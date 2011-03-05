Patriot 200MB/saniye okuma hızı sunan yeni USB belleğini tanıttı

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, CeBIT 2011 Fuarı'nda yüksek performanslı yeni USB belleğini gösterdi. SuperSonic Magnum olarak isimlendirilen USB 3.0 destekli yeni sürücü, Patriot tarafından açıklanan bilgilere göre 200MB/saniye okuma ve 110MB/saniye yazma hızlarına destek sunuyor.

128GB'lık kapasitesi ile yüksek performansın yanında yüksek depolama kapasitesi de sunan yeni bellek, kendi sınıfındaki en dikkat iddialı modellerden birisi olacak gibi görünüyor. Üretici firma Patriot tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen SuperSonic Magnum'un fiyatı ise şu an için bilinmiyor.