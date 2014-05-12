Parrot'tan Oculus Rift destekli yeni insansız hava aracı: Bebop

Herkesin kullanımına uygun insansız hava araçları ile tanınan Parrot, Oculus Rift desteğiyle dikkat çeken yeni çözümü Bebop'u görücüye çıkarttı.





Dört pervane ile çalışma gösteren ve çıkartılabilir yan koruma bölümüyle hem dışarıda hem de iç mekanda kullanılabilen Parrot Bebop, tam olarak 2.5 saatte dolabilen 1200mAh lityum iyon bataryasıyla 12 dakika boyunca havada kalabiliyor. Üzerinde 180 derece görüş açısına sahip bir kamera taşıyan insansız hava aracı, 3 eksenli dijital görüntü sabitleme teknolojisinin de katkısıyla 14 MP çözünürlüğünde fotoğraflar ve 1080 piksel videolar çekebiliyor. Çektiği görüntüleri 8 GB'lık dahili hafızasında depolayabilen Bebop, iOS ve Android sürümü bulunan FreeFlight3.0 uygulamasıyla Wi-Fi üzerinden 300 metre, bünyesinde tablet taşıyabilen, daha büyük antenle gelen ve ekstra butonlar barındıran Skycontroller adlı kontrolcüyle ise 2 km mesafe içerisinde kolaylıkla yönetilebiliyor. Skycontroller aynı zamanda HDMI portu ile Oculus Rift'e bağlantı kurabiliyor ve böylece kafa hareketleriyle kontrol tabanlı bir insansız hava aracı deneyimi elde edilebiliyor.





Yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıkacağı belirtilen Parrot Bebop, resmi satış fiyatı açıklanmamış olsa da büyük ihtimal 300-400$ aralığında yer alacak.

http://www.engadget.com/2014/05/11/parrot-bebop/?ncid=rss_truncated