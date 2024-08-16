BYD'nin elektrikli süper otomobili, 375 km/s hıza ulaştı: İşte videosu

Dört motor ile 1287 beygir güç
BYD'nin premium markası Yangwang, Şubat ayında U9 isimli ilk süper spor otomobilini duyurmuştu. Dört elektrik motoruna sahip olan otomobil, 1287 beygir (960 kW) gibi muazzam güç değeriyle 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,36 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin son hızının ise 309 km/s olduğu belirtilmişti. Ancak araç, 375 km/s ile teknik verilerinin çok üstüne çıkmayı başardı.
U9, bu yazın başlarında Nurburgring'de yarışırken görülmüştü. Dolayısıyla, otomobilin pistte bir rekor denemesi yapması ihtimali akıllara geliyor. Nurburgring pistinde en hızlı elektrikli otomobil unvanının 7:05'lik dereceyle Rimac Nevera'da olduğunu belirtelim.
Yangwang U9, BYD'nin Disus X tam aktif gövde kontrol sistemiyle dans edip sallanabilme özelliğiyle dikkat çekmişti. 4.966 mm uzunluğunda, 2.029 mm genişliğinde ve 1.295 mm yüksekliğinde olan BYD'nin elektrikli süper otomobili, Lamborghini Aventador ile hemen hemen aynı boyutlara sahip.
80 kWh büyüklüğünde BYD Blade batarya paketine sahip olan otomobil, CLTC ölçümüne göre 450 km menzil sunuyor ve sadece 10 dakikada %30'dan %80'e şarj olabiliyor.
Başlangıç fiyatı yaklaşık 233.400 dolar olan Yangwang U9, Ferrari ve Buggati gibi rakiplerinin yarısından az fiyatıyla dikkat çekiyor. Yangwang, birkaç hafta önce U9 modelinin üretimine başladığını duyurmuştu. Teslimatların bu ay içinde başlaması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.