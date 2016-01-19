Parola seçimi konusunda akıllanmıyoruz!

İnternet dünyasında tüm uyarılara rağmen basit parolalar kullanılmaya devam ediyor. SplashData'nın 5'cisini yanınladığı yeni yıllık parola listesi ise durumun vahametini yeniden gözler önüne seriyor.

Buna göre diğer yıllarda olduğunu gibi 2015 yılında da en çok kullanılan parola (Hacker sızıntılarından toplanan) sıralamasının başında "123456" yer alıyor. İkincilik "Password" gibi oldukça yaratıcı(!) bir kelimeye giderken, üçüncülük bir sıra yükselen "12345678" kombinasyonun eline geçti, dördüncü ise "Qwerty" oldu.

2015 yılında en çok kullanılan parolalar arasına yeni olaraksa "Welcome", "1234567890", "Login", "Princess", "Starwars", "Passw0rd" ve "Solo" gibi kelimeler eklendi. "Dragon" ve "Baseball" gibi kelimeler liste içerisinde düşüş yaşarken, ilginç şekilde "Football" kelimesiyle oluşturulan parolalarda artış yaşandı.

Veri güveliği için çok daha karmaşık parolalar ve gelişmiş parola uygulamaları kullanmanızı öneriyoruz. Hiçbir parola kırılmaz değildir ancak en azından çok basit parolalar ile kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmeyin.

Yayınlanan ayrıntılı liste şöyle:

Sıralama Parola 2014'ten değişim 1 123456 Değişmedi 2 password Değişmedi 3 12345678 1 sıra yükseldi 4 qwerty 1 sıra yükseldi 5 12345 2 sıra düştü 6 123456789 Değişmedi 7 football 3 sıra yükseldi 8 1234 1 sıra düştü 9 1234567 2 sıra yükseldi 10 baseball 2 sıra düştü 11 welcome Yeni 12 1234567890 Yeni 13 abc123 1 sıra yükseldi 14 111111 1 sıra yükseldi 15 1qaz2wsx Yeni 16 dragon 7 sıra düştü 17 master 2 sıra yükseldi 18 monkey 6 sıra düştü 19 letmein 6 sıra düştü 20 login Yeni 21 princess Yeni 22 qwertyuiop Yeni 23 solo Yeni 24 passw0rd Yeni 25 starwars Yeni





http://www.engadget.com/2016/01/19/worst-passwords-2015/