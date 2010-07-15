Pantech'den iPhone 4'e rakip Android telefon: Vega IM-A650S

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Cep telefonu üreticisi Pantech, iPhone 4'e rakip olarak geliştirdiği Android tabanlı yeni telefonu Vega IM-A650S'i duyurdu. Standart olarak Android 2.1 işletim sistemiyle gelen ancak Android 2.2'ye güncellenebileceği belirtilen yeni telefon, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 3.7-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik AMOLED ekrana sahip olan Vega IM-A650S, Google araçlarına tam destek sunuyor ve üç boyutlu kullanıcı ara birimiyle gelişmiş kullanım deneyimi vaad ediyor.
114 gram olan ağırılığı ile iPhone'dan 23 gram daha hafif olan Vega IM-A650S, Pantech firmasının, anavatanı Kore'de, iPone 4'e karşı pazardaki en güçlü tesmcilerinden birisi olacak gibi görünüyor.
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hayatta en savmedigim sey ayranı yok içmeye tahtarevalli ile gider ...maya tarzı insanlardır herkes gelirine göre harcamalı adam aç geziyor maasının yarısını ı phone taksidine veriyor.. anlamıyorum nasıl bi yaşam tarzıdır