi buzdolabı, yapay zeka algoritmaları kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor.

    Peltier modülüyle daha çabuk soğutma sağlanıyor

    Yeni buzdolabı, geleneksel kompresörlü soğutmayı, Peltier modülüyle birleştiriyor. Peltier modülü, elektrik akımı geçtiğinde ısıyı bir taraftan diğer tarafa ileterek termoelektrik soğutma sağlayan yarı iletken bir cihaz. Samsung, bu modülün gerektiğinde devreye girerek daha çabuk soğutma sağladığını ve ısı değişimlerini azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

    Örneğin buzdolabına birşeyler konulduğunda Peltier modülü devreye girerek daha çabuk soğutma sağlayabiliyor. Normal kullanımda ise yalnızca kompresör çalışıyor. Samsung, çalışma modlarını ayarlamak için sıcaklık değişimlerini tahmin eden yapay zeka algoritmalarının çalıştığını belirtiyor.

    Samsung'un yeni buzdolaplarında kullanılan AI Inverter Kompresörü, dönen bileşenlerin yarıçapı artırılmış yeni bir tasarım kullanıyor. Bu yeni tasarım, Samsung'un F3 geleneksel kompresörüne kıyasla 4,1 kat daha fazla atalete sahip.

    Yeni soğutma mekanizması ayrıca öncekine kıyasla daha az yer kaplıyor. 900 litrelik bir buzdolabı için, 60 mm daha derin raflar ve %13,8 daha büyük yükleme alanı sayesinde kullanılabilir depolama kapasitesinde 25 litrelik bir artış sağlıyor.

    Samsung, hibrit soğutmalı buzdolapları hakkında daha fazla bilgiyi Ocak ayının başlarında Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2025 fuarında paylaşacak.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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