Yeni MG3, 192 hp'lik hibrit sistemiyle Cenevre'de tanıtıldı

MG3'ün Hybrid+ adını verdiği tam hibrit sistem, şirketin PHEV yani şarj edilebilir olmayan ilk hibrit seçeneği olmasıyla dikkat çekiyor. B segmentinde yer alan kompakt modelde sunulan bu sistem, 101 hp güce sahip 1.5 litre Atkinson çevrimli benzinli motor ile 100 kW'lık (136 hp) elektrik motorunu bir araya getiriyor. Bu sayede MG3, kullanıcısına toplam 192 beygir güç ve 424 Nm tork sunuyor.
Yeni MG3, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni MG3'te ön tekerleklere güç veren 3 vitesli otomatik şanzıman görev yapıyor. Manuel şanzıman seçeneği ise ilerleyen süreçte listeye dahil olacak. MG, kullandıkları şanzımanın hibritlerle yaygın olarak kullanılan CVT şanzımana göre daha az gecikmeye sahip olması sayesinde daha performanslı bir hızlanma sunduğunu ifade ediyor.
MG3'ün sadece elektrik motorundan güç alan EV modu da dahil olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. Bu modlar sürücü tarafından değil Hybrid+ sistemi tarafından otomatik olarak belirleniyor. Egzoz emisyon değeri 100 g/km olarak açıklanan modelin 100 km'de sunduğu 4,4 litrelik birleşik yakıt tüketimi de performansına göre yakıt tasarrufunda da iddialı olduğunu gösteriyor.
Navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto desteğinin standart olarak sunulduğu MG3'te ayrıca klima, 6 hoparlörlü ses sistemi, dört adet USB girişi, arka park sensörleri ve geri görüş kamerası gibi donanımlar bulunuyor. Üst paketlerde ise deri stili döşemeler, anahtarsız giriş, ısımatlı direksiyon ve ön koltuklar, 360 derece çevre görüş sistemi gibi donanımlar devreye giriyor.
MG3 ayrıca markanın en gelişmiş sürücü asistanlarından da faydalanıyor. Güvenliği artıran MG Pilot teknolojisinde şeritten ayrılma uyarısına sahip şeritte tutma asistanı, adaptif hız sabitleyici, ileri çarpışma asistanı ve trafik sıkışıklığı asistanı gibi sistemler görev yapıyor. Yeni MG3, temmuz ayında Türkiye'de de satışa sunulacak.
MG3'ün bazı teknik özellikleri şöyle:
- Maks güç: 192 hp
- Şanzıman: 3 ileri otomatik
- Batarya kapasitesi: 1.83 kWsa - 350V
- Maksimum hız: 170 km/s
- Uzunluk: 4113 mm
- Genişlik: 1797 mm
- Yükseklik: 1502 mm
- Aks mesafesi: 2570 mm
- Ağırlık: 1285 kg
- Bagaj hacmi: 293 litre
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.