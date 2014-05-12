Parrot'tan Oculus Rift destekli yeni insansız hava aracı: Bebop

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Herkesin kullanımına uygun insansız hava araçları ile tanınan Parrot, Oculus Rift desteğiyle dikkat çeken yeni çözümü Bebop'u görücüye çıkarttı.
Dört pervane ile çalışma gösteren ve çıkartılabilir yan koruma bölümüyle hem dışarıda hem de iç mekanda kullanılabilen Parrot Bebop, tam olarak 2.5 saatte dolabilen 1200mAh lityum iyon bataryasıyla 12 dakika boyunca havada kalabiliyor. Üzerinde 180 derece görüş açısına sahip bir kamera taşıyan insansız hava aracı, 3 eksenli dijital görüntü sabitleme teknolojisinin de katkısıyla 14 MP çözünürlüğünde fotoğraflar ve 1080 piksel videolar çekebiliyor. Çektiği görüntüleri 8 GB'lık dahili hafızasında depolayabilen Bebop, iOS ve Android sürümü bulunan FreeFlight3.0 uygulamasıyla Wi-Fi üzerinden 300 metre, bünyesinde tablet taşıyabilen, daha büyük antenle gelen ve ekstra butonlar barındıran Skycontroller adlı kontrolcüyle ise 2 km mesafe içerisinde kolaylıkla yönetilebiliyor. Skycontroller aynı zamanda HDMI portu ile Oculus Rift'e bağlantı kurabiliyor ve böylece kafa hareketleriyle kontrol tabanlı bir insansız hava aracı deneyimi elde edilebiliyor.
Yılın dördüncü çeyreğinde satışa çıkacağı belirtilen Parrot Bebop, resmi satış fiyatı açıklanmamış olsa da büyük ihtimal 300-400$ aralığında yer alacak.
http://www.engadget.com/2014/05/11/parrot-bebop/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz Paylaş Tweetle
12dk kullanma süresine gelince. Arakdaşlar bu kişisel kullanım için. Amerikaya bomba atmaya gitmeyecek. Ve inanın bana o 12 dakika öyle zevkli geçiyor ki sanki bir saatmiş gibi geliyor. He kesmiyor ama ben AR Drone 2 yi pil değiştirip kullanıyorum. Geniş kapasiteli piller ile 20-25 dakika uçabiliyor. 3 tanesi ile 1 saat uçuş süresi elde edebilirsiniz tak çıkar şekli ile.
300 mt cıkan menzili. 14 MP yukseltilen fotograf ve 1080 p yukseltilen video cozunurlugu ile
bence ovguyu hak ediyor
12 dk kullanım suresinin uzatılamamış olması ise hala en buyuk dezavantajı