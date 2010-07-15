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Pantech'den iPhone 4'e rakip Android telefon: Vega IM-A650S

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pantech'den iPhone 4'e rakip Android telefon: Vega IM-A650S
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Cep telefonu üreticisi Pantech, iPhone 4'e rakip olarak geliştirdiği Android tabanlı yeni telefonu Vega IM-A650S'i duyurdu. Standart olarak Android 2.1 işletim sistemiyle gelen ancak Android 2.2'ye güncellenebileceği belirtilen yeni telefon, 1GHz'de çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 3.7-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik AMOLED ekrana sahip olan Vega IM-A650S, Google araçlarına tam destek sunuyor ve üç boyutlu kullanıcı ara birimiyle gelişmiş kullanım deneyimi vaad ediyor.

114 gram olan ağırılığı ile iPhone'dan 23 gram daha hafif olan Vega IM-A650S, Pantech firmasının, anavatanı Kore'de, iPone 4'e karşı pazardaki en güçlü tesmcilerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Pantech'den iPhone 4'e rakip Android telefon: Vega IM-A650S
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Pantech'den iPhone 4'e rakip Android telefon: Vega IM-A650S
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yonex78 9 yıl
güzel cihaza benziyor....herkeste ıphone 4 e verecek 2000 tl yok sonuçta ı phon eelit kesime twk bir modelle hitap ediyor..
hayatta en savmedigim sey ayranı yok içmeye tahtarevalli ile gider ...maya tarzı insanlardır herkes gelirine göre harcamalı adam aç geziyor maasının yarısını ı phone taksidine veriyor.. anlamıyorum nasıl bi yaşam tarzıdır
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Ya niye her çıkan yeni telefona iphone'a rakip, iphonekiller diyorlar. Hem eleştiriyorlar yok çok kısıtlı, yok şusu eksik, yok busu eksik ama her çıkan telefon iphone'a rakip oluyor. Enteresan
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mehmetgirgin 9 yıl
kasası bildiğin çin malı
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istanbul2007 9 yıl
sagdakı kıza biri yumruk atmıs sankı o arada foto alınmıs ne bıcım poz vermıs (tlfna hıc bakmadım kız dıkkatımı cektı)
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vidoko 9 yıl
iphone rakip olabilmesi fiyatı ucuz olsun :))) pantech nekadar güvenilir onuda bilmiyorum..
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1080p 9 yıl
300 lira vereyim:)
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DH Misafiri 9 yıl
iphone çıktı çıkalı bütün yeni modellerin hep ortak noktası direkt olarak iphone'ye rakip olmaları.Elimde tuttuğum koca bir kalası andıran şu tasarımda artık değişse keşke...
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
hep rakip oluyorlar ama bi turlu gecemiyorlar
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BuZZLuCK 9 yıl
Super Amoled bile olmayan ekranla nesine rakipmis acaba
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ilker90 9 yıl
koreliler süper bence :) hundai arabalarından sonra yaptıkları en güzel şey bu heralde bizim pazara girerse sanırım iphone yerle bir olur :) önemli olan reklam ve promosyon işlemciside 1ghz işletim sistemide çok güzel anten problemide yoktur inş daha ne olsun bende sevdim
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kirmizibulten 9 yıl
soldaki kiz da iyiymis. galaxy s in aynisi telefon sanirim.
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nazaman 9 yıl
bayıldım vallahi
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