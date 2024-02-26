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    Yeni MG3, 192 hp'lik hibrit sistemiyle Cenevre'de tanıtıldı

    MG, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yenilenen kompakt modeli MG3'ü görücüye çıkardı. Şirketin Şanghay'daki tasarım stüdyosu tarafından geliştirilen model, tam hibrit teknolojisine de geçiş yaptı.

    MG3'ün Hybrid+ adını verdiği tam hibrit sistem, şirketin PHEV yani şarj edilebilir olmayan ilk hibrit seçeneği olmasıyla dikkat çekiyor. B segmentinde yer alan kompakt modelde sunulan bu sistem, 101 hp güce sahip 1.5 litre Atkinson çevrimli benzinli motor ile 100 kW'lık (136 hp) elektrik motorunu bir araya getiriyor. Bu sayede MG3, kullanıcısına toplam 192 beygir güç ve 424 Nm tork sunuyor.

    Yeni MG3, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 MG3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    MG3'ü Türkiye'de satılan tam hibrit rakipleri Yaris (116 hp) ve Clio (145 hp) ile kıyasladığımızda daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu model, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor. Yaris Hybrid'de ise bu süre 9,2 saniye, Clio E-Tech modelinde ise 9,3 saniye olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni MG3'te ön tekerleklere güç veren 3 vitesli otomatik şanzıman görev yapıyor. Manuel şanzıman seçeneği ise ilerleyen süreçte listeye dahil olacak. MG, kullandıkları şanzımanın hibritlerle yaygın olarak kullanılan CVT şanzımana göre daha az gecikmeye sahip olması sayesinde daha performanslı bir hızlanma sunduğunu ifade ediyor.

    MG3'ün sadece elektrik motorundan güç alan EV modu da dahil olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. Bu modlar sürücü tarafından değil Hybrid+ sistemi tarafından otomatik olarak belirleniyor. Egzoz emisyon değeri 100 g/km olarak açıklanan modelin 100 km'de sunduğu 4,4 litrelik birleşik yakıt tüketimi de performansına göre yakıt tasarrufunda da iddialı olduğunu gösteriyor.

    2024 MG3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kompakt model, Avrupa'da Standard, Comfort ve Luxury olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satılacak. İç mekanda 7 inç dijital gösterge ve 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Grafikleri ve tepki süresi MG mühendisleri tarafından iyileştirilen ekranların yanı sıra sürüş sırasında güvenliği elden bırakmayan piyano tuşu dizilimli fiziksel kontroller de dikkat çekiyor.

    Navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin standart olarak sunulduğu MG3'te ayrıca klima, 6 hoparlörlü ses sistemi, dört adet USB girişi, arka park sensörleri ve geri görüş kamerası gibi donanımlar bulunuyor. Üst paketlerde ise deri stili döşemeler, anahtarsız giriş, ısımatlı direksiyon ve ön koltuklar, 360 derece çevre görüş sistemi gibi donanımlar devreye giriyor.

    MG3 ayrıca markanın en gelişmiş sürücü asistanlarından da faydalanıyor. Güvenliği artıran MG Pilot teknolojisinde şeritten ayrılma uyarısına sahip şeritte tutma asistanı, adaptif hız sabitleyici, ileri çarpışma asistanı ve trafik sıkışıklığı asistanı gibi sistemler görev yapıyor. Yeni MG3, temmuz ayında Türkiye'de de satışa sunulacak.

    MG3'ün bazı teknik özellikleri şöyle:

    • Maks güç: 192 hp
    • Şanzıman: 3 ileri otomatik
    • Batarya kapasitesi: 1.83 kWsa - 350V
    • Maksimum hız: 170 km/s
    • Uzunluk: 4113 mm
    • Genişlik: 1797 mm
    • Yükseklik: 1502 mm
    • Aks mesafesi: 2570 mm
    • Ağırlık: 1285 kg
    • Bagaj hacmi: 293 litre

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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