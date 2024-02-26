Yeni MG3, 192 hp'lik hibrit sistemiyle Cenevre'de tanıtıldı

MG3'ün Hybrid+ adını verdiği tam hibrit sistem, şirketin PHEV yani şarj edilebilir olmayan ilk hibrit seçeneği olmasıyla dikkat çekiyor. B segmentinde yer alan kompakt modelde sunulan bu sistem, 101 hp güce sahip 1.5 litre Atkinson çevrimli benzinli motor ile 100 kW'lık (136 hp) elektrik motorunu bir araya getiriyor. Bu sayede MG3, kullanıcısına toplam 192 beygir güç ve 424 Nm tork sunuyor.

Yeni MG3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör MG3'ü Türkiye'de satılan tam hibrit rakipleri Yaris (116 hp) ve Clio (145 hp) ile kıyasladığımızda daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu model, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor. Yaris Hybrid'de ise bu süre 9,2 saniye, Clio E-Tech modelinde ise 9,3 saniye olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni MG3'te ön tekerleklere güç veren 3 vitesli otomatik şanzıman görev yapıyor. Manuel şanzıman seçeneği ise ilerleyen süreçte listeye dahil olacak. MG, kullandıkları şanzımanın hibritlerle yaygın olarak kullanılan CVT şanzımana göre daha az gecikmeye sahip olması sayesinde daha performanslı bir hızlanma sunduğunu ifade ediyor.

MG3'ün sadece elektrik motorundan güç alan EV modu da dahil olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. Bu modlar sürücü tarafından değil Hybrid+ sistemi tarafından otomatik olarak belirleniyor. Egzoz emisyon değeri 100 g/km olarak açıklanan modelin 100 km'de sunduğu 4,4 litrelik birleşik yakıt tüketimi de performansına göre yakıt tasarrufunda da iddialı olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Kompakt model, Avrupa'da Standard, Comfort ve Luxury olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılacak. İç mekanda 7 inç dijital gösterge ve 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Grafikleri ve tepki süresi MG mühendisleri tarafından iyileştirilen ekranların yanı sıra sürüş sırasında güvenliği elden bırakmayan piyano tuşu dizilimli fiziksel kontroller de dikkat çekiyor.

Navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin standart olarak sunulduğu MG3'te ayrıca klima, 6 hoparlörlü ses sistemi, dört adet USB girişi, arka park sensörleri ve geri görüş kamerası gibi donanımlar bulunuyor. Üst paketlerde ise deri stili döşemeler, anahtarsız giriş, ısımatlı direksiyon ve ön koltuklar, 360 derece çevre görüş sistemi gibi donanımlar devreye giriyor.

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MG3 ayrıca markanın en gelişmiş sürücü asistanlarından da faydalanıyor. Güvenliği artıran MG Pilot teknolojisinde şeritten ayrılma uyarısına sahip şeritte tutma asistanı, adaptif hız sabitleyici, ileri çarpışma asistanı ve trafik sıkışıklığı asistanı gibi sistemler görev yapıyor. Yeni MG3, temmuz ayında Türkiye'de de satışa sunulacak.

MG3'ün bazı teknik özellikleri şöyle:

Maks güç: 192 hp

Şanzıman: 3 ileri otomatik

Batarya kapasitesi: 1.83 kWsa - 350V

Maksimum hız: 170 km/s

Uzunluk: 4113 mm

Genişlik: 1797 mm

Yükseklik: 1502 mm

Aks mesafesi: 2570 mm

Ağırlık: 1285 kg

Bagaj hacmi: 293 litre

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