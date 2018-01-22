Para cezaları, sosyal medya devlerini nefret söylemleri konusunda yola getirdi

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2016 yılında Avrupa Birliği ile iş birliği programı başlatan Facebook, Twitter, Microsoft ve Google(YouTube) sosyal medya platformlarında yer alan nefret söylemlerinin 24 saat içinde kaldırılacağını taahhüt etmişti. Anlaşmanın ardından sosyal medya devlerinin nefret söylemlerine karşı tutumunu yakından takip eden Avrupa Birliği yetkilileri ilk dönemlerde şirketlerin taahhütlerini yerine getirmediğini gözlemlese de para cezası tehditlerinin ardından durum değişmiş gibi görünüyor. Konuyla ilgili son verileri paylaşan Avrupa Birliği'ne göre sosyal medya devleri nefret söylemi konusunda artık daha titiz davranıyor.





Kaldırılan içerik oranı arttı

Avrupa Komisyonu üyesi Vera Jourová tarafından paylaşılan verilere göre sosyal medya platformları, geçtiğimiz yıl mayıs ayından sonraki dönemde, nefret söylemi içeren ve şikayet edilen içeriklerin yüzde 81'ini 24 saat içinde incelerken incelenen içeriklerin yüzde 71'ini ise kaldırdı. Geçtiğimiz mayıs ayına kadar olan dönemde ise bu dört şirket, şikayet edilen nefret söylemlerinin yüzde 51'ini 24 saat içinde incelemiş ve incelen içeriklerin yüzde 59'unu platformlarından kaldırmıştı. Şirketlerin iş birliği programına belirgin bir şekilde sadık kalmasından memnun olan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip de verilerin; sosyal medya şirketlerinin yasa dışı nefret söylemlerini 24 saat içinde kaldırma konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini ifade etti.





Nefret söylemlerinin kaldırılmasına yönelik bu belirgin artışın, sosyal medya şirketlerinin yapay zekadan destek almasıyla gerçekleştiği düşünülüyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu, Almanya'daki uygulamanın aksine, şirketlere cezai yaptırımlar uygulayarak nefret söylemi içerdiği iddiasıyla şikayet edilen içeriklerin hepsinin kaldırılmasını istemiyor. Vera Jourová geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmamasına dikkat çekmiş ve tüm içeriklerin kaldırılmasından yana olmadığını, yeterli şüpheye ulaşılmaması halinde içeriklerin platformda kalmaya devam etmesini istemişti. Bu yılın başında Almanya'da yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre ise sosyal medya şirketleri nefret söylemi içeren içerikleri 24 saat içinde kaldırmadıkları takdirde 50 milyon euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacak.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5286929/Social-media-companies-accelerate-removals-online-hate-speech-EU.html