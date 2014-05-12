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Parrot'tan Oculus Rift destekli yeni insansız hava aracı: Bebop

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Parrot'tan Oculus Rift destekli yeni insansız hava aracı: Bebop
Herkesin kullanımına uygun insansız hava araçları ile tanınan Parrot, Oculus Rift desteğiyle dikkat çeken yeni çözümü Bebop'u görücüye çıkarttı.

Dört pervane ile çalışma gösteren ve çıkartılabilir yan koruma bölümüyle hem dışarıda hem de iç mekanda kullanılabilen Parrot Bebop, tam olarak 2.5 saatte dolabilen 1200mAh lityum iyon bataryasıyla 12 dakika boyunca havada kalabiliyor. Üzerinde 180 derece görüş açısına sahip bir kamera taşıyan insansız hava aracı, 3 eksenli dijital görüntü sabitleme teknolojisinin de katkısıyla 14 MP çözünürlüğünde fotoğraflar ve 1080 piksel videolar çekebiliyor. Çektiği görüntüleri 8 GB'lık dahili hafızasında depolayabilen Bebop, iOS ve Android sürümü bulunan FreeFlight3.0 uygulamasıyla Wi-Fi üzerinden 300 metre, bünyesinde tablet taşıyabilen, daha büyük antenle gelen ve ekstra butonlar barındıran Skycontroller adlı kontrolcüyle ise 2 km mesafe içerisinde kolaylıkla yönetilebiliyor. Skycontroller aynı zamanda HDMI portu ile Oculus Rift'e bağlantı kurabiliyor ve böylece kafa hareketleriyle kontrol tabanlı bir insansız hava aracı deneyimi elde edilebiliyor.

Yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıkacağı belirtilen Parrot Bebop, resmi satış fiyatı açıklanmamış olsa da büyük ihtimal 300-400$ aralığında yer alacak.
Parrot'tan Oculus Rift destekli yeni insansız hava aracı: Bebop

http://www.engadget.com/2014/05/11/parrot-bebop/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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DigitalWorld 5 yıl
Görüntü sabitleme harika. Youtube da videolara bakın tanıtım etkinliğinde. Adama elinde yukarı aşağı yapıyor gene de görüntüde sallanma yok.
12dk kullanma süresine gelince. Arakdaşlar bu kişisel kullanım için. Amerikaya bomba atmaya gitmeyecek. Ve inanın bana o 12 dakika öyle zevkli geçiyor ki sanki bir saatmiş gibi geliyor. He kesmiyor ama ben AR Drone 2 yi pil değiştirip kullanıyorum. Geniş kapasiteli piller ile 20-25 dakika uçabiliyor. 3 tanesi ile 1 saat uçuş süresi elde edebilirsiniz tak çıkar şekli ile.
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ogzo 5 yıl
aslında varya ne kadar basit şu meleti yapması. Türkiyede şunun ne takla atanlarını yapabilecek mühendisler var ama destek yok malesef.
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aligonulacar 5 yıl
Skycontroller çok harikaymış umarım ar. drone 2.0 ile uyumlu olur.
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onur1971 5 yıl
Ar drone a göre
300 mt cıkan menzili. 14 MP yukseltilen fotograf ve 1080 p yukseltilen video cozunurlugu ile
bence ovguyu hak ediyor
12 dk kullanım suresinin uzatılamamış olması ise hala en buyuk dezavantajı
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RapscallioN 5 yıl
12 dakika cok kisa bir sure!
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Gece772 5 yıl
300-400$ bir az pahalı olacak.
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