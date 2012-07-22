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Patriot Memory'den, Wi-Fi özelliği sunan sabit disk kutusu: Gauntlet Node

6 yıl
6,3b
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3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Patriot Memory'den, Wi-Fi özelliği sunan sabit disk kutusu: Gauntlet Node
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Patriot Memory, kablosuz veri transfer özelliğine sahip sabit disk kutusu Gauntlet Node'un California'da basın duyurusunu yayımladı. 139 mm uzunluğunda, 86.2 mm genişliğinde, 24.4 mm kalınlığında ve 182.5 gram ağırlığında tasarlanan Gauntled Node sayesinde 2.5-inç'lik SATA-II sabit diskiniz (2 TB'a kadar) ya da SATA-II SSD'niz taşınabilir hale geliyor.
USB 3.0 arabirimini destekleyen sabit disk kutusu, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısını da bünyesinde barındırıyor. Böylece veri transferi için kablolara gereksinim ortadan kalkıyor. Google Play, Amazon App Store ve Apple AppStore'da ''Gauntlet Connect'' uygulaması ücretsiz olarak kullanıma sunulmuş durumda. Gauntlet Connect uygulamasını yüklediğinizde akıllı telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla diskinizdeki dosyalara erişebiliyorsunuz, diskinize yeni dosyalar yükleyebiliyorsunuz (örn: fotoğraf), diskinizden dosya indirebiliyorsunuz.
Aynı anda 8 farklı cihazla bağlantı gerçekleştirebilen sabit disk kutusunun şarj edilebilir lityum iyon bataryasının da bulunduğunu ve bataryanın 5.5 saate varan çalışma ömrü sunduğunu  belirtelim. Gauntled Nod için tavsiye edilen perakende satış fiyatı 99.99$.
Patriot Memory'den, Wi-Fi özelliği sunan sabit disk kutusu: Gauntlet Node
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Patriot Memory'den, Wi-Fi özelliği sunan sabit disk kutusu: Gauntlet Node
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http://patriotmemory.com/company/news/newsp.jsp?source=255 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
syler23 6 yıl
arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam usb özellikli hdd takılabilen wifi modemler vardı galiba..
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Prequel 6 yıl
tam piyasaya lazım olan ürün ama çok pahalı.
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ALTINBAŞAK 6 yıl
işleri kolaylaştırabilecek bi ürün
not:ama ben o paraya hard disk kutusu yerine harddiskin kendisini alırım
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