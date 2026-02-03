Giriş
    Fransa, X’in Paris ofisine baskın düzenledi

    Paris Savcılığı siber suçlar birimi, algoritma manipülasyonu ve yasa dışı veri çıkarımı iddialarıyla Ocak 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında X’in Fransa ofisine baskın düzenledi.

    Paris Savcılığı’na bağlı siber suçlar birimi Salı günü Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in Fransa’daki ofislerine yönelik bir arama gerçekleştirdi. Operasyonun, Ocak 2025’te başlatılan ve platformda algoritma manipülasyonu ile yasa dışı veri çıkarımı iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında yapıldığı bildirildi.

    Algoritma manipülasyonu merkezde

    Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Fransa’daki X ofislerinde yürütülen arama faaliyetlerinin halen devam ettiği belirtilirken sürecin doğrudan Paris Savcılığı siber suçlar birimi tarafından koordine edildiği ifade edildi. Soruşturmaya Europol’ün de dahil olduğu, ayrıca Fransız polisinin kendi siber suç biriminin operasyona destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

    Yetkililer, soruşturmanın bir Fransız milletvekilinin başvurusu üzerine başlatıldığını açıkladı. Söz konusu başvuruda X platformunda kullanılan algoritmaların taraflı çalıştığı ve bunun otomatik veri işleme sistemlerinin işleyişini bozmuş olabileceği yönünde ciddi iddialar yer aldı. Savcılık, bu iddiaların hem algoritmik karar süreçlerini hem de veri işleme yöntemlerini kapsadığını vurguladı.

    X’ten henüz resmi bir açıklama yok

    Gelişmelere ilişkin olarak X cephesinden şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Şirketin Fransa’daki ofisine yönelik arama ve soruşturma sürecine dair sessizlik korunurken soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

    Öte yandan Paris Savcılığı, dikkat çeken bir başka kararı da kamuoyuyla paylaştı. Kurum, resmi iletişim kanalı olarak artık X platformunu kullanmayacağını açıkladı. Savcılık bundan sonra duyurularını Microsoft’a ait LinkedIn ile Meta bünyesindeki Instagram üzerinden yapacağını duyurdu.

