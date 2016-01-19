Parola seçimi konusunda akıllanmıyoruz!

Haber Editörü
İnternet dünyasında tüm uyarılara rağmen basit parolalar kullanılmaya devam ediyor. SplashData'nın 5'cisini yanınladığı yeni yıllık parola listesi ise durumun vahametini yeniden gözler önüne seriyor.
Buna göre diğer yıllarda olduğunu gibi 2015 yılında da en çok kullanılan parola (Hacker sızıntılarından toplanan) sıralamasının başında "123456" yer alıyor. İkincilik "Password" gibi oldukça yaratıcı(!) bir kelimeye giderken, üçüncülük bir sıra yükselen "12345678" kombinasyonun eline geçti, dördüncü ise "Qwerty" oldu.
2015 yılında en çok kullanılan parolalar arasına yeni olaraksa "Welcome", "1234567890", "Login", "Princess", "Starwars", "Passw0rd" ve "Solo" gibi kelimeler eklendi. "Dragon" ve "Baseball" gibi kelimeler liste içerisinde düşüş yaşarken, ilginç şekilde "Football" kelimesiyle oluşturulan parolalarda artış yaşandı.
Veri güveliği için çok daha karmaşık parolalar ve gelişmiş parola uygulamaları kullanmanızı öneriyoruz. Hiçbir parola kırılmaz değildir ancak en azından çok basit parolalar ile kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmeyin.
Yayınlanan ayrıntılı liste şöyle:
|
Sıralama
|
Parola
|
2014'ten değişim
|
1
|
123456
|
Değişmedi
|
2
|
password
|
Değişmedi
|
3
|
12345678
|
1 sıra yükseldi
|
4
|
qwerty
|
1 sıra yükseldi
|
5
|
12345
|
2 sıra düştü
|
6
|
123456789
|
Değişmedi
|
7
|
football
|
3 sıra yükseldi
|
8
|
1234
|
1 sıra düştü
|
9
|
1234567
|
2 sıra yükseldi
|
10
|
baseball
|
2 sıra düştü
|
11
|
welcome
|
Yeni
|
12
|
1234567890
|
Yeni
|
13
|
abc123
|
1 sıra yükseldi
|
14
|
111111
|
1 sıra yükseldi
|
15
|
1qaz2wsx
|
Yeni
|
16
|
dragon
|
7 sıra düştü
|
17
|
master
|
2 sıra yükseldi
|
18
|
monkey
|
6 sıra düştü
|
19
|
letmein
|
6 sıra düştü
|
20
|
login
|
Yeni
|
21
|
princess
|
Yeni
|
22
|
qwertyuiop
|
Yeni
|
23
|
solo
|
Yeni
|
24
|
passw0rd
|
Yeni
|
25
|
starwars
|
Yeni
http://www.engadget.com/2016/01/19/worst-passwords-2015/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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