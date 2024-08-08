POCO’nun yeni modeli ilk kez kendini gösterdi

POCO F7 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce serinin bir diğer modeli POCO F7 Pro hakkında bilgiler sızdırılmıştı, şimdi ise POCO F7 modeliyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgilere göre POCO F7 modeli, Redmi Turbo 4’ün yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.
POCO F7, iki farklı model numarasıyla tespit edildi: "2412DPC0AG" ve "2412DPC0AI". Bu model numaralarından ilki global pazar için geliştirilen POCO F7’yi, diğeri ise Hindistan pazarına özel versiyonu temsil ediyor. Donanım özellikleri açısından her iki modelin de tamamen aynı olacağı belirtiliyor. Ancak bölgeler arasındaki yasal farklılıklar nedeniyle sistem uygulamaları gibi bazı alanlarda küçük farklar olabilir.
Poco F7 ne zaman çıkacak?
POCO F7 serisinin tanıtımının Mayıs 2025'ten önce yapılması beklenmiyor. Bu nedenle yeni POCO F7 serisini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Hem POCO F7 hem de POCO F7 Pro modelleri, Qualcomm’un en yeni işlemcisi ile gelecek ve kamerada önemli iyileştirmeler sunması bekleniyor.
POCO F7’nin, Redmi Turbo 4’ün yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu tekrar vurgulamak gerekiyor. Öte yandan, POCO F7 Pro modeli ise Redmi K80’in yeniden markalanmış hali olacak. POCO F7 Pro’nun kod adı "miro" olarak belirlenmiş ve bu isim ünlü ressam Joan Miro’dan geliyor. Xiaomi’nin POCO F Pro ve Redmi K serisinde ressamlardan esinlenerek cihazlara kod adı verme geleneği, bu modelde de devam ediyor. Öte yandan, Redmi Turbo serisindeki cihazların kod adları ise değerli taşlardan seçiliyor.
Sonuç olarak, POCO F7 serisinin çıkışı için Mayıs 2025’i beklememiz gerekecek. Bu bekleyiş süresince, Xiaomi’nin POCO F6 serisini Mayıs 2024'te tanıttığını ve yeni seri için hazırlıklarını sürdürdüğünü hatırlamakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.