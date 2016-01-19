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Parola seçimi konusunda akıllanmıyoruz!

SplashData'nın 2015 verilerine göre internet dünyası halen parola belirleme noktasında "123456" alışkanlığından vazgeçemiyor. Kullanmamanız gereken popüler parolalar haberimizde.
3 yıl
4b
1
19
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Parola seçimi konusunda akıllanmıyoruz!

İnternet dünyasında tüm uyarılara rağmen basit parolalar kullanılmaya devam ediyor. SplashData'nın 5'cisini yanınladığı yeni yıllık parola listesi ise durumun vahametini yeniden gözler önüne seriyor.
Buna göre diğer yıllarda olduğunu gibi 2015 yılında da en çok kullanılan parola (Hacker sızıntılarından toplanan) sıralamasının başında "123456" yer alıyor. İkincilik "Password" gibi oldukça yaratıcı(!) bir kelimeye giderken, üçüncülük bir sıra yükselen "12345678" kombinasyonun eline geçti, dördüncü ise "Qwerty" oldu.
2015 yılında en çok kullanılan parolalar arasına yeni olaraksa "Welcome", "1234567890", "Login", "Princess", "Starwars", "Passw0rd" ve "Solo" gibi kelimeler eklendi. "Dragon" ve "Baseball" gibi kelimeler liste içerisinde düşüş yaşarken, ilginç şekilde "Football" kelimesiyle oluşturulan parolalarda artış yaşandı.
Veri güveliği için çok daha karmaşık parolalar ve gelişmiş parola uygulamaları kullanmanızı öneriyoruz. Hiçbir parola kırılmaz değildir ancak en azından çok basit parolalar ile kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmeyin. 
Yayınlanan ayrıntılı liste şöyle: 

Sıralama

Parola

2014'ten değişim

1

123456

Değişmedi

2

password

Değişmedi

3

12345678

1 sıra yükseldi

4

qwerty

1 sıra yükseldi

5

12345

2 sıra düştü

6

123456789

Değişmedi

7

football

3 sıra yükseldi

8

1234

1 sıra düştü

9

1234567

2 sıra yükseldi

10

baseball

2 sıra düştü

11

welcome

Yeni

12

1234567890

Yeni

13

abc123

1 sıra yükseldi

14

111111

1 sıra yükseldi

15

1qaz2wsx

Yeni

16

dragon

7 sıra düştü

17

master

2 sıra yükseldi

18

monkey

6 sıra düştü

19

letmein

6 sıra düştü

20

login

Yeni

21

princess

Yeni

22

qwertyuiop

Yeni

23

solo

Yeni

24

passw0rd

Yeni

25

starwars

Yeni


http://www.engadget.com/2016/01/19/worst-passwords-2015/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AyKqT 3 yıl en beğenilen
Mesudum
Şimdi bunu nasıl ölçüyorlar?Ya belli bir gruba soracaklar;Ya belli bir gruba sormadan denemeler yapacaklar;Ya da...???

Ya da.. Şifrelerimizi Görebiliyorlar.
MesudumŞimdi bunu nasıl ölçüyorlar?Ya belli bir gruba soracaklar;Ya belli bir gruba sormadan denemeler yapacaklar;Ya da...???Ya ...
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alp0007 3 yıl
Asıl sorun parola oluşturmak değil, parolayı hatırlamak. Şahsen benim 20 ye yakın parola hatırlamam gerekiyor. Hayırlısı...
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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DH Misafiri 3 yıl
Hani haberinizde sağlam parola nasıl seçilir diye bir bölüm vardı! Shit.
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kadirirdem 3 yıl
Bunları koyan olacağını sanmıyorum daha zordur...
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aycibin 3 yıl
Güvenlik iyi de bir insanın hayatında onlarca şifre var.hepsi komplike olunca ezberlemek mümkün değil.bir de bazıları süre ile degistiriliyor.mecburen kolay koyuluyor.o zaman şifreye alternatif guvenlik sistemleri yaratılacak.kullaniciya suc atmak doğru değil.
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adam olun 3 yıl
zamanında anonymous vs redhack(gerçi dağıldılar birbirlerini sattılar) bizim devlet sitelerindeki hesapları bu şekilde hekırcılıkla ele geçirmişlerdi sonra şifrelere büyük küçük harf ve noktalama işaretleri zorunlu oldu :) bizim özenti sevicilerde vaybe diyip alkışlamıştı :)
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Das Boot 3 yıl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Reverans! 3 yıl
O kadar kullanıcısı olduğumuz uygulama varken insanlar ne yapacağını şaşırıyor.
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DUBLO 3 yıl
3-4 farkli şifreyi kafaniza yer ediceksiniz zor sifreleri mesela örnek Qq22uQQ22 veya daha basit 18Uz421Cx butip kofigirasyonlar oluşturun yeter.
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peaceandwar 3 yıl
Oluşturulan bir kaç sabit parolanız olacak ve aklınızda tutacaksınız, bir yerlere yazmak çok büyük hata. büyük küçük harf, rakamlar ve simgelerden oluşacak kesinlikle. tahöini zorlaştırmak lazım :/
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irish 3 yıl
Tr de de genelde bu işlerden anlamayan tipler 1453 ve türevlerini kullanıyor.
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alp0007 3 yıl
Asıl sorun parola oluşturmak değil, parolayı hatırlamak. Şahsen benim 20 ye yakın parola hatırlamam gerekiyor. Hayırlısı...
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