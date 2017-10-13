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Volkswagen'den elektrikli kamyon ve otobüs hamlesi: 1.7 milyar dolarlık yatırım

Alman otomobil devi Volkswagen elektrikli kamyon ve otobüsler üretmek için önümüzdeki 5 yıl boyunca toplamda 1.7 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli otomobil piyasasında rekabet giderek artarken üreticiler elektrikli tır, kamyon ve otobüs üretme planları da yapıyor. Mercedes, bu yılın başlarında yaptığı açıklama ile elektrikli kamyon planını açıklarken geçtiğimiz ay ilk elektrikli kamyonlarını New York'taki müşterilere teslim etmiş. Tesla'nın elektrikli tırı Semi'nin de önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Elektrikli araçlarda rotasını büyük araçlara çeviren son oyuncu ise Volkswagen. Şirket yöneticileri Hamburg'da düzenlenen İnovasyon Günü etkinliğinde elektrikli minibüsü ECrafter'ı tanıtırken geleceğe yönelik planlarını da aktardılar.


 

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Volkswagen 2022 yılına kadar elektrikli kamyonlar ve otobüsler de dahil olmak üzere yeni teknolojilere 1,4 milyar euro (1.7 milyar dolar) yatırım yapacak. Tabi bu açıklamada asıl dikkat çeken unsur elektrikli araçlar olsa da söz konusu yatırım; aktarma organları, otonom teknolojisi ve bulut tabanlı yazılımları da kapsayacak. Yetkililer ayrıca 2020 yılından önce elektrikli otobüslerin seri üretimine başlamak istediklerini açıkladı. Otobüs ve kamyonun yanı sıra şirketin 2025 yılına kadar 30 adet elektrikli otomobili piyasaya sürmek gibi bir planı da var ancak şirket elektrikli-batarya sistemlerinin ile birlikte LNG(sıvılaştırılmış doğalgazı)'yi de alternatif güç kaynağı olarak görüyor.


Elektrikli Otobüs ve Kamyon 

Emisyon skandalının ardından elektrikli araç üretimine hız veren Alman şirketi etkinlik kapsamında yeni elektrikli otobüsü ECrafter'ı da tanıttı. Yaklaşık 200 kilometre menzile sahip olan elektrikli minibüs ECrafter, 2017'nin sonuna doğru belirli müşterilere teslim edilecek ve kullanıma sunulacak. Bünyesinde ünlü ağır taşıt üreticileri Man ve Scania'yı da barındıran şirket, ağır araçların üretiminden sorumlu olan Brezilya'daki Volkswagen Truck&Bus biriminin yeni bir elektrikli kamyon ürettiğini de kaydetti. e-Delivery isimli elektrikli kamyon da ECrafter gibi 200 kilometre menzil mesafesine sahip. e-Delivery'nin 2020 yılında Brezilya'daki fabrikalarda seri üretimine başlanması planlanıyor.


Şirket ayrıca klasikleşmiş minibüs Volkswagen Bulli'nin günümüz çizgilerine uygun şekilde elden geçirilmiş, elektrikli versiyonu olan I.D. BUZZ Cargo modelinin de 2022 yılında üretimine başlanılacağını duyurdu.


https://electrek.co/2017/10/12/vw-electric-truck-buses/ Yorum Yaz
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FreudeAmFahren 1 yıl en beğenilen
Türk kamyoncusu "Kamyon bile elektrik alıyor ama ben senden elektrik alamadım". sözünü yazar artik bu aracin arkasina.
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murat1407 1 yıl
Ulan ne güzel yatırımlar yapıyor milletler bide bize bak varsa yoksa inşaat aminyum.
Düzeltme:Organik hoşafı unutmuşum !1!
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Tensi 1 yıl
Bu Almanlar simdiden geleceke atil hale gelecek pilleri gommek icin Turkiye ve Afrika'dan arazi kiralamaya baslamislardir.
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tropik17 1 yıl
volkwagen'ın kamyon bölümü, MAN'dır. Mercedes'e bu alanda rakip olmak için MAN'ı aldılar.
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kadirirdem 1 yıl
Tesla'dan tırı gördüler,bizde kamyon yapalım bari demişler.
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FreudeAmFahren 1 yıl en beğenilen
Türk kamyoncusu "Kamyon bile elektrik alıyor ama ben senden elektrik alamadım". sözünü yazar artik bu aracin arkasina.
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