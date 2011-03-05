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Patriot 200MB/saniye okuma hızı sunan yeni USB belleğini tanıttı

8 yıl
12,6b
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16
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, CeBIT 2011 Fuarı'nda yüksek performanslı yeni USB belleğini gösterdi. SuperSonic Magnum olarak isimlendirilen USB 3.0 destekli yeni sürücü, Patriot tarafından açıklanan bilgilere göre 200MB/saniye okuma ve 110MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.

128GB'lık kapasitesi ile yüksek performansın yanında yüksek depolama kapasitesi de sunan yeni bellek, kendi sınıfındaki en dikkat iddialı modellerden birisi olacak gibi görünüyor. Üretici firma Patriot tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen SuperSonic Magnum'un fiyatı ise şu an için bilinmiyor.


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Freeline 6 yıl
Benzerleri var zaten 1000 tl felanda diil
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alperen_69 6 yıl Freeline
Freeline

Benzerleri var zaten 1000 tl felanda diil

hepsiburada.com/...

haber tarihine dikkat ettinizmi
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kadirkayik 8 yıl
hadi canım....! (başlığı görünce ki ilk tepkim)
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marseltalon 8 yıl
Maşallah adı üstünde FÜZE gibi olmuş.
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thefourgun 8 yıl
3dk'ya win 7'yi kurarsın artık :D
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emregök 8 yıl
usb içine kursan w7 yi bu hızları desteklermi
genel olarak zaten w7 kurulumları her bişeyi usb destekli zaten de
bu hızlar fark ettirirmi:?
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freexman 8 yıl
Aynı özelliklerdeki bir ssd 500-600tl ise bunun fiyatı 10.000tl falan olur.
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Volkanbaba 8 yıl
Buna vereceğin para ile datacenter kurarsın.
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thefourgun 8 yıl
Netbookların içine hard disk yerine bundan koysalar ya :D
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Python 8 yıl

thefourgun

Netbookların içine hard disk yerine bundan koysalar ya :D

1000 liradan aşagıya nettop bulamayız ozaman baştan yatar
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renklem 8 yıl
ssd gibi bir şey olmuş nerdeyse, al windowsu buna kur
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L.o.T.u.S 8 yıl
Fiyatı bilmesekte olur
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spaydix 8 yıl
fiyatı tahminen 2500 $ olur :D
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forvet09 8 yıl
tek dosyalarda bu yazma hızlarında ise sorun var. karışık kuruşuk dosyaları atarken kendini göstermesi lazım..
ama yinede değerler çok iyi..
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